https://ria.ru/20240708/bayden-1958278254.html

Cпонсоры демократов обсуждают способы выхода Байдена из гонки, пишет NYT

Cпонсоры демократов обсуждают способы выхода Байдена из гонки, пишет NYT - РИА Новости, 08.07.2024

Cпонсоры демократов обсуждают способы выхода Байдена из гонки, пишет NYT

Крупные спонсоры Демократической партии США считают, что действующему президенту Джо Байдену следует покинуть предвыборную гонку, и обсуждают сценарии, как... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T16:26

2024-07-08T16:26

2024-07-08T16:26

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Крупные спонсоры Демократической партии США считают, что действующему президенту Джо Байдену следует покинуть предвыборную гонку, и обсуждают сценарии, как лучше это сделать, пишет газета New York Times со ссылкой на источники. "Пока лидеры демократов в личных беседах говорят о том, что президенту Байдену следует выйти из предвыборной гонки, некоторые из наиболее заметных спонсоров с Уолл-Стрит провели выходные, обсуждая, что делать дальше... обсуждали сценарии "элегантного" ухода президента, которые не навредили бы его репутации, другие же считают, что чем раньше, тем лучше", - говорится в публикации. Издание также сообщает, что один из исполнительных директоров с Уолл-Стрит считает выход Байдена из гонки неизбежным, назвав это вопросом времени. В то же время, как пишет газета, некоторые доноры партии полагают, что Байдену непросто будет сняться с гонки в преддверии саммита НАТО, который должен состояться в Вашингтоне на этой неделе. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240708/bayden-1958249083.html

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в мире, сша, джо байден, выборы президента сша — 2024