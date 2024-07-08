https://ria.ru/20240708/bayden-1958277589.html

Байден заявил о твердом намерении участвовать в президентской гонке

Байден заявил о твердом намерении участвовать в президентской гонке - РИА Новости, 08.07.2024

Байден заявил о твердом намерении участвовать в президентской гонке

Президент США Джо Байден в понедельник заявил, что в письме информировал демократов в Конгрессе о том, что намерен продолжить участие в президентских выборах... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T16:23

2024-07-08T16:23

2024-07-08T16:49

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предвыборные дебаты трампа и байдена

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ВАШИНГТОН , 8 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден в понедельник заявил, что в письме информировал демократов в Конгрессе о том, что намерен продолжить участие в президентских выборах несмотря на внутрипартийную критику и спекуляции о его выходе из гонки."Уважаемые коллеги-демократы … Я хочу, чтобы вы знали, что несмотря на все спекуляции в прессе и не только, я твердо намерен продолжить участие в гонке до самого конца – до поражения Дональда Трампа", - написал он в письме, опубликованном на его странице в соцсети.Президент США добавил, что за последние 10 дней переговорил с лидерами партии и избирателями, и "услышал обеспокоенности, которые разделяют люди – их добросовестные страхи и переживания о том, что стоит на кону в этих выборах"."На все это я могу ответить, ясно и однозначно, что я не стал бы снова избираться, если бы абсолютно не верил в то, что я лучший кандидат для того, чтобы победить Дональда Трампа в 2024", - написал Байден.Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать.Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября.Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240628/bayden-1955996120.html

https://ria.ru/20240708/bayden-1958288463.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, джо байден, выборы президента сша — 2024, сша, атланта, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена