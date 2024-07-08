https://ria.ru/20240708/bayden-1958197996.html

Харрис продолжает поддерживать Байдена, утверждают в его штабе

Харрис продолжает поддерживать Байдена, утверждают в его штабе - РИА Новости, 08.07.2024

Харрис продолжает поддерживать Байдена, утверждают в его штабе

Вице-президент США Камала Харрис публично и в частном порядке заявляет о своей поддержке действующего президента Джо Байдена, заявил сопредседатель... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T12:34

2024-07-08T12:34

2024-07-08T12:48

в мире

сша

джо байден

камала харрис

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956119995_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_50e5b286a16a41b6c8e6055c8f357e9e.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис публично и в частном порядке заявляет о своей поддержке действующего президента Джо Байдена, заявил сопредседатель избирательного штаба кандидата от демократов Седрик Ричмонд. "Она (Камала Харрис - ред.) - ценный партнер с самого первого дня. Я не буду углубляться в то, насколько справедлива к ней пресса, но она - бесценный партнер, она невероятно умна, и я хочу сказать, что она заявляет о своей поддержке президента Байдена не только публично, она также говорит об этом в частном порядке", - заявил Ричмонд в интервью телеканалу MSNBC. Ранее в поддержку президента США также высказывались губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер и глава Калифорнии Гэвин Ньюсом, которых СМИ отнесли к списку основных претендентов на замену действующего президента. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240708/bayden-1958112677.html

https://ria.ru/20240707/bajden-1958107942.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024