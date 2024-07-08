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Харрис продолжает поддерживать Байдена, утверждают в его штабе - РИА Новости, 08.07.2024
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12:34 08.07.2024 (обновлено: 12:48 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/bayden-1958197996.html
Харрис продолжает поддерживать Байдена, утверждают в его штабе
Харрис продолжает поддерживать Байдена, утверждают в его штабе - РИА Новости, 08.07.2024
Харрис продолжает поддерживать Байдена, утверждают в его штабе
Вице-президент США Камала Харрис публично и в частном порядке заявляет о своей поддержке действующего президента Джо Байдена, заявил сопредседатель... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T12:34
2024-07-08T12:48
в мире
сша
джо байден
камала харрис
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис публично и в частном порядке заявляет о своей поддержке действующего президента Джо Байдена, заявил сопредседатель избирательного штаба кандидата от демократов Седрик Ричмонд. "Она (Камала Харрис - ред.) - ценный партнер с самого первого дня. Я не буду углубляться в то, насколько справедлива к ней пресса, но она - бесценный партнер, она невероятно умна, и я хочу сказать, что она заявляет о своей поддержке президента Байдена не только публично, она также говорит об этом в частном порядке", - заявил Ричмонд в интервью телеканалу MSNBC. Ранее в поддержку президента США также высказывались губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер и глава Калифорнии Гэвин Ньюсом, которых СМИ отнесли к списку основных претендентов на замену действующего президента. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240708/bayden-1958112677.html
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в мире, сша, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Харрис продолжает поддерживать Байдена, утверждают в его штабе

Штаб Байдена: Харрис публично и в частном порядке заявляет о поддержке Байдена

© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис публично и в частном порядке заявляет о своей поддержке действующего президента Джо Байдена, заявил сопредседатель избирательного штаба кандидата от демократов Седрик Ричмонд.
"Она (Камала Харрис - ред.) - ценный партнер с самого первого дня. Я не буду углубляться в то, насколько справедлива к ней пресса, но она - бесценный партнер, она невероятно умна, и я хочу сказать, что она заявляет о своей поддержке президента Байдена не только публично, она также говорит об этом в частном порядке", - заявил Ричмонд в интервью телеканалу MSNBC.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
СМИ: демократы в конгрессе призвали Байдена отказаться от участия в выборах
00:58
Ранее в поддержку президента США также высказывались губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер и глава Калифорнии Гэвин Ньюсом, которых СМИ отнесли к списку основных претендентов на замену действующего президента.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
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Вчера, 23:48
 
В миреСШАДжо БайденКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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