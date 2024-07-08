Харрис продолжает поддерживать Байдена, утверждают в его штабе
Штаб Байдена: Харрис публично и в частном порядке заявляет о поддержке Байдена
© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис публично и в частном порядке заявляет о своей поддержке действующего президента Джо Байдена, заявил сопредседатель избирательного штаба кандидата от демократов Седрик Ричмонд.
"Она (Камала Харрис - ред.) - ценный партнер с самого первого дня. Я не буду углубляться в то, насколько справедлива к ней пресса, но она - бесценный партнер, она невероятно умна, и я хочу сказать, что она заявляет о своей поддержке президента Байдена не только публично, она также говорит об этом в частном порядке", - заявил Ричмонд в интервью телеканалу MSNBC.
Ранее в поддержку президента США также высказывались губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер и глава Калифорнии Гэвин Ньюсом, которых СМИ отнесли к списку основных претендентов на замену действующего президента.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.