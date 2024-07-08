https://ria.ru/20240708/bayden-1958112677.html

СМИ: демократы в конгрессе призвали Байдена отказаться от участия в выборах

СМИ: демократы в конгрессе призвали Байдена отказаться от участия в выборах - РИА Новости, 08.07.2024

СМИ: демократы в конгрессе призвали Байдена отказаться от участия в выборах

Ряд демократов палаты представителей призвали к отказу президента США Джо Байдена от участия в президентских выборах 2024 года, сообщает телеканал CNN со... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T00:58

2024-07-08T00:58

2024-07-08T01:50

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атланта

джо байден

дональд трамп

камала харрис

предвыборные дебаты трампа и байдена

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Ряд демократов палаты представителей призвали к отказу президента США Джо Байдена от участия в президентских выборах 2024 года, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. "Ряд членов палаты представителей от Демократической партии сказали лидеру демократического меньшинства Хакиму Джеффрису в разговоре в воскресенье, что президенту Джо Байдену нужно выйти из президентской кампании 2024 года", — указывает телеканал.В разговоре с Джеффрисом конгрессмены высказали глубокую озабоченность из-за возможного ущерба для демократов в случае дальнейшего участия Байдена в гонке. По их мнению, это может помешать представителям партии получить большинство в палате представителей на следующих выборах. Сам Джеффрис не высказал свою точку зрения относительно перспектив Байдена.При этом выступающих за выход президента из кампании среди конгрессменов-демократов оказалось больше, чем тех, кто поддержал его дальнейшее участие. Среди высказавшихся против Байдена источники CNN выделили Марка Такано, Адама Смита, Джима Хаймса, Джо Морреля и Сьюзан Вайлд.Один из источников рассказал телеканалу, что в качестве замены Байдена многие назвали вице-президента США Камалу Харрис. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240707/grem-1958104860.html

https://ria.ru/20240312/bayden-1932406204.html

https://ria.ru/20230914/bayden-1896235510.html

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в мире, сша, атланта, джо байден, дональд трамп, камала харрис, предвыборные дебаты трампа и байдена