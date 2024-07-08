СМИ: демократы в конгрессе призвали Байдена отказаться от участия в выборах
CNN: ряд демократов в конгрессе призвали к выходу Байдена из президентской гонки
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Ряд демократов палаты представителей призвали к отказу президента США Джо Байдена от участия в президентских выборах 2024 года, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
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"Ряд членов палаты представителей от Демократической партии сказали лидеру демократического меньшинства Хакиму Джеффрису в разговоре в воскресенье, что президенту Джо Байдену нужно выйти из президентской кампании 2024 года", — указывает телеканал.
В разговоре с Джеффрисом конгрессмены высказали глубокую озабоченность из-за возможного ущерба для демократов в случае дальнейшего участия Байдена в гонке. По их мнению, это может помешать представителям партии получить большинство в палате представителей на следующих выборах. Сам Джеффрис не высказал свою точку зрения относительно перспектив Байдена.
При этом выступающих за выход президента из кампании среди конгрессменов-демократов оказалось больше, чем тех, кто поддержал его дальнейшее участие. Среди высказавшихся против Байдена источники CNN выделили Марка Такано, Адама Смита, Джима Хаймса, Джо Морреля и Сьюзан Вайлд.
Один из источников рассказал телеканалу, что в качестве замены Байдена многие назвали вице-президента США Камалу Харрис.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
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