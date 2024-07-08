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СМИ: демократы в конгрессе призвали Байдена отказаться от участия в выборах - РИА Новости, 08.07.2024
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00:58 08.07.2024 (обновлено: 01:50 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/bayden-1958112677.html
СМИ: демократы в конгрессе призвали Байдена отказаться от участия в выборах
СМИ: демократы в конгрессе призвали Байдена отказаться от участия в выборах - РИА Новости, 08.07.2024
СМИ: демократы в конгрессе призвали Байдена отказаться от участия в выборах
Ряд демократов палаты представителей призвали к отказу президента США Джо Байдена от участия в президентских выборах 2024 года, сообщает телеканал CNN со... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T00:58
2024-07-08T01:50
в мире
сша
атланта
джо байден
дональд трамп
камала харрис
предвыборные дебаты трампа и байдена
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Ряд демократов палаты представителей призвали к отказу президента США Джо Байдена от участия в президентских выборах 2024 года, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. &quot;Ряд членов палаты представителей от Демократической партии сказали лидеру демократического меньшинства Хакиму Джеффрису в разговоре в воскресенье, что президенту Джо Байдену нужно выйти из президентской кампании 2024 года&quot;, — указывает телеканал.В разговоре с Джеффрисом конгрессмены высказали глубокую озабоченность из-за возможного ущерба для демократов в случае дальнейшего участия Байдена в гонке. По их мнению, это может помешать представителям партии получить большинство в палате представителей на следующих выборах. Сам Джеффрис не высказал свою точку зрения относительно перспектив Байдена.При этом выступающих за выход президента из кампании среди конгрессменов-демократов оказалось больше, чем тех, кто поддержал его дальнейшее участие. Среди высказавшихся против Байдена источники CNN выделили Марка Такано, Адама Смита, Джима Хаймса, Джо Морреля и Сьюзан Вайлд.Один из источников рассказал телеканалу, что в качестве замены Байдена многие назвали вице-президента США Камалу Харрис. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240707/grem-1958104860.html
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в мире, сша, атланта, джо байден, дональд трамп, камала харрис, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Атланта, Джо Байден, Дональд Трамп, Камала Харрис, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
СМИ: демократы в конгрессе призвали Байдена отказаться от участия в выборах

CNN: ряд демократов в конгрессе призвали к выходу Байдена из президентской гонки

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Ряд демократов палаты представителей призвали к отказу президента США Джо Байдена от участия в президентских выборах 2024 года, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
«

"Ряд членов палаты представителей от Демократической партии сказали лидеру демократического меньшинства Хакиму Джеффрису в разговоре в воскресенье, что президенту Джо Байдену нужно выйти из президентской кампании 2024 года", — указывает телеканал.

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В разговоре с Джеффрисом конгрессмены высказали глубокую озабоченность из-за возможного ущерба для демократов в случае дальнейшего участия Байдена в гонке. По их мнению, это может помешать представителям партии получить большинство в палате представителей на следующих выборах. Сам Джеффрис не высказал свою точку зрения относительно перспектив Байдена.
При этом выступающих за выход президента из кампании среди конгрессменов-демократов оказалось больше, чем тех, кто поддержал его дальнейшее участие. Среди высказавшихся против Байдена источники CNN выделили Марка Такано, Адама Смита, Джима Хаймса, Джо Морреля и Сьюзан Вайлд.
Один из источников рассказал телеканалу, что в качестве замены Байдена многие назвали вице-президента США Камалу Харрис.
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Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
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В миреСШААтлантаДжо БайденДональд ТрампКамала ХаррисПредвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
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