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Глава СК поручил доложить о деле мальчика, пострадавшего на картинге в Сочи
Глава СК поручил доложить о деле мальчика, пострадавшего на картинге в Сочи - РИА Новости, 08.07.2024
Глава СК поручил доложить о деле мальчика, пострадавшего на картинге в Сочи
Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по делу восьмилетнего мальчика, который получил травму головы во РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T23:31
2024-07-08T23:31
2024-07-08T23:31
происшествия
россия
краснодарский край
сочи
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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СОЧИ, 8 июл - РИА Новости. Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по делу восьмилетнего мальчика, который получил травму головы во время катания на картинге в сочинском парке "Ривьера", сообщили в информационном центре СК. Предварительно установлено, что сотрудники развлекательного комплекса разрешили восьмилетнему ребенку самостоятельно сесть за руль гоночного автомобиля. Мальчик не справился с управлением и врезался в ограждение, после чего был госпитализирован с травмой головы. По факту инцидента началась процессуальная проверка следователей. "Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Константиновичу Маслову доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки", - говорится в Telegram-канале информационного центра. Уточняется, что сейчас ребенок нуждается в амбулаторном лечении. Также высказываются предположения о несоблюдении сотрудниками развлекательного комплекса инструктажа и безопасности на гоночной трассе. Парк "Ривьера" входит в состав муниципальных унитарных предприятий Сочи, он располагается в центре курорта. Парк является одним из популярных мест среди туристов и местных жителей, там есть колесо обозрения и ряд других аттракционов.
https://ria.ru/20240628/basseyn-1956003458.html
https://ria.ru/20240505/attraktsion-1944010362.html
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происшествия, россия, краснодарский край, сочи, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Сочи, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Глава СК поручил доложить о деле мальчика, пострадавшего на картинге в Сочи
Бастрыкин поручил доложить о деле мальчика, пострадавшего на картинге в Сочи
СОЧИ, 8 июл - РИА Новости. Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по делу восьмилетнего мальчика, который получил травму головы во время катания на картинге в сочинском парке "Ривьера", сообщили в информационном центре СК.
Предварительно установлено, что сотрудники развлекательного комплекса разрешили восьмилетнему ребенку самостоятельно сесть за руль гоночного автомобиля. Мальчик не справился с управлением и врезался в ограждение, после чего был госпитализирован с травмой головы. По факту инцидента началась процессуальная проверка следователей.
«
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Константиновичу Маслову доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки", - говорится в Telegram-канале информационного центра.
Уточняется, что сейчас ребенок нуждается в амбулаторном лечении. Также высказываются предположения о несоблюдении сотрудниками развлекательного комплекса инструктажа и безопасности на гоночной трассе.
Парк "Ривьера" входит в состав муниципальных унитарных предприятий Сочи, он располагается в центре курорта. Парк является одним из популярных мест среди туристов и местных жителей, там есть колесо обозрения и ряд других аттракционов.