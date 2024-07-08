https://ria.ru/20240708/bastrykin-1958384096.html

Глава СК поручил доложить о деле мальчика, пострадавшего на картинге в Сочи

Глава СК поручил доложить о деле мальчика, пострадавшего на картинге в Сочи - РИА Новости, 08.07.2024

Глава СК поручил доложить о деле мальчика, пострадавшего на картинге в Сочи

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по делу восьмилетнего мальчика, который получил травму головы во РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T23:31

2024-07-08T23:31

2024-07-08T23:31

происшествия

россия

краснодарский край

сочи

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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СОЧИ, 8 июл - РИА Новости. Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по делу восьмилетнего мальчика, который получил травму головы во время катания на картинге в сочинском парке "Ривьера", сообщили в информационном центре СК. Предварительно установлено, что сотрудники развлекательного комплекса разрешили восьмилетнему ребенку самостоятельно сесть за руль гоночного автомобиля. Мальчик не справился с управлением и врезался в ограждение, после чего был госпитализирован с травмой головы. По факту инцидента началась процессуальная проверка следователей. "Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Константиновичу Маслову доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки", - говорится в Telegram-канале информационного центра. Уточняется, что сейчас ребенок нуждается в амбулаторном лечении. Также высказываются предположения о несоблюдении сотрудниками развлекательного комплекса инструктажа и безопасности на гоночной трассе. Парк "Ривьера" входит в состав муниципальных унитарных предприятий Сочи, он располагается в центре курорта. Парк является одним из популярных мест среди туристов и местных жителей, там есть колесо обозрения и ряд других аттракционов.

https://ria.ru/20240628/basseyn-1956003458.html

https://ria.ru/20240505/attraktsion-1944010362.html

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происшествия, россия, краснодарский край, сочи, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)