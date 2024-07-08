https://ria.ru/20240708/bastrykin-1958111766.html

На Кубани мигранты избили подростков у Вечного огня за сделанное замечание

На Кубани мигранты избили подростков у Вечного огня за сделанное замечание - РИА Новости, 08.07.2024

На Кубани мигранты избили подростков у Вечного огня за сделанное замечание

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщений об избиении мигрантами подростков, которые сделали... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T00:44

2024-07-08T00:44

2024-07-08T01:42

происшествия

россия

краснодарский край

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 8 июл – РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщений об избиении мигрантами подростков, которые сделали приезжим замечание за распитие алкоголя у Вечного огня в кубанской станице, сообщил в Telegram-канале СК РФ. Ранее в сети появилось видео, где у молодых людей завязалась потасовка рядом с монументом, один из них бьет кулаком по установленному на памятнике венку, а второй скручивает нападающего и уводит от монумента. "Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий мигрантов в Краснодарском крае. В социальных медиа сообщается, что группа мигрантов распивала алкоголь у Вечного огня в станице Марьянской. Подростки, проходящие мимо, сделали им замечание. В ответ на это мигранты начали избивать несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240707/draka-1958036784.html

россия

краснодарский край

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происшествия, россия, краснодарский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)