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На Кубани мигранты избили подростков у Вечного огня за сделанное замечание - РИА Новости, 08.07.2024
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00:44 08.07.2024 (обновлено: 01:42 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/bastrykin-1958111766.html
На Кубани мигранты избили подростков у Вечного огня за сделанное замечание
На Кубани мигранты избили подростков у Вечного огня за сделанное замечание - РИА Новости, 08.07.2024
На Кубани мигранты избили подростков у Вечного огня за сделанное замечание
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщений об избиении мигрантами подростков, которые сделали... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T00:44
2024-07-08T01:42
происшествия
россия
краснодарский край
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 8 июл – РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщений об избиении мигрантами подростков, которые сделали приезжим замечание за распитие алкоголя у Вечного огня в кубанской станице, сообщил в Telegram-канале СК РФ. Ранее в сети появилось видео, где у молодых людей завязалась потасовка рядом с монументом, один из них бьет кулаком по установленному на памятнике венку, а второй скручивает нападающего и уводит от монумента. "Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий мигрантов в Краснодарском крае. В социальных медиа сообщается, что группа мигрантов распивала алкоголь у Вечного огня в станице Марьянской. Подростки, проходящие мимо, сделали им замечание. В ответ на это мигранты начали избивать несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
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россия
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происшествия, россия, краснодарский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
На Кубани мигранты избили подростков у Вечного огня за сделанное замечание

На Кубани мигранты избили подростков за замечание о пьянстве у Вечного огня

© РИА Новости / Александр КряжевСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 8 июл – РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщений об избиении мигрантами подростков, которые сделали приезжим замечание за распитие алкоголя у Вечного огня в кубанской станице, сообщил в Telegram-канале СК РФ.
Ранее в сети появилось видео, где у молодых людей завязалась потасовка рядом с монументом, один из них бьет кулаком по установленному на памятнике венку, а второй скручивает нападающего и уводит от монумента.
Массовая драка в Краснодаре между местными жителями и мигрантами - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
В Краснодаре произошла массовая драка между местными жителями и мигрантами
Вчера, 15:29
"Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий мигрантов в Краснодарском крае. В социальных медиа сообщается, что группа мигрантов распивала алкоголь у Вечного огня в станице Марьянской. Подростки, проходящие мимо, сделали им замечание. В ответ на это мигранты начали избивать несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияРоссияКраснодарский крайАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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