БАМ помог открыть транспортный маршрут для всей Евразии, отметил Путин
Путин: БАМ помог открыть транспортный маршрут для всей Евразии
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПоезд на участке Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Верхнебурейском районе Амурской области
Поезд на участке Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Верхнебурейском районе Амурской области. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил участников торжественных мероприятий, посвящённых 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали, и отметил, что Байкало-Амурская магистраль дала жизнь новым городам и поселкам, железнодорожным станциям, стала местом рождения смелых идей и замыслов, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Сегодня Байкало-Амурская магистраль является важной, неотъемлемой составляющей единой транспортной системы страны, ключевым звеном в хозяйственном освоении обширных территорий Сибири и Дальнего Востока. БАМ помог открыть для отечественной экономики перспективные, быстрорастущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, обеспечил надёжный транспортный маршрут для всей Евразии", - говорится в телеграмме.
Путин добавил, что полвека назад легендарная стройка объединила для решения общегосударственных задач сотни тысяч гражданских специалистов и воинов-железнодорожников.
"Благодаря энтузиазму и героическому, самоотверженному труду строителей, изыскателей, рабочих, представителей других профессий были возведены километры стальных дорог, мосты и туннели, технические сооружения. БАМ дал жизнь новым городам и посёлкам, железнодорожным станциям, стал местом рождения смелых идей и замыслов", - говорится в телеграмме", - написано в телеграмме.
В заключение российский лидер пожелал ветеранам-бамовцам, нынешнему поколению железнодорожников и строителей успехов и всего наилучшего.
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