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БАМ помог открыть транспортный маршрут для всей Евразии, отметил Путин - РИА Новости, 08.07.2024
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07:26 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/bam-1958125491.html
БАМ помог открыть транспортный маршрут для всей Евразии, отметил Путин
БАМ помог открыть транспортный маршрут для всей Евразии, отметил Путин - РИА Новости, 08.07.2024
БАМ помог открыть транспортный маршрут для всей Евразии, отметил Путин
Президент России Владимир Путин поздравил участников торжественных мероприятий, посвящённых 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали, и... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T07:26
2024-07-08T07:26
россия
дальний восток
общество
владимир путин
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил участников торжественных мероприятий, посвящённых 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали, и отметил, что Байкало-Амурская магистраль дала жизнь новым городам и поселкам, железнодорожным станциям, стала местом рождения смелых идей и замыслов, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Сегодня Байкало-Амурская магистраль является важной, неотъемлемой составляющей единой транспортной системы страны, ключевым звеном в хозяйственном освоении обширных территорий Сибири и Дальнего Востока. БАМ помог открыть для отечественной экономики перспективные, быстрорастущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, обеспечил надёжный транспортный маршрут для всей Евразии", - говорится в телеграмме. Путин добавил, что полвека назад легендарная стройка объединила для решения общегосударственных задач сотни тысяч гражданских специалистов и воинов-железнодорожников. "Благодаря энтузиазму и героическому, самоотверженному труду строителей, изыскателей, рабочих, представителей других профессий были возведены километры стальных дорог, мосты и туннели, технические сооружения. БАМ дал жизнь новым городам и посёлкам, железнодорожным станциям, стал местом рождения смелых идей и замыслов", - говорится в телеграмме", - написано в телеграмме. В заключение российский лидер пожелал ветеранам-бамовцам, нынешнему поколению железнодорожников и строителей успехов и всего наилучшего.
https://ria.ru/20240620/bam-1954368490.html
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россия, дальний восток, общество, владимир путин
Россия, Дальний Восток, Общество, Владимир Путин
БАМ помог открыть транспортный маршрут для всей Евразии, отметил Путин

Путин: БАМ помог открыть транспортный маршрут для всей Евразии

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПоезд на участке Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Верхнебурейском районе Амурской области
Поезд на участке Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Верхнебурейском районе Амурской области - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Поезд на участке Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Верхнебурейском районе Амурской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил участников торжественных мероприятий, посвящённых 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали, и отметил, что Байкало-Амурская магистраль дала жизнь новым городам и поселкам, железнодорожным станциям, стала местом рождения смелых идей и замыслов, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Сегодня Байкало-Амурская магистраль является важной, неотъемлемой составляющей единой транспортной системы страны, ключевым звеном в хозяйственном освоении обширных территорий Сибири и Дальнего Востока. БАМ помог открыть для отечественной экономики перспективные, быстрорастущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, обеспечил надёжный транспортный маршрут для всей Евразии", - говорится в телеграмме.
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Путин добавил, что полвека назад легендарная стройка объединила для решения общегосударственных задач сотни тысяч гражданских специалистов и воинов-железнодорожников.
"Благодаря энтузиазму и героическому, самоотверженному труду строителей, изыскателей, рабочих, представителей других профессий были возведены километры стальных дорог, мосты и туннели, технические сооружения. БАМ дал жизнь новым городам и посёлкам, железнодорожным станциям, стал местом рождения смелых идей и замыслов", - говорится в телеграмме", - написано в телеграмме.
В заключение российский лидер пожелал ветеранам-бамовцам, нынешнему поколению железнодорожников и строителей успехов и всего наилучшего.
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