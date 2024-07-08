https://ria.ru/20240708/bam-1958125491.html

БАМ помог открыть транспортный маршрут для всей Евразии, отметил Путин

БАМ помог открыть транспортный маршрут для всей Евразии, отметил Путин - РИА Новости, 08.07.2024

БАМ помог открыть транспортный маршрут для всей Евразии, отметил Путин

Президент России Владимир Путин поздравил участников торжественных мероприятий, посвящённых 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали, и... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T07:26

2024-07-08T07:26

2024-07-08T07:26

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дальний восток

общество

владимир путин

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил участников торжественных мероприятий, посвящённых 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали, и отметил, что Байкало-Амурская магистраль дала жизнь новым городам и поселкам, железнодорожным станциям, стала местом рождения смелых идей и замыслов, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Сегодня Байкало-Амурская магистраль является важной, неотъемлемой составляющей единой транспортной системы страны, ключевым звеном в хозяйственном освоении обширных территорий Сибири и Дальнего Востока. БАМ помог открыть для отечественной экономики перспективные, быстрорастущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, обеспечил надёжный транспортный маршрут для всей Евразии", - говорится в телеграмме. Путин добавил, что полвека назад легендарная стройка объединила для решения общегосударственных задач сотни тысяч гражданских специалистов и воинов-железнодорожников. "Благодаря энтузиазму и героическому, самоотверженному труду строителей, изыскателей, рабочих, представителей других профессий были возведены километры стальных дорог, мосты и туннели, технические сооружения. БАМ дал жизнь новым городам и посёлкам, железнодорожным станциям, стал местом рождения смелых идей и замыслов", - говорится в телеграмме", - написано в телеграмме. В заключение российский лидер пожелал ветеранам-бамовцам, нынешнему поколению железнодорожников и строителей успехов и всего наилучшего.

https://ria.ru/20240620/bam-1954368490.html

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россия, дальний восток, общество, владимир путин