В Белом доме заверили, что Байден сохраняет остроту ума
Кирби сообщил, как Байдена готовится к пресс-конференции по итогам саммита НАТО
© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден готовится к пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне, сообщил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопаности Белого дома Джон Кирби.
"Он знакомится с материалами, делает домашнюю работу, готовится… Я вижу обычный объем подготовки, который он делает перед международными мероприятиями. Он ничем не отличается от подготовки к G7 или встрече в Нормандии", - заявил Кирби на брифинге.
Во вторник ожидается выступление Байдена на саммите, после - две встречи: с новым премьером Великобритании Киром Стармером и Владимиром Зеленским. По итогам встречи глав стран - членов альянса ожидается пресс-конференция "большого парня", как называют мероприятие в Белом доме.
Кирби заверил, что Байден сохраняет остроту ума, сомнения в которой высказываются многими после провальных дебатов президента с Дональдом Трампом. В подтверждение своих слов представитель Белого дома заявил, что Байден якобы задает вопросы, на которые не всегда могут ответить его помощники, те вынуждены брать паузу и уточнять. Примера подобного вопроса Кирби не привел.
Между тем Байден заявил, что проблемы на дебатах возникли именно из-за его поездки на "семерку" и во Францию, хотя после этого у него было более недели на отдых.
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