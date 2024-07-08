https://ria.ru/20240708/bajden-1958380987.html

В Белом доме заверили, что Байден сохраняет остроту ума

В Белом доме заверили, что Байден сохраняет остроту ума - РИА Новости, 08.07.2024

В Белом доме заверили, что Байден сохраняет остроту ума

Президент США Джо Байден готовится к пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне, сообщил координатор стратегических коммуникаций совета... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T23:03

2024-07-08T23:03

2024-07-08T23:03

в мире

сша

вашингтон (штат)

великобритания

джо байден

джон кирби

кир стармер

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956120034_0:17:3072:1745_1920x0_80_0_0_274a5e9895ebdc04b5c4748642cb3da0.jpg

ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден готовится к пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне, сообщил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопаности Белого дома Джон Кирби. "Он знакомится с материалами, делает домашнюю работу, готовится… Я вижу обычный объем подготовки, который он делает перед международными мероприятиями. Он ничем не отличается от подготовки к G7 или встрече в Нормандии", - заявил Кирби на брифинге. Во вторник ожидается выступление Байдена на саммите, после - две встречи: с новым премьером Великобритании Киром Стармером и Владимиром Зеленским. По итогам встречи глав стран - членов альянса ожидается пресс-конференция "большого парня", как называют мероприятие в Белом доме. Кирби заверил, что Байден сохраняет остроту ума, сомнения в которой высказываются многими после провальных дебатов президента с Дональдом Трампом. В подтверждение своих слов представитель Белого дома заявил, что Байден якобы задает вопросы, на которые не всегда могут ответить его помощники, те вынуждены брать паузу и уточнять. Примера подобного вопроса Кирби не привел. Между тем Байден заявил, что проблемы на дебатах возникли именно из-за его поездки на "семерку" и во Францию, хотя после этого у него было более недели на отдых.

https://ria.ru/20240708/kirbi-1958374758.html

https://ria.ru/20240618/bayden-1953788213.html

сша

вашингтон (штат)

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, вашингтон (штат), великобритания, джо байден, джон кирби, кир стармер, нато, g7