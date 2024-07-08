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В Белом доме заверили, что Байден сохраняет остроту ума - РИА Новости, 08.07.2024
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23:03 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/bajden-1958380987.html
В Белом доме заверили, что Байден сохраняет остроту ума
В Белом доме заверили, что Байден сохраняет остроту ума - РИА Новости, 08.07.2024
В Белом доме заверили, что Байден сохраняет остроту ума
Президент США Джо Байден готовится к пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне, сообщил координатор стратегических коммуникаций совета... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T23:03
2024-07-08T23:03
в мире
сша
вашингтон (штат)
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джон кирби
кир стармер
нато
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден готовится к пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне, сообщил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопаности Белого дома Джон Кирби. "Он знакомится с материалами, делает домашнюю работу, готовится… Я вижу обычный объем подготовки, который он делает перед международными мероприятиями. Он ничем не отличается от подготовки к G7 или встрече в Нормандии", - заявил Кирби на брифинге. Во вторник ожидается выступление Байдена на саммите, после - две встречи: с новым премьером Великобритании Киром Стармером и Владимиром Зеленским. По итогам встречи глав стран - членов альянса ожидается пресс-конференция "большого парня", как называют мероприятие в Белом доме. Кирби заверил, что Байден сохраняет остроту ума, сомнения в которой высказываются многими после провальных дебатов президента с Дональдом Трампом. В подтверждение своих слов представитель Белого дома заявил, что Байден якобы задает вопросы, на которые не всегда могут ответить его помощники, те вынуждены брать паузу и уточнять. Примера подобного вопроса Кирби не привел. Между тем Байден заявил, что проблемы на дебатах возникли именно из-за его поездки на "семерку" и во Францию, хотя после этого у него было более недели на отдых.
https://ria.ru/20240708/kirbi-1958374758.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), великобритания, джо байден, джон кирби, кир стармер, нато, g7
В мире, США, Вашингтон (штат), Великобритания, Джо Байден, Джон Кирби, Кир Стармер, НАТО, G7
В Белом доме заверили, что Байден сохраняет остроту ума

Кирби сообщил, как Байдена готовится к пресс-конференции по итогам саммита НАТО

© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден готовится к пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне, сообщил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопаности Белого дома Джон Кирби.
"Он знакомится с материалами, делает домашнюю работу, готовится… Я вижу обычный объем подготовки, который он делает перед международными мероприятиями. Он ничем не отличается от подготовки к G7 или встрече в Нормандии", - заявил Кирби на брифинге.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
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Во вторник ожидается выступление Байдена на саммите, после - две встречи: с новым премьером Великобритании Киром Стармером и Владимиром Зеленским. По итогам встречи глав стран - членов альянса ожидается пресс-конференция "большого парня", как называют мероприятие в Белом доме.
Кирби заверил, что Байден сохраняет остроту ума, сомнения в которой высказываются многими после провальных дебатов президента с Дональдом Трампом. В подтверждение своих слов представитель Белого дома заявил, что Байден якобы задает вопросы, на которые не всегда могут ответить его помощники, те вынуждены брать паузу и уточнять. Примера подобного вопроса Кирби не привел.
Между тем Байден заявил, что проблемы на дебатах возникли именно из-за его поездки на "семерку" и во Францию, хотя после этого у него было более недели на отдых.
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В миреСШАВашингтон (штат)ВеликобританияДжо БайденДжон КирбиКир СтармерНАТОG7
 
 
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