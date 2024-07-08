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Мария Багреева: обороты ИТ-компаний Москвы выросли на 42% - РИА Новости, 08.07.2024
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09:15 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/bagreeva-1958106974.html
Мария Багреева: обороты ИТ-компаний Москвы выросли на 42%
Мария Багреева: обороты ИТ-компаний Москвы выросли на 42% - РИА Новости, 08.07.2024
Мария Багреева: обороты ИТ-компаний Москвы выросли на 42%
В январе-апреле этого года обороты ИТ-сектора Москвы составили 1,3 триллиона рублей, на 42% превысив показатель аналогичного периода 2023 года в сопоставимых... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T09:15
2024-07-08T09:15
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МОСКВА, 8 июля – РИА Новости. В январе-апреле этого года обороты ИТ-сектора Москвы составили 1,3 триллиона рублей, на 42% превысив показатель аналогичного периода 2023 года в сопоставимых ценах, рассказала заммера Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.По ее словам, ИТ-сектор является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей России, а спрос на ИТ-продукты высок во всех секторах экономики: торговле, медицине, образовании, финансах, логистике. Активное развитие показывают и пользовательские приложения, и автоматизация бизнес-процессов. При этом, на Москву приходится около 70% оборота этого сектора в стране."За первые четыре месяца столичные ИТ-компании заработали 1,3 триллиона рублей – на 42% больше, чем за те же месяцы прошлого года. Из этого объема 64% - более 805 миллиардов рублей - обеспечили разработчики программного обеспечения. Их обороты за год выросли на 32%. Оставшиеся 36% оборота отрасли, или около 446,5 миллиарда рублей, приходятся на проектировщиков и разработчиков баз данных, хостинг-провайдеров, операторов web-платформ. Они увеличили показатель на 66%", – цитирует Багрееву пресс-служба департамента экономической политики и развития столицы. Она уточнила, что доля крупных и средних компаний составляет 84% оборота отрасли. За январь-апрель они заработали более триллиона рублей, увеличив обороты на 43% по сравнению с тем же периодом прошлого года. На малый ИТ-бизнес приходится 16% оборота – 204 миллиарда рублей. Их оборот за год вырос на 39%.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2023 году столичные ИТ-компании увеличили оборот почти на 20%.
https://ria.ru/20240705/bagreeva-1957517846.html
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москва, мария багреева
Москва, Мария Багреева

Мария Багреева: обороты ИТ-компаний Москвы выросли на 42%

© Фото : Департамент экономической политики и развития МосквыЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Фото : Департамент экономической политики и развития Москвы
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июля – РИА Новости. В январе-апреле этого года обороты ИТ-сектора Москвы составили 1,3 триллиона рублей, на 42% превысив показатель аналогичного периода 2023 года в сопоставимых ценах, рассказала заммера Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
По ее словам, ИТ-сектор является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей России, а спрос на ИТ-продукты высок во всех секторах экономики: торговле, медицине, образовании, финансах, логистике. Активное развитие показывают и пользовательские приложения, и автоматизация бизнес-процессов. При этом, на Москву приходится около 70% оборота этого сектора в стране.
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"За первые четыре месяца столичные ИТ-компании заработали 1,3 триллиона рублей – на 42% больше, чем за те же месяцы прошлого года. Из этого объема 64% - более 805 миллиардов рублей - обеспечили разработчики программного обеспечения. Их обороты за год выросли на 32%. Оставшиеся 36% оборота отрасли, или около 446,5 миллиарда рублей, приходятся на проектировщиков и разработчиков баз данных, хостинг-провайдеров, операторов web-платформ. Они увеличили показатель на 66%", – цитирует Багрееву пресс-служба департамента экономической политики и развития столицы.
Она уточнила, что доля крупных и средних компаний составляет 84% оборота отрасли. За январь-апрель они заработали более триллиона рублей, увеличив обороты на 43% по сравнению с тем же периодом прошлого года. На малый ИТ-бизнес приходится 16% оборота – 204 миллиарда рублей. Их оборот за год вырос на 39%.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2023 году столичные ИТ-компании увеличили оборот почти на 20%.
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