https://ria.ru/20240708/bagreeva-1958106974.html

Мария Багреева: обороты ИТ-компаний Москвы выросли на 42%

Мария Багреева: обороты ИТ-компаний Москвы выросли на 42% - РИА Новости, 08.07.2024

Мария Багреева: обороты ИТ-компаний Москвы выросли на 42%

В январе-апреле этого года обороты ИТ-сектора Москвы составили 1,3 триллиона рублей, на 42% превысив показатель аналогичного периода 2023 года в сопоставимых... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T09:15

2024-07-08T09:15

2024-07-08T09:15

москва

мария багреева

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МОСКВА, 8 июля – РИА Новости. В январе-апреле этого года обороты ИТ-сектора Москвы составили 1,3 триллиона рублей, на 42% превысив показатель аналогичного периода 2023 года в сопоставимых ценах, рассказала заммера Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.По ее словам, ИТ-сектор является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей России, а спрос на ИТ-продукты высок во всех секторах экономики: торговле, медицине, образовании, финансах, логистике. Активное развитие показывают и пользовательские приложения, и автоматизация бизнес-процессов. При этом, на Москву приходится около 70% оборота этого сектора в стране."За первые четыре месяца столичные ИТ-компании заработали 1,3 триллиона рублей – на 42% больше, чем за те же месяцы прошлого года. Из этого объема 64% - более 805 миллиардов рублей - обеспечили разработчики программного обеспечения. Их обороты за год выросли на 32%. Оставшиеся 36% оборота отрасли, или около 446,5 миллиарда рублей, приходятся на проектировщиков и разработчиков баз данных, хостинг-провайдеров, операторов web-платформ. Они увеличили показатель на 66%", – цитирует Багрееву пресс-служба департамента экономической политики и развития столицы. Она уточнила, что доля крупных и средних компаний составляет 84% оборота отрасли. За январь-апрель они заработали более триллиона рублей, увеличив обороты на 43% по сравнению с тем же периодом прошлого года. На малый ИТ-бизнес приходится 16% оборота – 204 миллиарда рублей. Их оборот за год вырос на 39%.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2023 году столичные ИТ-компании увеличили оборот почти на 20%.

https://ria.ru/20240705/bagreeva-1957517846.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, мария багреева