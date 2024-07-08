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В левой коалиции высказались о сохранении Атталя на посту премьера Франции - РИА Новости, 08.07.2024
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20:52 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/attal-1958362347.html
В левой коалиции высказались о сохранении Атталя на посту премьера Франции
В левой коалиции высказались о сохранении Атталя на посту премьера Франции - РИА Новости, 08.07.2024
В левой коалиции высказались о сохранении Атталя на посту премьера Франции
Координатор "Непокорившейся Франции" Мануэль Бомпар заявил, что после победы на досрочных парламентских выборах коалиции левых политических сил "Нового... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T20:52
2024-07-08T20:52
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ПАРИЖ, 8 июл - РИА Новости. Координатор "Непокорившейся Франции" Мануэль Бомпар заявил, что после победы на досрочных парламентских выборах коалиции левых политических сил "Нового народного фронта" сохранение на посту премьер-министра Франции Габриэля Атталя недопустимо. "В таких условиях нельзя допустить, чтобы сохранение Габриэля Атталя на посту премьер-министра обнулило итоги голосования французов. Речь идет о демократии, президент должен призвать в правительство "Новый народный фронт", - сказал Бомпар журналистам по итогам совещания с однопартийцами в Париже. По его словам, глава государства обязан уважать результаты голосования. "Мы готовимся к тому, чтобы управлять страной, реализовывать нашу программу", - сказал Бомпар. Ранее в понедельник, на следующий день после внеочередных выборов в парламент, которые были проиграны коалицией президента Эммануэля Макрона, Атталь подал в отставку, однако глава государства попросил его продолжать исполнять обязанности без указания срока окончания мандата. Во Франции в воскресенье состоялось голосование во втором туре внеочередных выборов в Национальное собрание (нижнюю палату французского парламента). По предварительным данным, коалиция левых партий "Новый народный фронт" одержала победу, получив 181 место из 577. Второе место заняла коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона, получив 168 мандатов. "Национальное объединение" Марин Ле Пен заняло третье место, получив 143 мандата. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства.
https://ria.ru/20240708/sholts-1958253802.html
https://ria.ru/20240708/zelenskiy-1958353061.html
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в мире, франция, париж, габриэль атталь, эммануэль макрон, парламентские выборы во франции — 2024
В мире, Франция, Париж, Габриэль Атталь, Эммануэль Макрон, Парламентские выборы во Франции — 2024
В левой коалиции высказались о сохранении Атталя на посту премьера Франции

Представитель левой коалиции выступил против сохранения Атталя на посту премьера

© AP Photo / Pool / Ludovic MarinГабриэль Атталь в Елисейском дворце в Париже
Габриэль Атталь в Елисейском дворце в Париже - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© AP Photo / Pool / Ludovic Marin
Габриэль Атталь в Елисейском дворце в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 8 июл - РИА Новости. Координатор "Непокорившейся Франции" Мануэль Бомпар заявил, что после победы на досрочных парламентских выборах коалиции левых политических сил "Нового народного фронта" сохранение на посту премьер-министра Франции Габриэля Атталя недопустимо.
«
"В таких условиях нельзя допустить, чтобы сохранение Габриэля Атталя на посту премьер-министра обнулило итоги голосования французов. Речь идет о демократии, президент должен призвать в правительство "Новый народный фронт", - сказал Бомпар журналистам по итогам совещания с однопартийцами в Париже.
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Шольц заявил, что испытал облегчение после итогов выборов во Франции
Вчера, 15:28
По его словам, глава государства обязан уважать результаты голосования.
«
"Мы готовимся к тому, чтобы управлять страной, реализовывать нашу программу", - сказал Бомпар.
Ранее в понедельник, на следующий день после внеочередных выборов в парламент, которые были проиграны коалицией президента Эммануэля Макрона, Атталь подал в отставку, однако глава государства попросил его продолжать исполнять обязанности без указания срока окончания мандата.
Во Франции в воскресенье состоялось голосование во втором туре внеочередных выборов в Национальное собрание (нижнюю палату французского парламента). По предварительным данным, коалиция левых партий "Новый народный фронт" одержала победу, получив 181 место из 577. Второе место заняла коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона, получив 168 мандатов. "Национальное объединение" Марин Ле Пен заняло третье место, получив 143 мандата. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства.
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