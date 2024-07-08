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Премьер Франции прибыл в Елисейский дворец, где должен подать в отставку

Премьер Франции прибыл в Елисейский дворец, где должен подать в отставку - РИА Новости, 08.07.2024

Премьер Франции прибыл в Елисейский дворец, где должен подать в отставку

Премьер Франции Гарбриэль Атталь прибыл в понедельник в Елисейский дворец, где должен подать прошение об отставке президенту Эммануэлю Макрону, сообщает... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T12:44

2024-07-08T12:44

2024-07-08T12:44

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эммануэль макрон

габриэль атталь

парламентские выборы во франции — 2024

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ПАРИЖ, 8 июл - РИА Новости. Премьер Франции Гарбриэль Атталь прибыл в понедельник в Елисейский дворец, где должен подать прошение об отставке президенту Эммануэлю Макрону, сообщает телеканал BFM TV. Во Франции в воскресенье состоялось голосование во втором туре внеочередных выборов в Национальное собрание (нижнюю палату французского парламента). По предварительным данным, коалиция левых партий "Новый народный фронт" одержала победу на парламентских выборах во Франции, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона, получив 168 мест в Нацсобрании. "Национальное объединение" Марин Ле Пен заняло третье место на парламентских выборах, получив 143 мест в нижней палате парламента страны. Теперь президент Франции должен назначить нового премьер-министра, которому будет необходимо заручиться поддержкой нового состава парламента. 35-летний Габриэль Атталь возглавлял правительство Франции с января этого года. На прошедших выборах он был избран депутатом в 10-м избирательном округе От-де-Сен, набрав 58,23% голосов. -0-

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в мире, франция, эммануэль макрон, габриэль атталь, парламентские выборы во франции — 2024