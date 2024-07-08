https://ria.ru/20240708/attal-1958114644.html

СМИ: объявивший об отставке премьер Франции Атталь прошел в парламент

СМИ: объявивший об отставке премьер Франции Атталь прошел в парламент - РИА Новости, 08.07.2024

СМИ: объявивший об отставке премьер Франции Атталь прошел в парламент

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь, который ранее заявил о своих планах уйти в отставку по итогам выборов, а также ряд министров победили в своих... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T01:53

2024-07-08T01:53

2024-07-08T10:55

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жеральд дарманен

парламентские выборы во франции — 2024

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ПАРИЖ, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь, который ранее заявил о своих планах уйти в отставку по итогам выборов, а также ряд министров победили в своих избирательных округах и прошли в парламент, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на данные МВД, отмечая, что минимум два члена кабмина в своих округах выборы проиграли. "Премьер-министр был переизбран в 10-м избирательном округе От-де-Сен, набрав 58,23% голосов", - сообщил телеканал. Кроме того, победы в своих округах одержали действующий министр внутренних дел Жеральд Дарманен, глава МИД Степан Сежурне, официальный представитель кабмина Франции Приска Тевено, министр сельского хозяйства Марк Фено, министр-делегат по делам Европы Жан-Ноэль Барро и другие. По данным BFM TV, минимум два члена камина потерпели поражение в своих округах, так, по итогам второго тура, министр реорганизации и государственной службы Станислас Герини и министр-делегат по вопросам детства и семьи Сара Эль Аири не набрали достаточное число голосов для переизбрания и не проходят в парламент. Согласно данным с избирательных участков, коалиция левых партий "Новый народный фронт" лидирует на выборах во Франции, получая от 175 до 205 мест в парламенте. На втором месте предварительно идет коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона, на третьем - правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение". При этом ни одна коалиция не получает абсолютного большинства по итогам выборов. Во Франции в воскресенье состоялось голосование во втором туре внеочередных выборов в Национальное собрание (нижнюю палату французского парламента). По данным МВД страны, явка на 17 часов по местному времени (18.00 мск) составила 59,71%, почти в два раза превысив показатели второго тура парламентских выборов 2022 года. Первый тур выборов прошел в прошлое воскресенье, 30 июня. Тогда правая партия "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов, блок левых "Новый народный фронт" получил 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона оказалась на третьем месте, набрав 20,04%. После оглашения результатов первого тура выборов в прошлое воскресенье вечером манифестация началась на площади Республики в Париже. Тогда акция в течение нескольких часов проходила мирно, пока к ней не примкнула радикально настроенная молодежь. Как передавал корреспондент РИА Новости, радикалы запускали фейерверки, забрасывали полицейских файерами, били витрины магазинов и поджигали мусорные баки. Полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы.

https://ria.ru/20240111/gabriel_attal-1920610513.html

https://ria.ru/20240708/makron-1958110112.html

https://ria.ru/20240630/melanshon-1956512213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, эммануэль макрон, габриэль атталь, жеральд дарманен, парламентские выборы во франции — 2024