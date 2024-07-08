Рейтинг@Mail.ru
СМИ: объявивший об отставке премьер Франции Атталь прошел в парламент - РИА Новости, 08.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:53 08.07.2024 (обновлено: 10:55 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/attal-1958114644.html
СМИ: объявивший об отставке премьер Франции Атталь прошел в парламент
СМИ: объявивший об отставке премьер Франции Атталь прошел в парламент - РИА Новости, 08.07.2024
СМИ: объявивший об отставке премьер Франции Атталь прошел в парламент
Премьер-министр Франции Габриэль Атталь, который ранее заявил о своих планах уйти в отставку по итогам выборов, а также ряд министров победили в своих... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T01:53
2024-07-08T10:55
в мире
эммануэль макрон
габриэль атталь
жеральд дарманен
парламентские выборы во франции — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958169694_0:204:3070:1931_1920x0_80_0_0_fa052f3f741e8158754d3a2e7470dc4f.jpg
ПАРИЖ, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь, который ранее заявил о своих планах уйти в отставку по итогам выборов, а также ряд министров победили в своих избирательных округах и прошли в парламент, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на данные МВД, отмечая, что минимум два члена кабмина в своих округах выборы проиграли. "Премьер-министр был переизбран в 10-м избирательном округе От-де-Сен, набрав 58,23% голосов", - сообщил телеканал. Кроме того, победы в своих округах одержали действующий министр внутренних дел Жеральд Дарманен, глава МИД Степан Сежурне, официальный представитель кабмина Франции Приска Тевено, министр сельского хозяйства Марк Фено, министр-делегат по делам Европы Жан-Ноэль Барро и другие. По данным BFM TV, минимум два члена камина потерпели поражение в своих округах, так, по итогам второго тура, министр реорганизации и государственной службы Станислас Герини и министр-делегат по вопросам детства и семьи Сара Эль Аири не набрали достаточное число голосов для переизбрания и не проходят в парламент. Согласно данным с избирательных участков, коалиция левых партий "Новый народный фронт" лидирует на выборах во Франции, получая от 175 до 205 мест в парламенте. На втором месте предварительно идет коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона, на третьем - правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение". При этом ни одна коалиция не получает абсолютного большинства по итогам выборов. Во Франции в воскресенье состоялось голосование во втором туре внеочередных выборов в Национальное собрание (нижнюю палату французского парламента). По данным МВД страны, явка на 17 часов по местному времени (18.00 мск) составила 59,71%, почти в два раза превысив показатели второго тура парламентских выборов 2022 года. Первый тур выборов прошел в прошлое воскресенье, 30 июня. Тогда правая партия "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов, блок левых "Новый народный фронт" получил 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона оказалась на третьем месте, набрав 20,04%. После оглашения результатов первого тура выборов в прошлое воскресенье вечером манифестация началась на площади Республики в Париже. Тогда акция в течение нескольких часов проходила мирно, пока к ней не примкнула радикально настроенная молодежь. Как передавал корреспондент РИА Новости, радикалы запускали фейерверки, забрасывали полицейских файерами, били витрины магазинов и поджигали мусорные баки. Полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы.
https://ria.ru/20240111/gabriel_attal-1920610513.html
https://ria.ru/20240708/makron-1958110112.html
https://ria.ru/20240630/melanshon-1956512213.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958169694_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_346be6240f4404dac5c57f425bd18c0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эммануэль макрон, габриэль атталь, жеральд дарманен, парламентские выборы во франции — 2024
В мире, Эммануэль Макрон, Габриэль Атталь, Жеральд Дарманен, Парламентские выборы во Франции — 2024
СМИ: объявивший об отставке премьер Франции Атталь прошел в парламент

BFM TV: премьер Франции Атталь и ряд министров прошли в парламент

© AP Photo / Aurelien MorissardПремьер-министр Франции Габриэль Атталь выступает с речью после второго тура выборов в законодательные органы. 7 июля 2024
Премьер-министр Франции Габриэль Атталь выступает с речью после второго тура выборов в законодательные органы. 7 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© AP Photo / Aurelien Morissard
Премьер-министр Франции Габриэль Атталь выступает с речью после второго тура выборов в законодательные органы. 7 июля 2024
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь, который ранее заявил о своих планах уйти в отставку по итогам выборов, а также ряд министров победили в своих избирательных округах и прошли в парламент, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на данные МВД, отмечая, что минимум два члена кабмина в своих округах выборы проиграли.
"Премьер-министр был переизбран в 10-м избирательном округе От-де-Сен, набрав 58,23% голосов", - сообщил телеканал.
Габриэль Атталь и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Премьер-гомосексуалист должен остановить национальное объединение
11 января, 08:00
Кроме того, победы в своих округах одержали действующий министр внутренних дел Жеральд Дарманен, глава МИД Степан Сежурне, официальный представитель кабмина Франции Приска Тевено, министр сельского хозяйства Марк Фено, министр-делегат по делам Европы Жан-Ноэль Барро и другие.
По данным BFM TV, минимум два члена камина потерпели поражение в своих округах, так, по итогам второго тура, министр реорганизации и государственной службы Станислас Герини и министр-делегат по вопросам детства и семьи Сара Эль Аири не набрали достаточное число голосов для переизбрания и не проходят в парламент.
Согласно данным с избирательных участков, коалиция левых партий "Новый народный фронт" лидирует на выборах во Франции, получая от 175 до 205 мест в парламенте. На втором месте предварительно идет коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона, на третьем - правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение". При этом ни одна коалиция не получает абсолютного большинства по итогам выборов.
Во Франции в воскресенье состоялось голосование во втором туре внеочередных выборов в Национальное собрание (нижнюю палату французского парламента). По данным МВД страны, явка на 17 часов по местному времени (18.00 мск) составила 59,71%, почти в два раза превысив показатели второго тура парламентских выборов 2022 года.
Бывший президент Франции и новоизбранный член парламента от социалистов Франсуа Олланд выступает с речью после первых результатов второго тура выборов в Национальное собрание Франции в Тюле. 7 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Макрон поздравил Олланда с избранием в парламент Франции, сообщили СМИ
00:16
Первый тур выборов прошел в прошлое воскресенье, 30 июня. Тогда правая партия "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов, блок левых "Новый народный фронт" получил 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона оказалась на третьем месте, набрав 20,04%.
После оглашения результатов первого тура выборов в прошлое воскресенье вечером манифестация началась на площади Республики в Париже. Тогда акция в течение нескольких часов проходила мирно, пока к ней не примкнула радикально настроенная молодежь. Как передавал корреспондент РИА Новости, радикалы запускали фейерверки, забрасывали полицейских файерами, били витрины магазинов и поджигали мусорные баки. Полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы.
Габриэль Атталь - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
Премьер Франции не сможет остаться на своей должности, заявили в Париже
30 июня, 21:30
 
В миреЭммануэль МакронГабриэль АттальЖеральд ДарманенПарламентские выборы во Франции — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала