При обстреле Белгородской области пострадали три человека
Гладков: 3 человека ранены при обстреле населенных пунктов Белгородской области
Последствия обстрела в Белгороде. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Три человека, по предварительной информации, пострадали при обстреле нескольких населенных пунктов Белгородской области, сообщил в понедельник вечером губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
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"В селе Грузское Борисовского района дрон атаковал движущийся легковой автомобиль. Пострадали двое: мужчина и женщина с сотрясениями головного мозга и осколочными ранениями рук и ног бригадами скорой доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести", - сообщил глава региона.
Кроме того, дрон-камикадзе атаковал комбайн в районе поселка Чапаевский Грайворонского городского округа, вследствие чего произошло возгорание. "Приехавший на помощь трактор также был атакован беспилотником. Пострадал водитель трактора — мужчину с контузией, черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями рук и ног доставили в Головчинскую районную больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь. Сейчас бригада скорой доставляет пострадавшего для дальнейшего лечения в областную клиническую больницу", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Грайворонском городском округе в селе Безымено в результате атаки дрона-камикадзе полностью поврежден один легковой автомобиль, в селе Головчино дрон атаковал торговый объект. В результате еще одной атаки дрона полностью поврежден автомобиль, в рядом стоящем доме выбиты окна. Также село Старый Хутор Валуйского городского округа подверглось обстрелу из РСЗО, различные повреждения выявлены в трех частных домовладениях.
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