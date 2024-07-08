Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Белгородской области пострадали три человека - РИА Новости, 08.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:16 08.07.2024 (обновлено: 21:28 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/ataka-1958368161.html
При обстреле Белгородской области пострадали три человека
При обстреле Белгородской области пострадали три человека - РИА Новости, 08.07.2024
При обстреле Белгородской области пострадали три человека
Три человека, по предварительной информации, пострадали при обстреле нескольких населенных пунктов Белгородской области, сообщил в понедельник вечером... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T21:16
2024-07-08T21:28
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
происшествия
белгород
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_0:214:3011:1908_1920x0_80_0_0_724d794fcb71cb50fb9c1b48103172ea.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Три человека, по предварительной информации, пострадали при обстреле нескольких населенных пунктов Белгородской области, сообщил в понедельник вечером губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Грузское Борисовского района дрон атаковал движущийся легковой автомобиль. Пострадали двое: мужчина и женщина с сотрясениями головного мозга и осколочными ранениями рук и ног бригадами скорой доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести", - сообщил глава региона.Кроме того, дрон-камикадзе атаковал комбайн в районе поселка Чапаевский Грайворонского городского округа, вследствие чего произошло возгорание. "Приехавший на помощь трактор также был атакован беспилотником. Пострадал водитель трактора — мужчину с контузией, черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями рук и ног доставили в Головчинскую районную больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь. Сейчас бригада скорой доставляет пострадавшего для дальнейшего лечения в областную клиническую больницу", - говорится в сообщении.Кроме того, в Грайворонском городском округе в селе Безымено в результате атаки дрона-камикадзе полностью поврежден один легковой автомобиль, в селе Головчино дрон атаковал торговый объект. В результате еще одной атаки дрона полностью поврежден автомобиль, в рядом стоящем доме выбиты окна. Также село Старый Хутор Валуйского городского округа подверглось обстрелу из РСЗО, различные повреждения выявлены в трех частных домовладениях.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
белгородская область
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_33806e89a79bcfc6b4366815b8a14cbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, происшествия, белгород
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Происшествия, Белгород
При обстреле Белгородской области пострадали три человека

Гладков: 3 человека ранены при обстреле населенных пунктов Белгородской области

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Белгороде
Последствия обстрела в Белгороде - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Три человека, по предварительной информации, пострадали при обстреле нескольких населенных пунктов Белгородской области, сообщил в понедельник вечером губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«
"В селе Грузское Борисовского района дрон атаковал движущийся легковой автомобиль. Пострадали двое: мужчина и женщина с сотрясениями головного мозга и осколочными ранениями рук и ног бригадами скорой доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести", - сообщил глава региона.
Кроме того, дрон-камикадзе атаковал комбайн в районе поселка Чапаевский Грайворонского городского округа, вследствие чего произошло возгорание. "Приехавший на помощь трактор также был атакован беспилотником. Пострадал водитель трактора — мужчину с контузией, черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями рук и ног доставили в Головчинскую районную больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь. Сейчас бригада скорой доставляет пострадавшего для дальнейшего лечения в областную клиническую больницу", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Грайворонском городском округе в селе Безымено в результате атаки дрона-камикадзе полностью поврежден один легковой автомобиль, в селе Головчино дрон атаковал торговый объект. В результате еще одной атаки дрона полностью поврежден автомобиль, в рядом стоящем доме выбиты окна. Также село Старый Хутор Валуйского городского округа подверглось обстрелу из РСЗО, различные повреждения выявлены в трех частных домовладениях.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Украине остался месяц
5 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковПроисшествияБелгород
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала