https://ria.ru/20240708/ataka-1958368161.html

При обстреле Белгородской области пострадали три человека

При обстреле Белгородской области пострадали три человека - РИА Новости, 08.07.2024

При обстреле Белгородской области пострадали три человека

Три человека, по предварительной информации, пострадали при обстреле нескольких населенных пунктов Белгородской области, сообщил в понедельник вечером... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T21:16

2024-07-08T21:16

2024-07-08T21:28

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

происшествия

белгород

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Три человека, по предварительной информации, пострадали при обстреле нескольких населенных пунктов Белгородской области, сообщил в понедельник вечером губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Грузское Борисовского района дрон атаковал движущийся легковой автомобиль. Пострадали двое: мужчина и женщина с сотрясениями головного мозга и осколочными ранениями рук и ног бригадами скорой доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести", - сообщил глава региона.Кроме того, дрон-камикадзе атаковал комбайн в районе поселка Чапаевский Грайворонского городского округа, вследствие чего произошло возгорание. "Приехавший на помощь трактор также был атакован беспилотником. Пострадал водитель трактора — мужчину с контузией, черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями рук и ног доставили в Головчинскую районную больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь. Сейчас бригада скорой доставляет пострадавшего для дальнейшего лечения в областную клиническую больницу", - говорится в сообщении.Кроме того, в Грайворонском городском округе в селе Безымено в результате атаки дрона-камикадзе полностью поврежден один легковой автомобиль, в селе Головчино дрон атаковал торговый объект. В результате еще одной атаки дрона полностью поврежден автомобиль, в рядом стоящем доме выбиты окна. Также село Старый Хутор Валуйского городского округа подверглось обстрелу из РСЗО, различные повреждения выявлены в трех частных домовладениях.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

белгородская область

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, происшествия, белгород