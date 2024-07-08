https://ria.ru/20240708/ataka-1958221564.html
При атаке ВСУ в Белгородском районе погиб человек
При атаке ВСУ в Белгородском районе погиб человек - РИА Новости, 08.07.2024
При атаке ВСУ в Белгородском районе погиб человек
По предварительным данным, один человек погиб, еще трое ранены при атаке ВСУ в Белгородском районе, число пострадавших может вырасти, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T13:50
2024-07-08T13:50
2024-07-08T13:54
специальная военная операция на украине
белгородский район
вооруженные силы украины
происшествия
белгород
вячеслав гладков
белгородская область
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. По предварительным данным, один человек погиб, еще трое ранены при атаке ВСУ в Белгородском районе, число пострадавших может вырасти, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Белгородский район подвергся воздушной атаке со стороны ВСУ. Случилось самое страшное — в селе Никольское в результате прямого прилета снаряда в коммерческий объект погиб один мирный житель. От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Беда и трагедия для семьи и близких. Хочу выразить самые глубокие соболезнования", - написал он.По словам Гладкова, трех пострадавших, двое из которых без сознания, бригады скорой помощи доставляют в городскую больницу №2 Белгорода."По предварительным данным, возможно, есть еще раненые. Всю информацию уточняем - буду оперативно сообщать. Все службы работают на месте", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20240708/vsu-1958180096.html
белгородский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Белгородский район, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Белгород, Вячеслав Гладков, Белгородская область
При атаке ВСУ в Белгородском районе погиб человек
При атаке ВСУ в Белгородском районе погиб человек, еще трое ранены