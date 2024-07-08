https://ria.ru/20240708/ataka-1958221564.html

При атаке ВСУ в Белгородском районе погиб человек

При атаке ВСУ в Белгородском районе погиб человек - РИА Новости, 08.07.2024

При атаке ВСУ в Белгородском районе погиб человек

По предварительным данным, один человек погиб, еще трое ранены при атаке ВСУ в Белгородском районе, число пострадавших может вырасти, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T13:50

2024-07-08T13:50

2024-07-08T13:54

специальная военная операция на украине

белгородский район

вооруженные силы украины

происшествия

белгород

вячеслав гладков

белгородская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752524040_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e8b790fe1dc54389c3be87fe64b68b8.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. По предварительным данным, один человек погиб, еще трое ранены при атаке ВСУ в Белгородском районе, число пострадавших может вырасти, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Белгородский район подвергся воздушной атаке со стороны ВСУ. Случилось самое страшное — в селе Никольское в результате прямого прилета снаряда в коммерческий объект погиб один мирный житель. От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Беда и трагедия для семьи и близких. Хочу выразить самые глубокие соболезнования", - написал он.По словам Гладкова, трех пострадавших, двое из которых без сознания, бригады скорой помощи доставляют в городскую больницу №2 Белгорода."По предварительным данным, возможно, есть еще раненые. Всю информацию уточняем - буду оперативно сообщать. Все службы работают на месте", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20240708/vsu-1958180096.html

белгородский район

белгород

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгородский район, вооруженные силы украины, происшествия, белгород, вячеслав гладков, белгородская область