https://ria.ru/20240708/arkhipelag-1958124337.html

В "Архипелаге 2024" на Сахалине участвуют более 2500 человек из 63 регионов

В "Архипелаге 2024" на Сахалине участвуют более 2500 человек из 63 регионов - РИА Новости, 08.07.2024

В "Архипелаге 2024" на Сахалине участвуют более 2500 человек из 63 регионов

Ежегодный образовательный интенсив "Архипелаг" в понедельник стартовал на Сахалине, в нем участвуют более 2500 человек из 63 регионов России, сообщили РИА... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T06:55

2024-07-08T06:55

2024-07-08T12:57

россия

сахалин

сахалинская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816451348_0:232:3072:1960_1920x0_80_0_0_558809a0cf893cb19fabed77c03402c3.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 июл - РИА Новости. Ежегодный образовательный интенсив "Архипелаг" в понедельник стартовал на Сахалине, в нем участвуют более 2500 человек из 63 регионов России, сообщили РИА Новости в оргкомитете этого мероприятия. "На аэродроме "Пушистый" на юге острова начались соревнования дронов, в них участвуют разработчики, студенты и школьники старше 14 лет. С 8 по 17 июля они будут состязаться в управлении, проектировании и разработке дронов на крупнейшей в России площадке соревнований беспилотных авиационных систем (БАС), которые проходят в рамках проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2024", - отметил представитель оргкомитета. По его словам, площадка аэродрома поделена на 12 полетных зон, в которых будут проходить более 30 видов состязаний по инженерным, спортивным и военно-тактическим дисциплинам. В них ожидается участие более 2500 человек из 63 регионов России. Отличительной чертой соревнований этого года можно считать тестирование технологических решений, повышающих автономность БАС, развитие компетенций в этой области, а также разработка и поиск новых технологических решений. Специальная программа для организаторов и разработчиков "Архипелага 2024" позволит масштабировать подобные соревнования на всю страну. Важной частью интенсива этого года станут гражданские учения с участием региональных команд по отработке 15 сценариев применения беспилотных летательных аппаратов. Они также стартовали 8 июля на аэродроме "Пушистый" в Корсаковском районе. В них будут участвовать порядка 400 человек из 40 регионов. Учения продлятся до 17 июля и позволят протестировать в реальных условиях технологические решения с целью их дальнейшего внедрения в экономику регионов, а также провести практическую отработку взаимодействия участников государственного гражданского заказа на услуги дронов в формате полевых и штабных учений с элементами экономической игры. Помимо этого, учения позволят сформировать представление квалифицированного заказчика на услуги с помощью БАС. Ежегодный проектно-образовательный интенсив "Архипелаг" в этом году проходит в Сахалинской области с 8 по 21 июля. Основными площадками для представителей технологических компаний и стартапов, инженерных и управленческих команд регионов и вузов, представителей научных организаций, которые развивают проекты в сфере новых технологий, в том числе и водородных, стали Южно-Сахалинск и аэродром Пушистый в Корсаковском районе. Организаторами мероприятия выступили Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ), правительство Сахалинской области, Агентство стратегических инициатив, Фонд поддержки проектов НТИ и Университет 2035.

https://ria.ru/20240705/mediasammit-1957541798.html

https://ria.ru/20240626/forum-1955484813.html

россия

сахалин

сахалинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сахалин, сахалинская область