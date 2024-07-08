https://ria.ru/20240708/angara-1958179940.html

В России завершили испытания двигателей для ракеты "Ангара"

В России завершили испытания двигателей для ракеты "Ангара" - РИА Новости, 08.07.2024

В России завершили испытания двигателей для ракеты "Ангара"

Испытания двигателей РД-191М, с помощью который будет повышена грузоподъёмность ракеты "Ангара", завершены, сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T11:33

2024-07-08T11:33

2024-07-08T11:34

космос - риа наука

роскосмос

россия

ангара (ракета)

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Испытания двигателей РД-191М, с помощью который будет повышена грузоподъёмность ракеты "Ангара", завершены, сообщил "Роскосмос". "Завершены испытания доводочных двигателей РД-191М", - говорится в сообщении. Отмечается, что однокамерный жидкостный двигатель предназначен для ракеты тяжелого класса "Ангара-А5М" космического ракетного комплекса "Амур" (так называется комплекс "Ангары" на космодроме Восточный. Двигатель РД-191М работает на керосине и жидком кислороде. РД-191М от "базового" двигателя РД-191 отличается по уровню тяги – он форсируется на 10%. Как ожидается, в дальнейшем ракеты с форсированными двигателями будут отправлять грузы для Российской орбитальной станции.

https://ria.ru/20240423/varochko-1941549788.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, роскосмос, россия, ангара (ракета)