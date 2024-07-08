https://ria.ru/20240708/angara-1958179940.html
В России завершили испытания двигателей для ракеты "Ангара"
В России завершили испытания двигателей для ракеты "Ангара" - РИА Новости, 08.07.2024
В России завершили испытания двигателей для ракеты "Ангара"
Испытания двигателей РД-191М, с помощью который будет повышена грузоподъёмность ракеты "Ангара", завершены, сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T11:33
2024-07-08T11:33
2024-07-08T11:34
космос - риа наука
роскосмос
россия
ангара (ракета)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939342663_0:0:3244:1825_1920x0_80_0_0_965b34a44e534ce40ac43b45d8302002.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Испытания двигателей РД-191М, с помощью который будет повышена грузоподъёмность ракеты "Ангара", завершены, сообщил "Роскосмос". "Завершены испытания доводочных двигателей РД-191М", - говорится в сообщении. Отмечается, что однокамерный жидкостный двигатель предназначен для ракеты тяжелого класса "Ангара-А5М" космического ракетного комплекса "Амур" (так называется комплекс "Ангары" на космодроме Восточный. Двигатель РД-191М работает на керосине и жидком кислороде. РД-191М от "базового" двигателя РД-191 отличается по уровню тяги – он форсируется на 10%. Как ожидается, в дальнейшем ракеты с форсированными двигателями будут отправлять грузы для Российской орбитальной станции.
https://ria.ru/20240423/varochko-1941549788.html
https://ria.ru/20240320/angara-1934416886.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939342663_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_7bd75d6b77393d6cc6d497ede1beecbf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, роскосмос, россия, ангара (ракета)
Космос - РИА Наука, Роскосмос, Россия, Ангара (ракета)
В России завершили испытания двигателей для ракеты "Ангара"
"Роскосмос" завершил испытания двигателей РД-191М для модернизированной "Ангары"
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Испытания двигателей РД-191М, с помощью который будет повышена грузоподъёмность ракеты "Ангара", завершены, сообщил "Роскосмос".
"Завершены испытания доводочных двигателей РД-191М", - говорится в сообщении.
Отмечается, что однокамерный жидкостный двигатель предназначен для ракеты тяжелого класса "Ангара-А5М" космического ракетного комплекса "Амур" (так называется комплекс "Ангары" на космодроме Восточный.
Двигатель РД-191М работает на керосине и жидком кислороде. РД-191М от "базового" двигателя РД-191 отличается по уровню тяги – он форсируется на 10%. Как ожидается, в дальнейшем ракеты с форсированными двигателями будут отправлять грузы для Российской орбитальной станции.