Рейтинг@Mail.ru
В России завершили испытания двигателей для ракеты "Ангара" - РИА Новости, 08.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:33 08.07.2024 (обновлено: 11:34 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/angara-1958179940.html
В России завершили испытания двигателей для ракеты "Ангара"
В России завершили испытания двигателей для ракеты "Ангара" - РИА Новости, 08.07.2024
В России завершили испытания двигателей для ракеты "Ангара"
Испытания двигателей РД-191М, с помощью который будет повышена грузоподъёмность ракеты "Ангара", завершены, сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T11:33
2024-07-08T11:34
космос - риа наука
роскосмос
россия
ангара (ракета)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939342663_0:0:3244:1825_1920x0_80_0_0_965b34a44e534ce40ac43b45d8302002.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Испытания двигателей РД-191М, с помощью который будет повышена грузоподъёмность ракеты "Ангара", завершены, сообщил "Роскосмос". "Завершены испытания доводочных двигателей РД-191М", - говорится в сообщении. Отмечается, что однокамерный жидкостный двигатель предназначен для ракеты тяжелого класса "Ангара-А5М" космического ракетного комплекса "Амур" (так называется комплекс "Ангары" на космодроме Восточный. Двигатель РД-191М работает на керосине и жидком кислороде. РД-191М от "базового" двигателя РД-191 отличается по уровню тяги – он форсируется на 10%. Как ожидается, в дальнейшем ракеты с форсированными двигателями будут отправлять грузы для Российской орбитальной станции.
https://ria.ru/20240423/varochko-1941549788.html
https://ria.ru/20240320/angara-1934416886.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939342663_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_7bd75d6b77393d6cc6d497ede1beecbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, роскосмос, россия, ангара (ракета)
Космос - РИА Наука, Роскосмос, Россия, Ангара (ракета)
В России завершили испытания двигателей для ракеты "Ангара"

"Роскосмос" завершил испытания двигателей РД-191М для модернизированной "Ангары"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗапуск первой летной ракеты космического назначения "Ангара-А5"
Запуск первой летной ракеты космического назначения Ангара-А5 - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Запуск первой летной ракеты космического назначения "Ангара-А5". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Испытания двигателей РД-191М, с помощью который будет повышена грузоподъёмность ракеты "Ангара", завершены, сообщил "Роскосмос".
"Завершены испытания доводочных двигателей РД-191М", - говорится в сообщении.
Генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
Алексей Варочко: выходим на серийное производство ракет "Ангара"
23 апреля, 11:00
Отмечается, что однокамерный жидкостный двигатель предназначен для ракеты тяжелого класса "Ангара-А5М" космического ракетного комплекса "Амур" (так называется комплекс "Ангары" на космодроме Восточный.
Двигатель РД-191М работает на керосине и жидком кислороде. РД-191М от "базового" двигателя РД-191 отличается по уровню тяги – он форсируется на 10%. Как ожидается, в дальнейшем ракеты с форсированными двигателями будут отправлять грузы для Российской орбитальной станции.
Ракета тяжелого класса Ангара-А5 - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
На космодроме Восточный собрали ракету "Ангара" для первого пуска
20 марта, 11:30
 
Космос - РИА НаукаРоскосмосРоссияАнгара (ракета)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала