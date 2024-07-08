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РХБЗ: американцы работали в лабораториях по производству синильной кислоты
РХБЗ: американцы работали в лабораториях по производству синильной кислоты - РИА Новости, 08.07.2024
РХБЗ: американцы работали в лабораториях по производству синильной кислоты
Украинский пленный подтвердил работу американских специалистов в лабораториях по производству синильной кислоты для дронов-камикадзе, заявил на брифинге... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T16:00
2024-07-08T16:00
2024-07-08T16:04
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Украинский пленный подтвердил работу американских специалистов в лабораториях по производству синильной кислоты для дронов-камикадзе, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Наличие на Украине аналогичных обнаруженной в Авдеевке химлабораторий подтверждается и показаниями военнослужащих ВСУ. Украинским военнопленным Сергеем Батыром в ходе дачи показаний было заявлено о привлечении к работе в них американских специалистов, а также участии этих лабораторий в массовом производстве беспилотников-камикадзе", - сказал Кириллов.
https://ria.ru/20240708/ozho-1958267809.html
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украина, авдеевка, игорь кириллов, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Авдеевка, Игорь Кириллов, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
РХБЗ: американцы работали в лабораториях по производству синильной кислоты
Украинский пленный подтвердил работу американских специалистов в химлабораториях