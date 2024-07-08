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Алтайским рыбакам заменят награды после скандала из-за украинских надписей - РИА Новости, 08.07.2024
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10:24 08.07.2024 (обновлено: 11:29 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/altaj-1958152974.html
Алтайским рыбакам заменят награды после скандала из-за украинских надписей
Алтайским рыбакам заменят награды после скандала из-за украинских надписей - РИА Новости, 08.07.2024
Алтайским рыбакам заменят награды после скандала из-за украинских надписей
Победители конкурса рыболовов, получившие медали с украинскими надписями в Алтайском крае, получат новые награды, сообщили организаторы мероприятия. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T10:24
2024-07-08T11:29
общество
алтайский край
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БАРНАУЛ, 8 июл — РИА Новости. Победители конкурса рыболовов, получившие медали с украинскими надписями в Алтайском крае, получат новые награды, сообщили организаторы мероприятия. "Соревнования по рыбной ловле, которые прошли 7 июля в Волчихе, организовал охотничье-рыболовный потребительский кооператив "Приборовое". Принять участие в соревнованиях могли все желающие. Медали для награждения победителей приобрели на одной из популярных торговых площадок, не обратив внимания на буквы. Перед призерами извинились, медали пообещали заменить", — уточнили организаторы.Жители алтайского села Волчиха ранее рассказали в соцсетях, что победителям и призерам конкурса рыболовов вручили медали с надписями на украинском языке. Сельчане предположили, что организаторов теперь проверят правоохранительные органы.
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общество, алтайский край
Общество, Алтайский край
Алтайским рыбакам заменят награды после скандала из-за украинских надписей

Алтайским рыбакам вручат новые награды вместо медалей с украинскими надписями

© Фото : соцсетиМедаль с украинскими надписями, полученная на конкурсе рыболовов в Алтайском крае
Медаль с украинскими надписями, полученная на конкурсе рыболовов в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Фото : соцсети
Медаль с украинскими надписями, полученная на конкурсе рыболовов в Алтайском крае
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 8 июл — РИА Новости. Победители конкурса рыболовов, получившие медали с украинскими надписями в Алтайском крае, получат новые награды, сообщили организаторы мероприятия.
«
"Соревнования по рыбной ловле, которые прошли 7 июля в Волчихе, организовал охотничье-рыболовный потребительский кооператив "Приборовое". Принять участие в соревнованиях могли все желающие. Медали для награждения победителей приобрели на одной из популярных торговых площадок, не обратив внимания на буквы. Перед призерами извинились, медали пообещали заменить", — уточнили организаторы.
Жители алтайского села Волчиха ранее рассказали в соцсетях, что победителям и призерам конкурса рыболовов вручили медали с надписями на украинском языке. Сельчане предположили, что организаторов теперь проверят правоохранительные органы.
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