https://ria.ru/20240708/altaj-1958152974.html

Алтайским рыбакам заменят награды после скандала из-за украинских надписей

Алтайским рыбакам заменят награды после скандала из-за украинских надписей - РИА Новости, 08.07.2024

Алтайским рыбакам заменят награды после скандала из-за украинских надписей

Победители конкурса рыболовов, получившие медали с украинскими надписями в Алтайском крае, получат новые награды, сообщили организаторы мероприятия. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T10:24

2024-07-08T10:24

2024-07-08T11:29

общество

алтайский край

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БАРНАУЛ, 8 июл — РИА Новости. Победители конкурса рыболовов, получившие медали с украинскими надписями в Алтайском крае, получат новые награды, сообщили организаторы мероприятия. "Соревнования по рыбной ловле, которые прошли 7 июля в Волчихе, организовал охотничье-рыболовный потребительский кооператив "Приборовое". Принять участие в соревнованиях могли все желающие. Медали для награждения победителей приобрели на одной из популярных торговых площадок, не обратив внимания на буквы. Перед призерами извинились, медали пообещали заменить", — уточнили организаторы.Жители алтайского села Волчиха ранее рассказали в соцсетях, что победителям и призерам конкурса рыболовов вручили медали с надписями на украинском языке. Сельчане предположили, что организаторов теперь проверят правоохранительные органы.

https://ria.ru/20231212/simvolika-1915214004.html

алтайский край

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, алтайский край