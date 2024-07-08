https://ria.ru/20240708/altaj-1958152974.html
Алтайским рыбакам заменят награды после скандала из-за украинских надписей
Алтайским рыбакам заменят награды после скандала из-за украинских надписей - РИА Новости, 08.07.2024
Алтайским рыбакам заменят награды после скандала из-за украинских надписей
Победители конкурса рыболовов, получившие медали с украинскими надписями в Алтайском крае, получат новые награды, сообщили организаторы мероприятия. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T10:24
2024-07-08T10:24
2024-07-08T11:29
общество
алтайский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958152475_116:0:973:482_1920x0_80_0_0_ca4217a06ac01b9d2f939312ab505889.jpg
БАРНАУЛ, 8 июл — РИА Новости. Победители конкурса рыболовов, получившие медали с украинскими надписями в Алтайском крае, получат новые награды, сообщили организаторы мероприятия. "Соревнования по рыбной ловле, которые прошли 7 июля в Волчихе, организовал охотничье-рыболовный потребительский кооператив "Приборовое". Принять участие в соревнованиях могли все желающие. Медали для награждения победителей приобрели на одной из популярных торговых площадок, не обратив внимания на буквы. Перед призерами извинились, медали пообещали заменить", — уточнили организаторы.Жители алтайского села Волчиха ранее рассказали в соцсетях, что победителям и призерам конкурса рыболовов вручили медали с надписями на украинском языке. Сельчане предположили, что организаторов теперь проверят правоохранительные органы.
https://ria.ru/20231212/simvolika-1915214004.html
алтайский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958152475_223:0:866:482_1920x0_80_0_0_e8897f2d0c2bbadd1c3d97cd6afa5311.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, алтайский край
Алтайским рыбакам заменят награды после скандала из-за украинских надписей
Алтайским рыбакам вручат новые награды вместо медалей с украинскими надписями
БАРНАУЛ, 8 июл — РИА Новости. Победители конкурса рыболовов, получившие медали с украинскими надписями в Алтайском крае, получат новые награды, сообщили организаторы мероприятия.
«
"Соревнования по рыбной ловле, которые прошли 7 июля в Волчихе, организовал охотничье-рыболовный потребительский кооператив "Приборовое". Принять участие в соревнованиях могли все желающие. Медали для награждения победителей приобрели на одной из популярных торговых площадок, не обратив внимания на буквы. Перед призерами извинились, медали пообещали заменить", — уточнили организаторы.
Жители алтайского села Волчиха ранее рассказали в соцсетях, что победителям и призерам конкурса рыболовов вручили медали с надписями на украинском языке. Сельчане предположили, что организаторов теперь проверят правоохранительные органы.