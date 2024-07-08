https://ria.ru/20240708/alpinist-1958171269.html

В КБР эвакуировали напарника альпиниста, погибшего от удара молнии

В КБР эвакуировали напарника альпиниста, погибшего от удара молнии - РИА Новости, 08.07.2024

В КБР эвакуировали напарника альпиниста, погибшего от удара молнии

Спасатели с помощью вертолета эвакуировали напарника альпиниста, погибшего от удара молнии в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщило ГУ МЧС по... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T11:00

2024-07-08T11:00

2024-07-08T11:08

черекский район

тольятти

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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НАЛЬЧИК, 8 июл - РИА Новости. Спасатели с помощью вертолета эвакуировали напарника альпиниста, погибшего от удара молнии в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщило ГУ МЧС по региону. "По состоянию на 08.00 мск понедельника спасатели на коммерческом вертолете эвакуировали второго участника группы с горы Дыхтау в альплагерь "Безенги", в медицинской помощи не нуждается", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в связи с непогодой спуск тела погибшего альпиниста временно невозможен. Спасатели ждут улучшения погодных условий. Ранее сообщалось, что во время восхождения на гору Дыхтау в Черекском районе на высоте 5100 метров от удара молнии погиб альпинист 1973 года рождения из Тольятти. Его напарник смог спуститься до 4700 метров в базовый лагерь, но не может продолжить спуск из-за отсутствия снаряжения. В воскресенье вертолет забросил две группы спасателей на высоту 2700 и 3800 метров, но они не смогли добраться до альпиниста из-за плохой погоды.

https://ria.ru/20240507/elbrus-1944466716.html

https://rsport.ria.ru/20240524/molniya-1948027354.html

черекский район

тольятти

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

черекский район, тольятти, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия