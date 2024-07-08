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В КБР эвакуировали напарника альпиниста, погибшего от удара молнии - РИА Новости, 08.07.2024
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11:00 08.07.2024 (обновлено: 11:08 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/alpinist-1958171269.html
В КБР эвакуировали напарника альпиниста, погибшего от удара молнии
В КБР эвакуировали напарника альпиниста, погибшего от удара молнии - РИА Новости, 08.07.2024
В КБР эвакуировали напарника альпиниста, погибшего от удара молнии
Спасатели с помощью вертолета эвакуировали напарника альпиниста, погибшего от удара молнии в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщило ГУ МЧС по... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T11:00
2024-07-08T11:08
черекский район
тольятти
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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НАЛЬЧИК, 8 июл - РИА Новости. Спасатели с помощью вертолета эвакуировали напарника альпиниста, погибшего от удара молнии в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщило ГУ МЧС по региону. "По состоянию на 08.00 мск понедельника спасатели на коммерческом вертолете эвакуировали второго участника группы с горы Дыхтау в альплагерь "Безенги", в медицинской помощи не нуждается", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в связи с непогодой спуск тела погибшего альпиниста временно невозможен. Спасатели ждут улучшения погодных условий. Ранее сообщалось, что во время восхождения на гору Дыхтау в Черекском районе на высоте 5100 метров от удара молнии погиб альпинист 1973 года рождения из Тольятти. Его напарник смог спуститься до 4700 метров в базовый лагерь, но не может продолжить спуск из-за отсутствия снаряжения. В воскресенье вертолет забросил две группы спасателей на высоту 2700 и 3800 метров, но они не смогли добраться до альпиниста из-за плохой погоды.
https://ria.ru/20240507/elbrus-1944466716.html
https://rsport.ria.ru/20240524/molniya-1948027354.html
черекский район
тольятти
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черекский район, тольятти, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Черекский район, Тольятти, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В КБР эвакуировали напарника альпиниста, погибшего от удара молнии

В КБР спасатели при помощи вертолета эвакуировали напарника погибшего альпиниста

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник спасательной службы МЧС России
Сотрудник спасательной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник спасательной службы МЧС России. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 8 июл - РИА Новости. Спасатели с помощью вертолета эвакуировали напарника альпиниста, погибшего от удара молнии в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщило ГУ МЧС по региону.
"По состоянию на 08.00 мск понедельника спасатели на коммерческом вертолете эвакуировали второго участника группы с горы Дыхтау в альплагерь "Безенги", в медицинской помощи не нуждается", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, в связи с непогодой спуск тела погибшего альпиниста временно невозможен.
Спасатели ждут улучшения погодных условий.
Ранее сообщалось, что во время восхождения на гору Дыхтау в Черекском районе на высоте 5100 метров от удара молнии погиб альпинист 1973 года рождения из Тольятти. Его напарник смог спуститься до 4700 метров в базовый лагерь, но не может продолжить спуск из-за отсутствия снаряжения. В воскресенье вертолет забросил две группы спасателей на высоту 2700 и 3800 метров, но они не смогли добраться до альпиниста из-за плохой погоды.
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Черекский районТольяттиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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