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На юге России ожидают рекордную жару - РИА Новости, 07.07.2024
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16:12 07.07.2024 (обновлено: 16:35 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/zhara-1958045340.html
На юге России ожидают рекордную жару
На юге России ожидают рекордную жару - РИА Новости, 07.07.2024
На юге России ожидают рекордную жару
Рекордная жара ожидается на юге России на будущей неделе, столбик термометра в некоторых регионах поднимется выше плюс 40 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T16:12
2024-07-07T16:35
россия
погода
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Рекордная жара ожидается на юге России на будущей неделе, столбик термометра в некоторых регионах поднимется выше плюс 40 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик рассказал, что на юге России блокирующий антициклональный процесс приведет к длительному периоду рекордной жары. Там местами максимальная температура воздуха будет достигать отметки в плюс 38-43 градуса."Сильнейшая и многократно рекордная жара ожидается в таких российских региональных центрах, как Донецк - плюс 37, Симферополь - плюс 37, Ростов-на-Дону - плюс 39, Запорожье - плюс 40, Краснодар - плюс 40, Херсон - плюс 41", - сообщил Тишковец.Специалист уточнил, что в Запорожье будут побиты не только рекорды для нескольких дней, но и всего июля, который держится с 2016 года - плюс 39,5 градуса."Аналогично и в Херсоне, где самая высокая температура за всю метеоисторию июля составляет плюс 40,5 – по всей видимости, и этот максимум падет 11 июля", - добавил он.
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На юге России ожидают рекордную жару

На юге России ожидают рекордную жару выше 40 градусов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЖара
Жара - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Рекордная жара ожидается на юге России на будущей неделе, столбик термометра в некоторых регионах поднимется выше плюс 40 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик рассказал, что на юге России блокирующий антициклональный процесс приведет к длительному периоду рекордной жары. Там местами максимальная температура воздуха будет достигать отметки в плюс 38-43 градуса.
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4 июля, 17:43
"Сильнейшая и многократно рекордная жара ожидается в таких российских региональных центрах, как Донецк - плюс 37, Симферополь - плюс 37, Ростов-на-Дону - плюс 39, Запорожье - плюс 40, Краснодар - плюс 40, Херсон - плюс 41", - сообщил Тишковец.
Специалист уточнил, что в Запорожье будут побиты не только рекорды для нескольких дней, но и всего июля, который держится с 2016 года - плюс 39,5 градуса.
"Аналогично и в Херсоне, где самая высокая температура за всю метеоисторию июля составляет плюс 40,5 – по всей видимости, и этот максимум падет 11 июля", - добавил он.
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