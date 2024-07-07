https://ria.ru/20240707/zhara-1958012907.html
Москвичей предупредили о сильной жаре
Москвичей предупредили о сильной жаре - РИА Новости, 07.07.2024
Москвичей предупредили о сильной жаре
Спасатели предупредили о сильной жаре до плюс 31 градуса 8 и 9 июля в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T13:18
2024-07-07T13:18
2024-07-07T13:18
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Спасатели предупредили о сильной жаре до плюс 31 градуса 8 и 9 июля в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России. "По прогнозам синоптиков Росгидромет в дневные часы 8 и 9 июля в Москве ожидается сильная жара +30... 31 градусов по Цельсию", - говорится в сообщении. Спасатели призвали москвичей быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды. Кроме того, ведомство сообщило, что необходимо соблюдать требования пожарной безопасности, исключить обращение с открытым огнем.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, погода
Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, Погода
Москвичей предупредили о сильной жаре
МЧС предупредило москвичей о сильной жаре 8 и 9 июля