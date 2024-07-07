https://ria.ru/20240707/zhara-1958012907.html

Москвичей предупредили о сильной жаре

Москвичей предупредили о сильной жаре - РИА Новости, 07.07.2024

Москвичей предупредили о сильной жаре

Спасатели предупредили о сильной жаре до плюс 31 градуса 8 и 9 июля в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T13:18

2024-07-07T13:18

2024-07-07T13:18

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957504748_0:102:3096:1844_1920x0_80_0_0_a9eef13291139cd2b4733c5b032fbbbe.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Спасатели предупредили о сильной жаре до плюс 31 градуса 8 и 9 июля в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России. "По прогнозам синоптиков Росгидромет в дневные часы 8 и 9 июля в Москве ожидается сильная жара +30... 31 градусов по Цельсию", - говорится в сообщении. Спасатели призвали москвичей быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды. Кроме того, ведомство сообщило, что необходимо соблюдать требования пожарной безопасности, исключить обращение с открытым огнем.

https://ria.ru/20240706/zhara-1957825227.html

https://ria.ru/20231118/burya-1910221140.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, погода