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Москвичей предупредили о сильной жаре - РИА Новости, 07.07.2024
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13:18 07.07.2024
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Москвичей предупредили о сильной жаре
Москвичей предупредили о сильной жаре - РИА Новости, 07.07.2024
Москвичей предупредили о сильной жаре
Спасатели предупредили о сильной жаре до плюс 31 градуса 8 и 9 июля в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T13:18
2024-07-07T13:18
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Спасатели предупредили о сильной жаре до плюс 31 градуса 8 и 9 июля в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России. "По прогнозам синоптиков Росгидромет в дневные часы 8 и 9 июля в Москве ожидается сильная жара +30... 31 градусов по Цельсию", - говорится в сообщении. Спасатели призвали москвичей быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды. Кроме того, ведомство сообщило, что необходимо соблюдать требования пожарной безопасности, исключить обращение с открытым огнем.
https://ria.ru/20240706/zhara-1957825227.html
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москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, погода
Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, Погода
Москвичей предупредили о сильной жаре

МЧС предупредило москвичей о сильной жаре 8 и 9 июля

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛюди отдыхают в парке Зарядье в Москве
Люди отдыхают в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Люди отдыхают в парке Зарядье в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Спасатели предупредили о сильной жаре до плюс 31 градуса 8 и 9 июля в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет в дневные часы 8 и 9 июля в Москве ожидается сильная жара +30... 31 градусов по Цельсию", - говорится в сообщении.
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Спасатели призвали москвичей быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.
Кроме того, ведомство сообщило, что необходимо соблюдать требования пожарной безопасности, исключить обращение с открытым огнем.
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