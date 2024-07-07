https://ria.ru/20240707/zelenskiy-1958023319.html
"Вырывается наружу": в США заметили странную деталь в словах Зеленского
"Вырывается наружу": в США заметили странную деталь в словах Зеленского - РИА Новости, 07.07.2024
"Вырывается наружу": в США заметили странную деталь в словах Зеленского
Владимир Зеленский опасается переизбрания Дональда Трампа на пост президента США, что заметно в его последних высказываниях, пишет американская газета The New... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T14:19
2024-07-07T14:19
2024-07-07T15:29
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский опасается переизбрания Дональда Трампа на пост президента США, что заметно в его последних высказываниях, пишет американская газета The New York Times."Владимира Зеленского спрашивают почти в каждом интервью, что будет значить для Украины переизбрание Трампа. Хотя Зеленский осторожно подбирает слова, иногда эмоции из-за подобной перспективы <…> вырываются наружу", — отметили в издании.Так, в недавнем интервью британскому каналу Channel 4 News Зеленский назвал немного пугающим заявление Трампа, что только он знает путь к миру, говорится в материале. При этом украинские чиновники в частном порядке утверждают, что политика администрации Байдена поставила Украину в подвешенное положение: Киев не имеет ни необходимого оружия, ни полной американской поддержки для начала переговоров на украинских условиях, заключили в публикации.Трамп уже не раз говорил, что в случае своего переизбрания сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, отмечал, что проблема слишком сложна для такого простого решения.Выборы президента Соединенных Штатов назначены на 5 ноября. Главным соперником Трампа выступит действующий глава государства Джо Байден.
https://ria.ru/20240707/frantsiya-1957987494.html
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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, джо байден
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Джо Байден
"Вырывается наружу": в США заметили странную деталь в словах Зеленского
NYT: Зеленский боится переизбрания Трампа