https://ria.ru/20240707/vzryv-1958105870.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 07.07.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

Взрыв прогремел в украинском городе Сумы на фоне воздушной тревоги, сообщил телеканал "Общественное". РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T23:41

2024-07-07T23:41

2024-07-07T23:48

специальная военная операция на украине

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сумы

сумская область

дмитрий песков

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Взрыв прогремел в украинском городе Сумы на фоне воздушной тревоги, сообщил телеканал "Общественное". "В Сумах был слышен звук взрыва", — говорится в публикации в Telegram-канале.По данным украинского Министерства цифровой трансформации, тревогу в Сумской области объявили с 23:23 воскресенья. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240707/gorlovka-1958066934.html

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сумы

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в мире, россия, сумы, сумская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины