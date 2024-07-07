Рейтинг@Mail.ru
Здания рядом с насосной станцией в Волгограде получили ущерб от взрыва - РИА Новости, 07.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:34 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/vzryv-1958049161.html
Здания рядом с насосной станцией в Волгограде получили ущерб от взрыва
Здания рядом с насосной станцией в Волгограде получили ущерб от взрыва - РИА Новости, 07.07.2024
Здания рядом с насосной станцией в Волгограде получили ущерб от взрыва
Здания, расположенные возле насосной станцией в Волгограде, серьезно пострадали из-за взрыва, в том числе разрушена электроподстанция, сообщил губернатор... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T16:34
2024-07-07T16:34
происшествия
волгоград
волгоградская область
красноармейский район
андрей бочаров
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/06/1957917793_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9e85c070d9bbe36d1ce2708939f87d94.jpg
ВОЛГОГРАД, 7 июл - РИА Новости. Здания, расположенные возле насосной станцией в Волгограде, серьезно пострадали из-за взрыва, в том числе разрушена электроподстанция, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. По данным ГУМЧС, в субботу днем в Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв газа на канализационно-насосной станции. По данным концессий водо- и теплоснабжения города, на месте ЧП находились восемь человек, трое из них пострадали, еще двое, по данным СК, погибли. По информации властей, еще три человека могут оставаться под завалами. СК завел уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ", предварительно, причина взрыва - нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ. "Полностью разрушена электроподстанция, обеспечивающая работу канализационно-насосной станции (КНС - ред.). К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Нанесен серьезный ущерб строениям, находящимся рядом с КНС. В связи с происшествием сложилась по-настоящему чрезвычайная ситуация, которая потребовала выверенных и оперативных решений", - приводит слова Бочарова на оперштабе администрация Волгоградской области в своем Telegram-канале. По словам губернатора, восстановительные работы проводятся без отключения водоснабжения жителям города. Бочаров поблагодарил коммунальщиков за оперативные действия по подаче ресурса в дома волгоградцев. По словам Бочарова, для полного восстановления работы насосной станции отключать водоснабжение и дальше не планируют, но в случае необходимости этого, жителей предупредят заранее. Губернатор попросил волгоградцев без острой необходимости не делать запасы воды, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на сети.
https://ria.ru/20240707/vzryv-1957972491.html
https://ria.ru/20240706/volgograd-1957943365.html
волгоград
волгоградская область
красноармейский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/06/1957917793_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_2a0960b25ca80d61d7d30af79510a30c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоград, волгоградская область, красноармейский район, андрей бочаров, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Красноармейский район, Андрей Бочаров, Следственный комитет России (СК РФ)
Здания рядом с насосной станцией в Волгограде получили ущерб от взрыва

Власти: здания рядом с насосной станцией в Волгограде получили ущерб от взрыва

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкПоследствия взрыва на канализационно-насосной станции в Красноармейском районе Волгограда
Последствия взрыва на канализационно-насосной станции в Красноармейском районе Волгограда - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Последствия взрыва на канализационно-насосной станции в Красноармейском районе Волгограда
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 7 июл - РИА Новости. Здания, расположенные возле насосной станцией в Волгограде, серьезно пострадали из-за взрыва, в том числе разрушена электроподстанция, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
По данным ГУМЧС, в субботу днем в Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв газа на канализационно-насосной станции. По данным концессий водо- и теплоснабжения города, на месте ЧП находились восемь человек, трое из них пострадали, еще двое, по данным СК, погибли. По информации властей, еще три человека могут оставаться под завалами. СК завел уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ", предварительно, причина взрыва - нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.
Последствия взрыва на канализационно-насосной станции в Красноармейском районе Волгограда - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
В Волгограде продолжается разбор завалов на месте взрыва
Вчера, 08:49
«
"Полностью разрушена электроподстанция, обеспечивающая работу канализационно-насосной станции (КНС - ред.). К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Нанесен серьезный ущерб строениям, находящимся рядом с КНС. В связи с происшествием сложилась по-настоящему чрезвычайная ситуация, которая потребовала выверенных и оперативных решений", - приводит слова Бочарова на оперштабе администрация Волгоградской области в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, восстановительные работы проводятся без отключения водоснабжения жителям города. Бочаров поблагодарил коммунальщиков за оперативные действия по подаче ресурса в дома волгоградцев. По словам Бочарова, для полного восстановления работы насосной станции отключать водоснабжение и дальше не планируют, но в случае необходимости этого, жителей предупредят заранее. Губернатор попросил волгоградцев без острой необходимости не делать запасы воды, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на сети.
Улицы и дома Волгограда - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
В Волгограде опровергли сообщения о массовом отключении воды
6 июля, 22:31
 
ПроисшествияВолгоградВолгоградская областьКрасноармейский районАндрей БочаровСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала