https://ria.ru/20240707/vzryv-1958049161.html

Здания рядом с насосной станцией в Волгограде получили ущерб от взрыва

Здания рядом с насосной станцией в Волгограде получили ущерб от взрыва - РИА Новости, 07.07.2024

Здания рядом с насосной станцией в Волгограде получили ущерб от взрыва

Здания, расположенные возле насосной станцией в Волгограде, серьезно пострадали из-за взрыва, в том числе разрушена электроподстанция, сообщил губернатор... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T16:34

2024-07-07T16:34

2024-07-07T16:34

происшествия

волгоград

волгоградская область

красноармейский район

андрей бочаров

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОЛГОГРАД, 7 июл - РИА Новости. Здания, расположенные возле насосной станцией в Волгограде, серьезно пострадали из-за взрыва, в том числе разрушена электроподстанция, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. По данным ГУМЧС, в субботу днем в Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв газа на канализационно-насосной станции. По данным концессий водо- и теплоснабжения города, на месте ЧП находились восемь человек, трое из них пострадали, еще двое, по данным СК, погибли. По информации властей, еще три человека могут оставаться под завалами. СК завел уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ", предварительно, причина взрыва - нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ. "Полностью разрушена электроподстанция, обеспечивающая работу канализационно-насосной станции (КНС - ред.). К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Нанесен серьезный ущерб строениям, находящимся рядом с КНС. В связи с происшествием сложилась по-настоящему чрезвычайная ситуация, которая потребовала выверенных и оперативных решений", - приводит слова Бочарова на оперштабе администрация Волгоградской области в своем Telegram-канале. По словам губернатора, восстановительные работы проводятся без отключения водоснабжения жителям города. Бочаров поблагодарил коммунальщиков за оперативные действия по подаче ресурса в дома волгоградцев. По словам Бочарова, для полного восстановления работы насосной станции отключать водоснабжение и дальше не планируют, но в случае необходимости этого, жителей предупредят заранее. Губернатор попросил волгоградцев без острой необходимости не делать запасы воды, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на сети.

https://ria.ru/20240707/vzryv-1957972491.html

https://ria.ru/20240706/volgograd-1957943365.html

волгоград

волгоградская область

красноармейский район

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происшествия, волгоград, волгоградская область, красноармейский район, андрей бочаров, следственный комитет россии (ск рф)