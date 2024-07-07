https://ria.ru/20240707/vystavka-1958024372.html

Глава Вологодчины: выставка "Россия" направила миру сигнал о сильной стране

Глава Вологодчины: выставка "Россия" направила миру сигнал о сильной стране - РИА Новости, 07.07.2024

Глава Вологодчины: выставка "Россия" направила миру сигнал о сильной стране

Международная выставка-форум "Россия" направила миру сигнал о том, что наша страна — это сильная, независимая, суверенная, великая держава, один из центров... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T14:26

2024-07-07T14:26

2024-07-07T14:31

вологодская область

россия

владимир путин

георгий филимонов

вологодская область

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Международная выставка-форум "Россия" направила миру сигнал о том, что наша страна — это сильная, независимая, суверенная, великая держава, один из центров современного глобального мироустройства, сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов. Об этом он заявил на торжественном подведении итогов выставки "Россия" на ВДНХ. "Мы проявили консолидацию вокруг здравого смысла, вокруг президента, вокруг нашего будущего. Мы проявили единение политическое, духовное, интеллектуальное, экономическое, социальное для того, чтобы побеждать во всех смыслах. Благодарю", – сказал Филимонов, слова которого привели в пресс-службе облправительства. Врио губернатора от имени всей Вологодской области выразил благодарность президенту России Владимиру Путину и его администрации, а также дирекции выставки. Отдельно он поблагодарил земляков-вологжан и всех, кто трудился над представлением Вологодской области на форуме. "Они сотворили чудо на нашем стенде: 1,8 тысячи мероприятий и театрализованных представлений, 1,5 тысячи мастер-классов, 700 концертов", – отметил Филимонов. Накануне пресс-служба правительства Вологодской области была удостоена награды организаторов выставки за креативную и эффективную работу на форуме.

https://ria.ru/20240706/vystavka-1957879438.html

россия

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, георгий филимонов, вологодская область, выставка-форум "россия"