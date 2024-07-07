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Стало известно, почему задержали вылет рейса Калининград — Москва - РИА Новости, 07.07.2024
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21:18 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/vylet-1958090200.html
Стало известно, почему задержали вылет рейса Калининград — Москва
Стало известно, почему задержали вылет рейса Калининград — Москва - РИА Новости, 07.07.2024
Стало известно, почему задержали вылет рейса Калининград — Москва
Вылет рейса Калининград-Москва задержан по техническим причинам, организована проверка, сообщается в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T21:18
2024-07-07T21:18
происшествия
москва
северо-западная транспортная прокуратура
уральские авиалинии
калининград
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Вылет рейса Калининград-Москва задержан по техническим причинам, организована проверка, сообщается в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры. "Калининградская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров в связи с задержкой вылета воздушного судна в Москву авиакомпании "Уральские авиалинии". По предварительным данным, вылет борта из аэропорта Храброво планировался 7 июля 2024 года в 19.20 (20.20 мск), однако по техническим причинам был задержан", - говорится в сообщении. Отмечается, что прокуратура проверит обстоятельства произошедшего, соблюдение прав пассажиров и необходимых требований безопасности.
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происшествия, москва, северо-западная транспортная прокуратура, уральские авиалинии, калининград
Происшествия, Москва, Северо-Западная транспортная прокуратура, Уральские авиалинии, Калининград
Стало известно, почему задержали вылет рейса Калининград — Москва

Вылет рейса Калининград — Москва задержали по техническим причинам

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Вылет рейса Калининград-Москва задержан по техническим причинам, организована проверка, сообщается в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.
«
"Калининградская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров в связи с задержкой вылета воздушного судна в Москву авиакомпании "Уральские авиалинии". По предварительным данным, вылет борта из аэропорта Храброво планировался 7 июля 2024 года в 19.20 (20.20 мск), однако по техническим причинам был задержан", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прокуратура проверит обстоятельства произошедшего, соблюдение прав пассажиров и необходимых требований безопасности.
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ПроисшествияМоскваСеверо-Западная транспортная прокуратураУральские авиалинииКалининград
 
 
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