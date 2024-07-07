https://ria.ru/20240707/vybory-1958099061.html

Марин Ле Пен прокомментировала результаты выборов во Франции

Марин Ле Пен прокомментировала результаты выборов во Франции - РИА Новости, 07.07.2024

Марин Ле Пен прокомментировала результаты выборов во Франции

Несмотря на то, что правая партия "Национальное объединение" не заняла первое место на парламентских выборах, ее победа лишь откладывается, заявила Марин Ле... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T22:40

2024-07-07T22:40

2024-07-07T22:51

франция

марин ле пен

в мире

парламентские выборы во франции — 2024

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ПАРИЖ, 7 июл - РИА Новости. Несмотря на то, что правая партия "Национальное объединение" не заняла первое место на парламентских выборах, ее победа лишь откладывается, заявила Марин Ле Пен."Волна поднимается, она не поднялась достаточно высоко на этот раз, но она продолжает подниматься и, как следствие, наша победа в действительности является лишь отложенной", - прокомментировала политик рост популярности "Национального объединения" во Франции.Ранее лидер партии Жордан Барделла заявил, что "Национальное объединение" совершило исторический прорыв на выборах в парламент, удвоив число депутатов.Согласно предварительным результатам выборов, ни одна партия не получила абсолютного большинства. При этом на первом месте оказался блок левых "Новый народный фронт", который предварительно получает от 175 до 210 мест. Коалиция президента Макрона находится на втором месте и получит от 150 до 175 мест. "Национальное объединение" стало третьим и получит от 115 до 150 депутатских кресел.

https://ria.ru/20240630/marin_le_pen-1956521524.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

франция, марин ле пен, в мире, парламентские выборы во франции — 2024