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Марин Ле Пен прокомментировала результаты выборов во Франции - РИА Новости, 07.07.2024
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22:40 07.07.2024 (обновлено: 22:51 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/vybory-1958099061.html
Марин Ле Пен прокомментировала результаты выборов во Франции
Марин Ле Пен прокомментировала результаты выборов во Франции - РИА Новости, 07.07.2024
Марин Ле Пен прокомментировала результаты выборов во Франции
Несмотря на то, что правая партия "Национальное объединение" не заняла первое место на парламентских выборах, ее победа лишь откладывается, заявила Марин Ле... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T22:40
2024-07-07T22:51
франция
марин ле пен
в мире
парламентские выборы во франции — 2024
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ПАРИЖ, 7 июл - РИА Новости. Несмотря на то, что правая партия "Национальное объединение" не заняла первое место на парламентских выборах, ее победа лишь откладывается, заявила Марин Ле Пен."Волна поднимается, она не поднялась достаточно высоко на этот раз, но она продолжает подниматься и, как следствие, наша победа в действительности является лишь отложенной", - прокомментировала политик рост популярности "Национального объединения" во Франции.Ранее лидер партии Жордан Барделла заявил, что "Национальное объединение" совершило исторический прорыв на выборах в парламент, удвоив число депутатов.Согласно предварительным результатам выборов, ни одна партия не получила абсолютного большинства. При этом на первом месте оказался блок левых "Новый народный фронт", который предварительно получает от 175 до 210 мест. Коалиция президента Макрона находится на втором месте и получит от 150 до 175 мест. "Национальное объединение" стало третьим и получит от 115 до 150 депутатских кресел.
https://ria.ru/20240630/marin_le_pen-1956521524.html
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франция, марин ле пен, в мире, парламентские выборы во франции — 2024
Франция, Марин Ле Пен, В мире, Парламентские выборы во Франции — 2024
Марин Ле Пен прокомментировала результаты выборов во Франции

Марин Ле Пен о выборах: победа "Национального объединения" лишь откладывается

© AP Photo / Lewis JolyМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© AP Photo / Lewis Joly
Марин Ле Пен . Архивное фото
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ПАРИЖ, 7 июл - РИА Новости. Несмотря на то, что правая партия "Национальное объединение" не заняла первое место на парламентских выборах, ее победа лишь откладывается, заявила Марин Ле Пен.
«
"Волна поднимается, она не поднялась достаточно высоко на этот раз, но она продолжает подниматься и, как следствие, наша победа в действительности является лишь отложенной", - прокомментировала политик рост популярности "Национального объединения" во Франции.
Ранее лидер партии Жордан Барделла заявил, что "Национальное объединение" совершило исторический прорыв на выборах в парламент, удвоив число депутатов.
Согласно предварительным результатам выборов, ни одна партия не получила абсолютного большинства. При этом на первом месте оказался блок левых "Новый народный фронт", который предварительно получает от 175 до 210 мест. Коалиция президента Макрона находится на втором месте и получит от 150 до 175 мест. "Национальное объединение" стало третьим и получит от 115 до 150 депутатских кресел.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
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ФранцияМарин Ле ПенВ миреПарламентские выборы во Франции — 2024
 
 
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