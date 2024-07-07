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Марин Ле Пен прокомментировала результаты выборов во Франции
Марин Ле Пен прокомментировала результаты выборов во Франции - РИА Новости, 07.07.2024
Марин Ле Пен прокомментировала результаты выборов во Франции
Несмотря на то, что правая партия "Национальное объединение" не заняла первое место на парламентских выборах, ее победа лишь откладывается, заявила Марин Ле... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T22:40
2024-07-07T22:40
2024-07-07T22:51
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парламентские выборы во франции — 2024
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ПАРИЖ, 7 июл - РИА Новости. Несмотря на то, что правая партия "Национальное объединение" не заняла первое место на парламентских выборах, ее победа лишь откладывается, заявила Марин Ле Пен."Волна поднимается, она не поднялась достаточно высоко на этот раз, но она продолжает подниматься и, как следствие, наша победа в действительности является лишь отложенной", - прокомментировала политик рост популярности "Национального объединения" во Франции.Ранее лидер партии Жордан Барделла заявил, что "Национальное объединение" совершило исторический прорыв на выборах в парламент, удвоив число депутатов.Согласно предварительным результатам выборов, ни одна партия не получила абсолютного большинства. При этом на первом месте оказался блок левых "Новый народный фронт", который предварительно получает от 175 до 210 мест. Коалиция президента Макрона находится на втором месте и получит от 150 до 175 мест. "Национальное объединение" стало третьим и получит от 115 до 150 депутатских кресел.
https://ria.ru/20240630/marin_le_pen-1956521524.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, марин ле пен, в мире, парламентские выборы во франции — 2024
Франция, Марин Ле Пен, В мире, Парламентские выборы во Франции — 2024
Марин Ле Пен прокомментировала результаты выборов во Франции
Марин Ле Пен о выборах: победа "Национального объединения" лишь откладывается
ПАРИЖ, 7 июл - РИА Новости. Несмотря на то, что правая партия "Национальное объединение" не заняла первое место на парламентских выборах, ее победа лишь откладывается, заявила Марин Ле Пен.
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"Волна поднимается, она не поднялась достаточно высоко на этот раз, но она продолжает подниматься и, как следствие, наша победа в действительности является лишь отложенной", - прокомментировала политик рост популярности "Национального объединения" во Франции.
Ранее лидер партии Жордан Барделла заявил, что "Национальное объединение" совершило исторический прорыв на выборах в парламент, удвоив число депутатов.
Согласно предварительным результатам выборов, ни одна партия не получила абсолютного большинства. При этом на первом месте оказался блок левых "Новый народный фронт", который предварительно получает от 175 до 210 мест. Коалиция президента Макрона находится на втором месте и получит от 150 до 175 мест. "Национальное объединение" стало третьим и получит от 115 до 150 депутатских кресел.