https://ria.ru/20240707/vybory-1958094114.html

В штабе Соцпартии Франции результаты выборов встретили аплодисментами

В штабе Соцпартии Франции результаты выборов встретили аплодисментами - РИА Новости, 07.07.2024

В штабе Соцпартии Франции результаты выборов встретили аплодисментами

В штабе Социалистической партии Франции, входящей в коалицию левых сил, результаты внеочередных парламентских выборов встретили бурными аплодисментами и... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T21:55

2024-07-07T21:55

2024-07-07T21:55

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ПАРИЖ, 7 июл – РИА Новости. В штабе Социалистической партии Франции, входящей в коалицию левых сил, результаты внеочередных парламентских выборов встретили бурными аплодисментами и радостными возгласами, передает корреспондент РИА Новости из штаба партии в Париже. Как сообщили французские СМИ со ссылкой на первые данные с участков, коалиция левых партий лидирует на выборах во Франции, правая партия "Национальное объединение" занимает третье место. В ожидании результатов парламентских выборов в штабе Социалистической партии Франции, которая входит в коалицию левых сил "Новый народный фронт", собрались сотни человек, включая политиков, журналистов и других гостей. Объявленные в штабе результаты выборов встретили бурными овациями и одобрительными возгласами. Депутаты партии выкрикивали "Спасибо!", а собравшиеся скандировали "За "Новый народный фронт!". После объявления результатов в штабе выступит первый секретарь Соцпартии Оливье Фор. В коалицию левых партий "Новый народный фронт" входят основанная Жаном-Люком Меланшоном "Непокорившаяся Франция", Социалистическая партия, Коммунистическая партия, "Европа экология зеленые" и радикальная "Новая антикапиталистическая партия". Во Франции в воскресенье состоялось голосование во втором туре внеочередных выборов в Национальное собрание (нижнюю палату французского парламента). По данным МВД страны, явка на 17 часов по местному времени (18.00 мск) составила 59,71%, почти в два раза превысив показатели второго тура парламентских выборов 2022 года. Первый тур выборов состоялся в прошлое воскресенье, 30 июня. Тогда правая партия "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов, блок левых "Новый народный фронт" получил 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона оказалась на третьем месте, набрав 20,04%.

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https://ria.ru/20240702/frantsiya-1956643297.html

https://ria.ru/20240630/marin_le_pen-1956521524.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Предварительные результаты выборов встретили овациями в штабе Соцпартии Франции В штабе Соцпартии Франции, входящей в коалицию левых сил, предварительные результаты выборов встретили овациями 2024-07-07T21:55 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, справки, франция, париж, жан-люк меланшон, эммануэль макрон, парламентские выборы во франции — 2024