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Евродепутат назвал итоги выборов во Франции крайне неожиданными - РИА Новости, 07.07.2024
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21:25 07.07.2024 (обновлено: 21:47 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/vybory-1958090982.html
Евродепутат назвал итоги выборов во Франции крайне неожиданными
Евродепутат назвал итоги выборов во Франции крайне неожиданными - РИА Новости, 07.07.2024
Евродепутат назвал итоги выборов во Франции крайне неожиданными
Результаты выборов в парламент Франции "необъяснимы" и "крайне неожиданны", заявил РИА Новости евродепутат от "Национального объединения" Тьерри Мариани. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T21:25
2024-07-07T21:47
франция
парламентские выборы во франции — 2024
в мире
тьерри мариани
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ПАРИЖ, 7 июл - РИА Новости. Результаты выборов в парламент Франции "необъяснимы" и "крайне неожиданны", заявил РИА Новости евродепутат от "Национального объединения" Тьерри Мариани."Это не то, чего мы ожидали. Результаты необьяснимы и крайне неожиданны", - сказал Мариани.В штабе партии встретили результаты выборов громким "фу!". Остальные сохраняли молчание. Как убедился корреспондент РИА Новости, рассчитывавшие на историческую победу и абсолютное большинство члены партии оказались ошарашены итогами голосования.Согласно предварительным результатам выборов, ни одна партия не получила абсолютного большинства. При этом на первом месте оказался блок левых "Новый народный фронт", который предварительно получает от 175 до 210 мест. Коалиция президента Макрона находится на втором месте и получит от 150 до 175 мест. "Национальное объединение" стало третьим и получит от 115 до 150 депутатских кресел.
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франция, парламентские выборы во франции — 2024, в мире, тьерри мариани
Франция, Парламентские выборы во Франции — 2024, В мире, Тьерри Мариани
Евродепутат назвал итоги выборов во Франции крайне неожиданными

Евродепутат: результаты выборов в парламент Франции необъяснимы и неожиданны

© AP Photo / Jean-Francois BadiasРаботники избирательного участка начинают подсчет бюллетеней во время второго тура выборов Национальное собрание Франции
Работники избирательного участка начинают подсчет бюллетеней во время второго тура выборов Национальное собрание Франции - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
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ПАРИЖ, 7 июл - РИА Новости. Результаты выборов в парламент Франции "необъяснимы" и "крайне неожиданны", заявил РИА Новости евродепутат от "Национального объединения" Тьерри Мариани.
«
"Это не то, чего мы ожидали. Результаты необьяснимы и крайне неожиданны", - сказал Мариани.
В штабе партии встретили результаты выборов громким "фу!". Остальные сохраняли молчание. Как убедился корреспондент РИА Новости, рассчитывавшие на историческую победу и абсолютное большинство члены партии оказались ошарашены итогами голосования.
Согласно предварительным результатам выборов, ни одна партия не получила абсолютного большинства. При этом на первом месте оказался блок левых "Новый народный фронт", который предварительно получает от 175 до 210 мест. Коалиция президента Макрона находится на втором месте и получит от 150 до 175 мест. "Национальное объединение" стало третьим и получит от 115 до 150 депутатских кресел.
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