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СМИ: коалиция левых выигрывает выборы во Франции, опережая партию Ле Пен - РИА Новости, 07.07.2024
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21:06 07.07.2024 (обновлено: 21:28 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/vybory-1958088815.html
СМИ: коалиция левых выигрывает выборы во Франции, опережая партию Ле Пен
СМИ: коалиция левых выигрывает выборы во Франции, опережая партию Ле Пен - РИА Новости, 07.07.2024
СМИ: коалиция левых выигрывает выборы во Франции, опережая партию Ле Пен
Коалиция левых партий "Новый народный фронт" лидирует на выборах во Франции, на втором месте идет президентская коалиция "Вместе", третье место предварительно... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T21:06
2024-07-07T21:28
франция
парламентские выборы во франции — 2024
в мире
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 7 июл - РИА Новости. Коалиция левых партий "Новый народный фронт" лидирует на выборах во Франции, на втором месте идет президентская коалиция "Вместе", третье место предварительно занимает "Национальное объединение", при этом ни одна коалиция не получила абсолютного большинства в Национальном собрании Франции по итогам второго тура парламентских выборов в стране, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на данные с участков.Телеканал BFM TV опубликовал предварительные итоги голосования, согласно которым коалиция левых партий "Новый народный фронт" лидирует на выборах во Франции, получая от 175 до 205 мест в парламенте. На втором месте предварительно идет коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона, набирая от 150 до 175 мест в парламенте. На третьем - правая партия Ле Пен "Национальное объединение" с 115 - 150 местами в парламенте."Ни "Новому народному фронту", ни движению "Вместе", ни "Национальному объединению" не удалось получить абсолютного большинства в Национальном собрании", - уточняет BFM TV.
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франция, парламентские выборы во франции — 2024, в мире, эммануэль макрон
Франция, Парламентские выборы во Франции — 2024, В мире, Эммануэль Макрон
СМИ: коалиция левых выигрывает выборы во Франции, опережая партию Ле Пен

BFM TV: коалиция левых лидирует на выборах во Франции, партия Ле Пен — третья

© AP Photo / Jeremias GonzalezГолосование на избирательном участке во время второго тура выборов в Национальное собрание Франции в Ренне
Голосование на избирательном участке во время второго тура выборов в Национальное собрание Франции в Ренне - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© AP Photo / Jeremias Gonzalez
Голосование на избирательном участке во время второго тура выборов в Национальное собрание Франции в Ренне
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ПАРИЖ, 7 июл - РИА Новости. Коалиция левых партий "Новый народный фронт" лидирует на выборах во Франции, на втором месте идет президентская коалиция "Вместе", третье место предварительно занимает "Национальное объединение", при этом ни одна коалиция не получила абсолютного большинства в Национальном собрании Франции по итогам второго тура парламентских выборов в стране, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на данные с участков.
Телеканал BFM TV опубликовал предварительные итоги голосования, согласно которым коалиция левых партий "Новый народный фронт" лидирует на выборах во Франции, получая от 175 до 205 мест в парламенте. На втором месте предварительно идет коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона, набирая от 150 до 175 мест в парламенте. На третьем - правая партия Ле Пен "Национальное объединение" с 115 - 150 местами в парламенте.
"Ни "Новому народному фронту", ни движению "Вместе", ни "Национальному объединению" не удалось получить абсолютного большинства в Национальном собрании", - уточняет BFM TV.
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