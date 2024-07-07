https://ria.ru/20240707/vybory-1958053361.html

Французы менее активно голосуют во втором туре выборов

Французы менее активно голосуют во втором туре выборов - РИА Новости, 07.07.2024

Французы менее активно голосуют во втором туре выборов

Французы в Париже в воскресенье утром с меньшей активностью идут голосовать во втором туре парламентских выборов, сообщает корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T12:40

2024-07-07T12:40

2024-07-07T20:40

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эммануэль макрон

парламентские выборы во франции — 2024

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ПАРИЖ, 7 июл - РИА Новости. Французы в Париже в воскресенье утром с меньшей активностью идут голосовать во втором туре парламентских выборов, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. Во Франции в воскресенье утром открылись избирательные участки для голосования во втором туре внеочередных выборов в Национальное собрание (нижнюю палату французского парламента). Первый тур выборов прошел в прошлое воскресенье, 30 июня. В это воскресенье, как убедился корреспондент РИА Новости, такого ажиотажа на избирательных участках в центре Парижа, как был в первом туре выборов, пока не наблюдается. Как рассказала агентству представитель одного из избирательных участков, который расположился в здании детского сада в 17-м округе Парижа, на 10.30 утра по местному времени (11.30) на участке проголосовало чуть менее 200 человек. "В этот раз мы видим меньшее число людей, которые приходят к нам на участок проголосовать. Но, возможно, к обеду их будет больше", - сообщила она. На другом участке в центре столицы, расположенном в здании начальной школы, также очередей не наблюдалось. "На данный момент у нас проголосовали 216 человек. В первом туре активность была выше", - рассказала представитель избирательного участка. По ее словам, это может быть связано с тем, что многие французы сейчас берут отпуска. В первом туре правая партия "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов, блок левых "Новый народный фронт" получил 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона оказалась на третьем месте, набрав 20,04%.

https://ria.ru/20240707/vybory-1958004375.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, париж, эммануэль макрон, парламентские выборы во франции — 2024