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Выборы во Франции не сильно напоминают демократию, заявил Лавров - РИА Новости, 07.07.2024
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12:07 07.07.2024 (обновлено: 16:06 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/vybory-1958004375.html
Выборы во Франции не сильно напоминают демократию, заявил Лавров
Выборы во Франции не сильно напоминают демократию, заявил Лавров - РИА Новости, 07.07.2024
Выборы во Франции не сильно напоминают демократию, заявил Лавров
Выборы во Франции не очень сильно напоминают демократию, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин", видео опубликовал в... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T12:07
2024-07-07T16:06
франция
в мире
парламентские выборы во франции
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Выборы во Франции не очень сильно напоминают демократию, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин", видео опубликовал в Telegram журналист Павел Зарубин."Прошел первый тур парламентских выборов, а у них два тура. Причем второй тур, судя по всему, задуман был ровно для того, чтобы манипулировать волеизъявлением избирателей в ходе первого тура, когда какие-то кандидаты могут свои кандидатуры снять. Их уговаривают, чтобы расчистить возможность победить, как они говорят, консерваторов или популистов", — объяснил дипломат.Глава МИД добавил, что в случае если результаты первого тура стали бы основой для формирования парламента, то во Франции были бы очень серьезные перемены.Сегодня во Франции проходит второй тур внеочередных выборов в Национальное собрание, нижнюю палату парламента. Голосование определит, станет ли правая партия "Национальное объединение" ведущей силой в Нацсобрании и займет ли ее лидер Жордан Барделла кресло премьер-министра.В первом туре "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрало 33,15% голосов, блок левых "Новый народный фронт" получил 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона пришла третьей, набрав 20,04%.Чтобы не дать правым прийти к власти, макронисты и левые стали отзывать кандидатов, занявших третьи места в своих избирательных округах. Предполагается, что в ходе "дуэлей" второго тура, где кандидаты от партии Ле Пен сразятся с претендентами на кресло депутата от коалиции Макрона или левых, у "Национального объединения" будет меньше шансов победить.Кандидатуры сняли 224 претендента.
https://ria.ru/20240630/marin_le_pen-1956521524.html
https://ria.ru/20240707/frantsija-1957615641.html
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франция, в мире, парламентские выборы во франции
Франция, В мире, Парламентские выборы во Франции
Выборы во Франции не сильно напоминают демократию, заявил Лавров

Лавров: второй тур выборов во Франции задуман для манипуляции избирателями

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Выборы во Франции не очень сильно напоминают демократию, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин", видео опубликовал в Telegram журналист Павел Зарубин.
«
"Прошел первый тур парламентских выборов, а у них два тура. Причем второй тур, судя по всему, задуман был ровно для того, чтобы манипулировать волеизъявлением избирателей в ходе первого тура, когда какие-то кандидаты могут свои кандидатуры снять. Их уговаривают, чтобы расчистить возможность победить, как они говорят, консерваторов или популистов", — объяснил дипломат.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
Марин Ле Пен угробила Эммануэля Макрона
30 июня, 23:17
Глава МИД добавил, что в случае если результаты первого тура стали бы основой для формирования парламента, то во Франции были бы очень серьезные перемены.
Сегодня во Франции проходит второй тур внеочередных выборов в Национальное собрание, нижнюю палату парламента. Голосование определит, станет ли правая партия "Национальное объединение" ведущей силой в Нацсобрании и займет ли ее лидер Жордан Барделла кресло премьер-министра.
В первом туре "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрало 33,15% голосов, блок левых "Новый народный фронт" получил 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона пришла третьей, набрав 20,04%.
Чтобы не дать правым прийти к власти, макронисты и левые стали отзывать кандидатов, занявших третьи места в своих избирательных округах. Предполагается, что в ходе "дуэлей" второго тура, где кандидаты от партии Ле Пен сразятся с претендентами на кресло депутата от коалиции Макрона или левых, у "Национального объединения" будет меньше шансов победить.
Кандидатуры сняли 224 претендента.
Люди голосуют на избирательном участке во время первого тура парламентских выборов в Висамбуре, восточная Франция, 30 июня 2024 года - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
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