https://ria.ru/20240707/vybory-1958004375.html

Выборы во Франции не сильно напоминают демократию, заявил Лавров

Выборы во Франции не сильно напоминают демократию, заявил Лавров - РИА Новости, 07.07.2024

Выборы во Франции не сильно напоминают демократию, заявил Лавров

Выборы во Франции не очень сильно напоминают демократию, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин", видео опубликовал в... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T12:07

2024-07-07T12:07

2024-07-07T16:06

франция

в мире

парламентские выборы во франции

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Выборы во Франции не очень сильно напоминают демократию, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин", видео опубликовал в Telegram журналист Павел Зарубин."Прошел первый тур парламентских выборов, а у них два тура. Причем второй тур, судя по всему, задуман был ровно для того, чтобы манипулировать волеизъявлением избирателей в ходе первого тура, когда какие-то кандидаты могут свои кандидатуры снять. Их уговаривают, чтобы расчистить возможность победить, как они говорят, консерваторов или популистов", — объяснил дипломат.Глава МИД добавил, что в случае если результаты первого тура стали бы основой для формирования парламента, то во Франции были бы очень серьезные перемены.Сегодня во Франции проходит второй тур внеочередных выборов в Национальное собрание, нижнюю палату парламента. Голосование определит, станет ли правая партия "Национальное объединение" ведущей силой в Нацсобрании и займет ли ее лидер Жордан Барделла кресло премьер-министра.В первом туре "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрало 33,15% голосов, блок левых "Новый народный фронт" получил 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона пришла третьей, набрав 20,04%.Чтобы не дать правым прийти к власти, макронисты и левые стали отзывать кандидатов, занявших третьи места в своих избирательных округах. Предполагается, что в ходе "дуэлей" второго тура, где кандидаты от партии Ле Пен сразятся с претендентами на кресло депутата от коалиции Макрона или левых, у "Национального объединения" будет меньше шансов победить.Кандидатуры сняли 224 претендента.

https://ria.ru/20240630/marin_le_pen-1956521524.html

https://ria.ru/20240707/frantsija-1957615641.html

франция

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

франция, в мире, парламентские выборы во франции