Выборы во Франции не сильно напоминают демократию, заявил Лавров
Лавров: второй тур выборов во Франции задуман для манипуляции избирателями
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Выборы во Франции не очень сильно напоминают демократию, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин", видео опубликовал в Telegram журналист Павел Зарубин.
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"Прошел первый тур парламентских выборов, а у них два тура. Причем второй тур, судя по всему, задуман был ровно для того, чтобы манипулировать волеизъявлением избирателей в ходе первого тура, когда какие-то кандидаты могут свои кандидатуры снять. Их уговаривают, чтобы расчистить возможность победить, как они говорят, консерваторов или популистов", — объяснил дипломат.
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Глава МИД добавил, что в случае если результаты первого тура стали бы основой для формирования парламента, то во Франции были бы очень серьезные перемены.
Сегодня во Франции проходит второй тур внеочередных выборов в Национальное собрание, нижнюю палату парламента. Голосование определит, станет ли правая партия "Национальное объединение" ведущей силой в Нацсобрании и займет ли ее лидер Жордан Барделла кресло премьер-министра.
В первом туре "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрало 33,15% голосов, блок левых "Новый народный фронт" получил 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона пришла третьей, набрав 20,04%.
Чтобы не дать правым прийти к власти, макронисты и левые стали отзывать кандидатов, занявших третьи места в своих избирательных округах. Предполагается, что в ходе "дуэлей" второго тура, где кандидаты от партии Ле Пен сразятся с претендентами на кресло депутата от коалиции Макрона или левых, у "Национального объединения" будет меньше шансов победить.
Кандидатуры сняли 224 претендента.