https://ria.ru/20240707/vsu-1958066800.html

ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 07.07.2024

ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

ВСУ атаковали с помощью дронов три населенных пункта Шебекинского городского округа в Белгородской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T18:44

2024-07-07T18:44

2024-07-07T19:05

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

шебекино

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. ВСУ атаковали с помощью дронов три населенных пункта Шебекинского городского округа в Белгородской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Три населенных пункта Шебекинского городского округа подверглись атакам дронов ВСУ. Предварительно, никто не пострадал. В районе города Шебекино FPV-дрон сдетонировал на территории сельскохозяйственного предприятия. Повреждения выявлены у легкового автомобиля и комбайна. В поселке Красное в результате атаки дрона-камикадзе поврежден один автомобиль. В поселке Ленинский беспилотник сбросил взрывное устройство на территорию частного домовладения — повреждены жилой дом и надворные постройки", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240707/syrskiy-1958047530.html

белгородская область

шебекино

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происшествия, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины