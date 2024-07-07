https://ria.ru/20240707/vsu-1958066800.html
ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области
ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 07.07.2024
ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области
ВСУ атаковали с помощью дронов три населенных пункта Шебекинского городского округа в Белгородской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T18:44
2024-07-07T18:44
2024-07-07T19:05
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. ВСУ атаковали с помощью дронов три населенных пункта Шебекинского городского округа в Белгородской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Три населенных пункта Шебекинского городского округа подверглись атакам дронов ВСУ. Предварительно, никто не пострадал. В районе города Шебекино FPV-дрон сдетонировал на территории сельскохозяйственного предприятия. Повреждения выявлены у легкового автомобиля и комбайна. В поселке Красное в результате атаки дрона-камикадзе поврежден один автомобиль. В поселке Ленинский беспилотник сбросил взрывное устройство на территорию частного домовладения — повреждены жилой дом и надворные постройки", - написал он в Telegram-канале.
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происшествия, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области
Гладков: ВСУ атаковали три населенных пункта Шебекинского городского округа