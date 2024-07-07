https://ria.ru/20240707/vsu-1958009955.html

"Крупное поражение": в Германии забили тревогу из-за положения ВСУ

"Крупное поражение": в Германии забили тревогу из-за положения ВСУ - РИА Новости, 07.07.2024

"Крупное поражение": в Германии забили тревогу из-за положения ВСУ

Вооруженные силы Украины находятся в крайне трудном положении на Донецком направлении, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T12:57

2024-07-07T12:57

2024-07-07T12:57

в мире

германия

покровск

константиновка

ян гагин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864605712_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0eafa6a5952d9cc3e2eb24cf8e8bf0cd.jpg

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Украины находятся в крайне трудном положении на Донецком направлении, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt."Многие украинцы забили тревогу и призвали быть осторожными, чтобы не допустить там крупного поражения", — отметил он.Ваннер подчеркнул, что для ВСУ сложилась особенно напряженная ситуация на торецком направлении.В четверг советник главы ДНР Ян Гагин заявил РИА Новости, что российские войска смогут приблизиться к критичной для снабжения ВСУ трассе Покровск - Константиновка, когда они освободят Торецк. Кроме того, продвижение в этом направлении позволит снизить интенсивность украинских обстрелов Горловки, добавил он.Накануне в Минобороны России сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям 24-й механизированной, 59-й мотопехотной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчье, Острое, Селидово, Восход и Торецк ДНР.

https://ria.ru/20240707/porazhenie-1957996572.html

https://ria.ru/20240707/frantsiya-1957987494.html

германия

покровск

константиновка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, покровск, константиновка, ян гагин, вооруженные силы украины