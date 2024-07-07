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"Крупное поражение": в Германии забили тревогу из-за положения ВСУ - РИА Новости, 07.07.2024
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12:57 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/vsu-1958009955.html
"Крупное поражение": в Германии забили тревогу из-за положения ВСУ
"Крупное поражение": в Германии забили тревогу из-за положения ВСУ - РИА Новости, 07.07.2024
"Крупное поражение": в Германии забили тревогу из-за положения ВСУ
Вооруженные силы Украины находятся в крайне трудном положении на Донецком направлении, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T12:57
2024-07-07T12:57
в мире
германия
покровск
константиновка
ян гагин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Украины находятся в крайне трудном положении на Донецком направлении, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt."Многие украинцы забили тревогу и призвали быть осторожными, чтобы не допустить там крупного поражения", — отметил он.Ваннер подчеркнул, что для ВСУ сложилась особенно напряженная ситуация на торецком направлении.В четверг советник главы ДНР Ян Гагин заявил РИА Новости, что российские войска смогут приблизиться к критичной для снабжения ВСУ трассе Покровск - Константиновка, когда они освободят Торецк. Кроме того, продвижение в этом направлении позволит снизить интенсивность украинских обстрелов Горловки, добавил он.Накануне в Минобороны России сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям 24-й механизированной, 59-й мотопехотной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчье, Острое, Селидово, Восход и Торецк ДНР.
https://ria.ru/20240707/porazhenie-1957996572.html
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германия
покровск
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в мире, германия, покровск, константиновка, ян гагин, вооруженные силы украины
В мире, Германия, Покровск, Константиновка, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины
"Крупное поражение": в Германии забили тревогу из-за положения ВСУ

Welt: ВСУ грозит крупное поражение на Донецком направлении

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ под Авдеевкой
Солдаты ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ под Авдеевкой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Украины находятся в крайне трудном положении на Донецком направлении, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.
"Многие украинцы забили тревогу и призвали быть осторожными, чтобы не допустить там крупного поражения", — отметил он.
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Ваннер подчеркнул, что для ВСУ сложилась особенно напряженная ситуация на торецком направлении.
В четверг советник главы ДНР Ян Гагин заявил РИА Новости, что российские войска смогут приблизиться к критичной для снабжения ВСУ трассе Покровск - Константиновка, когда они освободят Торецк. Кроме того, продвижение в этом направлении позволит снизить интенсивность украинских обстрелов Горловки, добавил он.
Накануне в Минобороны России сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям 24-й механизированной, 59-й мотопехотной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчье, Острое, Селидово, Восход и Торецк ДНР.
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В миреГерманияПокровскКонстантиновкаЯн ГагинВооруженные силы Украины
 
 
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