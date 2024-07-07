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На Западе сделали неожиданное заявление после встречи Орбана с Путиным - РИА Новости, 07.07.2024
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16:33 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/vstrecha-1958048660.html
На Западе сделали неожиданное заявление после встречи Орбана с Путиным
На Западе сделали неожиданное заявление после встречи Орбана с Путиным - РИА Новости, 07.07.2024
На Западе сделали неожиданное заявление после встречи Орбана с Путиным
Слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о необходимости мира в Европе после встречи с президентом России Владимиром Путиным крайне важны, сказал... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T16:33
2024-07-07T16:33
в мире
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венгрия
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о необходимости мира в Европе после встречи с президентом России Владимиром Путиным крайне важны, сказал британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Мне кажется, что Орбан не только мыслит реалистично, но еще и устанавливает правильные приоритеты, когда говорит о мире в Европе. Я понимаю, что многие не любят Виктора Орбана, считают его политиком правого толка, не согласны с его взглядами по вопросу об иммиграции. &lt;…&gt; Однако по самому важному вопросу о сохранении мира в Европе, я считаю, он говорит абсолютно корректно", — отметил аналитик.По словам Меркуриса, удивительно, что никто из лидеров стран ЕС, кроме премьера Словакии Роберта Фицо, не отреагировал положительно на его слова. Более того, Европейский совет и вовсе открестился от Орбана, подчеркнув, что он совершил визит в российскую столицу именно как венгерский политик, а не представитель Евросоюза, напомнил британский эксперт.Орбан в пятницу прибыл в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским кризисом. По словам венгерского премьера, его визит был продиктован интересами своей страны, а также стремлением добиться мира на Украине.Поиск решения конфликта в Восточной Европе он назвал своей христианской обязанностью. Орбан также добавил, что его не пугают возможные последствия от этого визита для его политической карьеры на Западе.
https://ria.ru/20240706/putin-1957935773.html
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в мире, европа, венгрия, россия, виктор орбан, владимир путин, роберт фицо, евросоюз, европейский совет
В мире, Европа, Венгрия, Россия, Виктор Орбан, Владимир Путин, Роберт Фицо, Евросоюз, Европейский совет
На Западе сделали неожиданное заявление после встречи Орбана с Путиным

Британский эксперт поддержал заявление Орбана о мире после встречи с Путиным

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о необходимости мира в Европе после встречи с президентом России Владимиром Путиным крайне важны, сказал британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Мне кажется, что Орбан не только мыслит реалистично, но еще и устанавливает правильные приоритеты, когда говорит о мире в Европе. Я понимаю, что многие не любят Виктора Орбана, считают его политиком правого толка, не согласны с его взглядами по вопросу об иммиграции. <…> Однако по самому важному вопросу о сохранении мира в Европе, я считаю, он говорит абсолютно корректно", — отметил аналитик.
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По словам Меркуриса, удивительно, что никто из лидеров стран ЕС, кроме премьера Словакии Роберта Фицо, не отреагировал положительно на его слова. Более того, Европейский совет и вовсе открестился от Орбана, подчеркнув, что он совершил визит в российскую столицу именно как венгерский политик, а не представитель Евросоюза, напомнил британский эксперт.
Орбан в пятницу прибыл в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским кризисом. По словам венгерского премьера, его визит был продиктован интересами своей страны, а также стремлением добиться мира на Украине.
Поиск решения конфликта в Восточной Европе он назвал своей христианской обязанностью. Орбан также добавил, что его не пугают возможные последствия от этого визита для его политической карьеры на Западе.
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В миреЕвропаВенгрияРоссияВиктор ОрбанВладимир ПутинРоберт ФицоЕвросоюзЕвропейский совет
 
 
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