https://ria.ru/20240707/vstrecha-1958048660.html

На Западе сделали неожиданное заявление после встречи Орбана с Путиным

На Западе сделали неожиданное заявление после встречи Орбана с Путиным - РИА Новости, 07.07.2024

На Западе сделали неожиданное заявление после встречи Орбана с Путиным

Слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о необходимости мира в Европе после встречи с президентом России Владимиром Путиным крайне важны, сказал... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T16:33

2024-07-07T16:33

2024-07-07T16:33

в мире

европа

венгрия

россия

виктор орбан

владимир путин

роберт фицо

евросоюз

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о необходимости мира в Европе после встречи с президентом России Владимиром Путиным крайне важны, сказал британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Мне кажется, что Орбан не только мыслит реалистично, но еще и устанавливает правильные приоритеты, когда говорит о мире в Европе. Я понимаю, что многие не любят Виктора Орбана, считают его политиком правого толка, не согласны с его взглядами по вопросу об иммиграции. <…> Однако по самому важному вопросу о сохранении мира в Европе, я считаю, он говорит абсолютно корректно", — отметил аналитик.По словам Меркуриса, удивительно, что никто из лидеров стран ЕС, кроме премьера Словакии Роберта Фицо, не отреагировал положительно на его слова. Более того, Европейский совет и вовсе открестился от Орбана, подчеркнув, что он совершил визит в российскую столицу именно как венгерский политик, а не представитель Евросоюза, напомнил британский эксперт.Орбан в пятницу прибыл в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским кризисом. По словам венгерского премьера, его визит был продиктован интересами своей страны, а также стремлением добиться мира на Украине.Поиск решения конфликта в Восточной Европе он назвал своей христианской обязанностью. Орбан также добавил, что его не пугают возможные последствия от этого визита для его политической карьеры на Западе.

https://ria.ru/20240706/putin-1957935773.html

https://ria.ru/20240707/vizit-1958034423.html

европа

венгрия

россия

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в мире, европа, венгрия, россия, виктор орбан, владимир путин, роберт фицо, евросоюз, европейский совет