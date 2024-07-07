https://ria.ru/20240707/vojska-1958096305.html
ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов за десять минут
ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов за десять минут - РИА Новости, 07.07.2024
ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов за десять минут
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 10 минут, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T22:17
2024-07-07T22:17
2024-07-07T22:17
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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 10 минут, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред) по направлению: 21.10 - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): 3 снаряда калибра 155 миллиметров... 21.20 - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): 2 снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в Telegram-канале представительства. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240707/syrskiy-1958047530.html
https://ria.ru/20240707/gorlovka-1958066934.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов за десять минут
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 5 снарядов за 10 минут