Во Владимире автомобилист умышленно сбил мотоциклиста в ходе конфликта
Во Владимире арестовали водителя, умышленно наехавшего на мотоциклиста
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияАвтомобилист в ходе ссоры намеренно наехал на мотоцикл во Владимире. 7 июля 2024
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Автомобилист в ходе ссоры намеренно наехал на мотоцикл во Владимире. 7 июля 2024
РЯЗАНЬ, 7 июл — РИА Новости. Суд заключил под стражу автомобилиста во Владимире, который в ходе ссоры намеренно наехал на мотоцикл, скрылся с места происшествия, а затем добровольно явился в правоохранительные органы, сообщает СУСК РФ по Владимирской области.
«
"Следственными органами следственного управления СК России по Владимирской области расследуется уголовное дело по обвинению жителя Владимира в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - сообщается в Telegram-канале СУСК.
По предварительным данным, 1 июля на улице Толмачевская города Владимира произошел конфликт между обвиняемым, который управлял автомобилем, и потерпевшим 1985 года рождения, передвигавшимся на мотоцикле вместе с ребенком. В ходе ссоры фигурант совершил умышленный наезд на мотоцикл, причинив его водителю телесные повреждения. Пострадавшего госпитализировали, подчеркивает ведомство.
«
"Обвиняемый с места преступления скрылся, однако вскоре добровольно явился в правоохранительные органы… Судом удовлетворено ходатайство следователя СК об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу. Автомобиль последнего изъят", - отмечает ведомство.
Согласно опубликованной СУСК видеозаписи с камеры наружного наблюдения, инцидент произошел в районе заправки. Судя по видео, сначала автомобиль несильно въехал в стоявший мотоцикл, на котором сидели мужчина и ребенок. Ребенок слез, и оба транспортных средства начали движение. Проехав по кругу, машина сбила мотоцикл, водитель которого упал на землю.
Новгородские следователи задержали водителя, въехавшего в толпу
19 ноября 2023, 17:10