https://ria.ru/20240707/vladimir-1958055185.html

Во Владимире автомобилист умышленно сбил мотоциклиста в ходе конфликта

Во Владимире автомобилист умышленно сбил мотоциклиста в ходе конфликта - РИА Новости, 07.07.2024

Во Владимире автомобилист умышленно сбил мотоциклиста в ходе конфликта

Суд заключил под стражу автомобилиста во Владимире, который в ходе ссоры намеренно наехал на мотоцикл, скрылся с места происшествия, а затем добровольно явился... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T17:17

2024-07-07T17:17

2024-07-07T17:32

происшествия

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РЯЗАНЬ, 7 июл — РИА Новости. Суд заключил под стражу автомобилиста во Владимире, который в ходе ссоры намеренно наехал на мотоцикл, скрылся с места происшествия, а затем добровольно явился в правоохранительные органы, сообщает СУСК РФ по Владимирской области. "Следственными органами следственного управления СК России по Владимирской области расследуется уголовное дело по обвинению жителя Владимира в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - сообщается в Telegram-канале СУСК. По предварительным данным, 1 июля на улице Толмачевская города Владимира произошел конфликт между обвиняемым, который управлял автомобилем, и потерпевшим 1985 года рождения, передвигавшимся на мотоцикле вместе с ребенком. В ходе ссоры фигурант совершил умышленный наезд на мотоцикл, причинив его водителю телесные повреждения. Пострадавшего госпитализировали, подчеркивает ведомство. "Обвиняемый с места преступления скрылся, однако вскоре добровольно явился в правоохранительные органы… Судом удовлетворено ходатайство следователя СК об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу. Автомобиль последнего изъят", - отмечает ведомство. Согласно опубликованной СУСК видеозаписи с камеры наружного наблюдения, инцидент произошел в районе заправки. Судя по видео, сначала автомобиль несильно въехал в стоявший мотоцикл, на котором сидели мужчина и ребенок. Ребенок слез, и оба транспортных средства начали движение. Проехав по кругу, машина сбила мотоцикл, водитель которого упал на землю.

https://ria.ru/20231119/avtomobil-1910420964.html

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происшествия, владимир, россия, владимирская область, следственный комитет россии (ск рф)