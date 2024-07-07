https://ria.ru/20240707/ventilyatory-1957971124.html

В России вырос спрос на вентиляторы и кондиционеры

В России вырос спрос на вентиляторы и кондиционеры - РИА Новости, 07.07.2024

В России вырос спрос на вентиляторы и кондиционеры

Спрос на вентиляторы в конце июня вырос в России на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне аномальной жары, возросли продажи и... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T08:41

2024-07-07T08:41

2024-07-07T16:44

россия

астраханская область

волгоградская область

роман вильфанд

гидрометцентр

экономика

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Спрос на вентиляторы в конце июня вырос в России на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне аномальной жары, возросли продажи и кондиционеров, подсчитали для РИА Новости в компании "Платформа ОФД". "Сравнение за 24 июня - 2 июля 2024/2023, РФ. ... Кондиционеры - медианная цена 33 220 рублей, на 20% выше уровня прошлого года. Число покупок – выше на 55% по сравнению с показателями прошлого года. Вентиляторы - медианная цена 2340 рублей, на 14% выше уровня прошлого года. Число покупок – выше на 80% по сравнению с показателями прошлого года", - сообщили в компании. В свою очередь за период с мая по июнь этого года продажи вентиляторов увеличились на 61%, а кондиционеров - на 45%. "В ожидании высокой температуры середины лета и проинфляционных факторов многие поторопились приобрести климатическую технику заранее. Тому способствовали также планы большой части горожан провести отпуска на даче или дома, в комфортных условиях", - добавили там. Вместе с тем выросли и продажи продуктов питания, спрос на которые традиционно увеличивается с приходом лета - с 24 июня по 2 июля продажи соков и прохладительных напитков выросли на 47%, негазированной воды - на 66%, а мороженого - на 32%. Эксперты компании отмечают, что рост продаж прохладительных напитков, воды и мороженого обеспечивает увеличение объемов внутреннего туризма и самостоятельных путешествий, а также технологизация продаж такой продукции, развитие дистрибуции. "Наиболее высокие темпы прироста реализации такой продукции в центрах притяжения трафика отдыхающих. Она продается и традиционным способом, и через вендинговые автоматы", - отметили в "Платформе ОФД". В среду научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал агентству, что жара, сравнимая с турецкой, придет на неделе в Астраханскую область, также аномально высокие температуры прогнозируются во всех федеральных округах России. Жаркая погода настигла ряд регионов и до этого - так, например, жара до 41 градуса ожидалась со вторника по пятницу в Волгоградской области, а температура до плюс 35 градусов (со среды) - в восьми районах республики Коми, а также в Сыктывкаре. В Москве во вторник воздух прогрелся до плюс 31 градуса - этот день стал самым жарким для 2 июля за все время метеонаблюдений на ВДНХ с 1949 года.

https://ria.ru/20240706/zhara-1957825227.html

https://realty.ria.ru/20240601/konditsionery-1949469370.html

россия

астраханская область

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, астраханская область, волгоградская область, роман вильфанд, гидрометцентр, экономика