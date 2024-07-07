https://ria.ru/20240707/vashington-1958103385.html

В Вашингтоне прошли протесты против НАТО и военной экспансии США

В Вашингтоне прошли протесты против НАТО и военной экспансии США - РИА Новости, 07.07.2024

В Вашингтоне прошли протесты против НАТО и военной экспансии США

Несколько десятков американских пацифистов, презрев июльский зной, прошли по улицам Вашингтона, протестуя против НАТО и военной экспансии США. РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T23:21

2024-07-07T23:21

2024-07-07T23:21

в мире

сша

вашингтон (штат)

филиппины

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112672/93/1126729334_0:269:3156:2044_1920x0_80_0_0_3adb5982b102a97162197664ed75d443.jpg

ВАШИНГТОН, 7 июл – РИА Новости. Несколько десятков американских пацифистов, презрев июльский зной, прошли по улицам Вашингтона, протестуя против НАТО и военной экспансии США. Подобные акции проводятся в преддверии саммита североатлантического альянса, который собирается в столице США на следующей неделе. "От более чем двухлетней войне по доверенности с Россией на Украине до поддержки... израильского геноцида палестинцев США всюду демонстрируют свою военную силу в попытке сохранить увядающее влияние в мире", - говорится в брошюрах, которые раздавали демонстранты. Израиль и США отвергают обвинения в "геноциде" в ходе военной операции в секторе Газа, которая началась девять месяцев назад в ответ на нападение палестинцев на военные объекты и гражданские населенные пункты на юге еврейского государства. Мишенью пацифистов стали также предстоящие учения в Тихом океане RIMPAC и военное сближение США с Филиппинами. "Скажи нет бесчисленным войнам США", "США, вон из Филиппин, США, вон отовсюду", - гласили лозунги. Демонстрантов сопровождали полицейские на велосипедах и автомобилях, которые перекрывали улицы по мере продвижения колонны. В Вашингтоне в воскресенье 35 градусов выше нуля.

https://ria.ru/20240705/zapad-1957520684.html

https://ria.ru/20240707/bajden-1958074684.html

сша

вашингтон (штат)

филиппины

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, вашингтон (штат), филиппины, нато