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В Вашингтоне прошли протесты против НАТО и военной экспансии США - РИА Новости, 07.07.2024
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23:21 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/vashington-1958103385.html
В Вашингтоне прошли протесты против НАТО и военной экспансии США
В Вашингтоне прошли протесты против НАТО и военной экспансии США - РИА Новости, 07.07.2024
В Вашингтоне прошли протесты против НАТО и военной экспансии США
Несколько десятков американских пацифистов, презрев июльский зной, прошли по улицам Вашингтона, протестуя против НАТО и военной экспансии США. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T23:21
2024-07-07T23:21
в мире
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вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 7 июл – РИА Новости. Несколько десятков американских пацифистов, презрев июльский зной, прошли по улицам Вашингтона, протестуя против НАТО и военной экспансии США. Подобные акции проводятся в преддверии саммита североатлантического альянса, который собирается в столице США на следующей неделе. "От более чем двухлетней войне по доверенности с Россией на Украине до поддержки... израильского геноцида палестинцев США всюду демонстрируют свою военную силу в попытке сохранить увядающее влияние в мире", - говорится в брошюрах, которые раздавали демонстранты. Израиль и США отвергают обвинения в "геноциде" в ходе военной операции в секторе Газа, которая началась девять месяцев назад в ответ на нападение палестинцев на военные объекты и гражданские населенные пункты на юге еврейского государства. Мишенью пацифистов стали также предстоящие учения в Тихом океане RIMPAC и военное сближение США с Филиппинами. "Скажи нет бесчисленным войнам США", "США, вон из Филиппин, США, вон отовсюду", - гласили лозунги. Демонстрантов сопровождали полицейские на велосипедах и автомобилях, которые перекрывали улицы по мере продвижения колонны. В Вашингтоне в воскресенье 35 градусов выше нуля.
https://ria.ru/20240705/zapad-1957520684.html
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вашингтон (штат)
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в мире, сша, вашингтон (штат), филиппины, нато
В мире, США, Вашингтон (штат), Филиппины, НАТО
В Вашингтоне прошли протесты против НАТО и военной экспансии США

Десятки пацифистов прошли по улицам Вашингтона, протестуя против НАТО

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 июл – РИА Новости. Несколько десятков американских пацифистов, презрев июльский зной, прошли по улицам Вашингтона, протестуя против НАТО и военной экспансии США.
Подобные акции проводятся в преддверии саммита североатлантического альянса, который собирается в столице США на следующей неделе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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«
"От более чем двухлетней войне по доверенности с Россией на Украине до поддержки... израильского геноцида палестинцев США всюду демонстрируют свою военную силу в попытке сохранить увядающее влияние в мире", - говорится в брошюрах, которые раздавали демонстранты.
Израиль и США отвергают обвинения в "геноциде" в ходе военной операции в секторе Газа, которая началась девять месяцев назад в ответ на нападение палестинцев на военные объекты и гражданские населенные пункты на юге еврейского государства.
Мишенью пацифистов стали также предстоящие учения в Тихом океане RIMPAC и военное сближение США с Филиппинами.
«
"Скажи нет бесчисленным войнам США", "США, вон из Филиппин, США, вон отовсюду", - гласили лозунги. Демонстрантов сопровождали полицейские на велосипедах и автомобилях, которые перекрывали улицы по мере продвижения колонны. В Вашингтоне в воскресенье 35 градусов выше нуля.
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