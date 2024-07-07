На Западе объяснили, почему Зеленский отказался от стамбульских соглашений
Экс-разведчик Бо: Запад отказался от мира в 2022 году, поскольку недооценил РФ
© AP Photo / Vincent ThianВладимир Зеленский
© AP Photo / Vincent Thian
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Запад заставил Украину отказаться от стамбульских соглашений в 2022 году, поскольку счел Россию слабой и поверил в то, что сможет нанести ей поражение. Об этом заявил отставной швейцарский разведчик Жак Бо в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"Запад недооценил Россию. Они думали, что их ресурсы бесконечны. Я имею в виду, они считали, что смогут дать украинцам достаточно всего, чтобы те одержали верх над Россией. Владимир Зеленский думал так же, он верил в это. Именно поэтому он согласился на сделку с (тогдашним премьер-министром Великобритании Борисом. — Прим. ред.) Джонсоном", — считает эксперт.
Ранее глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что конфликт на Украине мог прекратиться еще весной 2022 года, но Киев отказался согласиться с нейтралитетом страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле находившийся тогда на посту британского премьера Джонсон призвал Киев ничего не подписывать и "просто воевать".
После начала спецоперации в 2022 году Россия вела переговоры с киевским режимом в Белоруссии и Турции. В феврале 2024-го в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин рассказал, что эти дипломатические консультации были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Москвой.
Как рассказывал российский министр иностранных дел Сергей Лавров, гарантии безопасности Украины в рамках этих соглашений были очень серьезными. Они практически копировали пятую статью устава НАТО о принципах коллективной обороны, но Киев в последний момент решил внести "мелкие правки".