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На Западе объяснили, почему Зеленский отказался от стамбульских соглашений - РИА Новости, 07.07.2024
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21:36 07.07.2024 (обновлено: 21:38 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/ukraina-1958092295.html
На Западе объяснили, почему Зеленский отказался от стамбульских соглашений
На Западе объяснили, почему Зеленский отказался от стамбульских соглашений - РИА Новости, 07.07.2024
На Западе объяснили, почему Зеленский отказался от стамбульских соглашений
Запад заставил Украину отказаться от стамбульских соглашений в 2022 году, поскольку счел Россию слабой и поверил в то, что сможет нанести ей поражение. Об этом... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T21:36
2024-07-07T21:38
в мире
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Запад заставил Украину отказаться от стамбульских соглашений в 2022 году, поскольку счел Россию слабой и поверил в то, что сможет нанести ей поражение. Об этом заявил отставной швейцарский разведчик Жак Бо в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Запад недооценил Россию. Они думали, что их ресурсы бесконечны. Я имею в виду, они считали, что смогут дать украинцам достаточно всего, чтобы те одержали верх над Россией. Владимир Зеленский думал так же, он верил в это. Именно поэтому он согласился на сделку с (тогдашним премьер-министром Великобритании Борисом. — Прим. ред.) Джонсоном", — считает эксперт.Ранее глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что конфликт на Украине мог прекратиться еще весной 2022 года, но Киев отказался согласиться с нейтралитетом страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле находившийся тогда на посту британского премьера Джонсон призвал Киев ничего не подписывать и "просто воевать".После начала спецоперации в 2022 году Россия вела переговоры с киевским режимом в Белоруссии и Турции. В феврале 2024-го в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин рассказал, что эти дипломатические консультации были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Москвой.Как рассказывал российский министр иностранных дел Сергей Лавров, гарантии безопасности Украины в рамках этих соглашений были очень серьезными. Они практически копировали пятую статью устава НАТО о принципах коллективной обороны, но Киев в последний момент решил внести "мелкие правки".
https://ria.ru/20240707/udar-1958065612.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, жак бо, давид арахамия, верховная рада украины, нато
В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Жак Бо, Давид Арахамия, Верховная Рада Украины, НАТО
На Западе объяснили, почему Зеленский отказался от стамбульских соглашений

Экс-разведчик Бо: Запад отказался от мира в 2022 году, поскольку недооценил РФ

© AP Photo / Vincent ThianВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© AP Photo / Vincent Thian
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Запад заставил Украину отказаться от стамбульских соглашений в 2022 году, поскольку счел Россию слабой и поверил в то, что сможет нанести ей поражение. Об этом заявил отставной швейцарский разведчик Жак Бо в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"Запад недооценил Россию. Они думали, что их ресурсы бесконечны. Я имею в виду, они считали, что смогут дать украинцам достаточно всего, чтобы те одержали верх над Россией. Владимир Зеленский думал так же, он верил в это. Именно поэтому он согласился на сделку с (тогдашним премьер-министром Великобритании Борисом. — Прим. ред.) Джонсоном", — считает эксперт.
Ракетные системы ПВО Patriot армии США во время учений Astral Knight - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
"Они испарились". На Западе ужаснулись после удара России по Patriot
Вчера, 18:34
Ранее глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что конфликт на Украине мог прекратиться еще весной 2022 года, но Киев отказался согласиться с нейтралитетом страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле находившийся тогда на посту британского премьера Джонсон призвал Киев ничего не подписывать и "просто воевать".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
На Западе обеспокоились ответом Путина на ракетную провокацию США
Вчера, 18:06
После начала спецоперации в 2022 году Россия вела переговоры с киевским режимом в Белоруссии и Турции. В феврале 2024-го в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин рассказал, что эти дипломатические консультации были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Москвой.
Как рассказывал российский министр иностранных дел Сергей Лавров, гарантии безопасности Украины в рамках этих соглашений были очень серьезными. Они практически копировали пятую статью устава НАТО о принципах коллективной обороны, но Киев в последний момент решил внести "мелкие правки".
Украинские военнослужащие рядом с предоставленной США гаубицей M777 - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
В США раскрыли, почему Украина стягивает войска к границе с Белоруссией
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В миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийЖак БоДавид АрахамияВерховная Рада УкраиныНАТО
 
 
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