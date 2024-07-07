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В США раскрыли, почему Украина стягивает войска к границе с Белоруссией
В США раскрыли, почему Украина стягивает войска к границе с Белоруссией - РИА Новости, 07.07.2024
В США раскрыли, почему Украина стягивает войска к границе с Белоруссией
ВСУ стягивают силы к границе с Белоруссией для военных провокаций, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T20:29
2024-07-07T20:29
2024-07-07T20:29
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. ВСУ стягивают силы к границе с Белоруссией для военных провокаций, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Они (украинцы. — Прим. ред.), вероятнее всего, пытаются спровоцировать Белоруссию, чтобы та атаковала. Таким образом они надеются на то, что страны НАТО придут к ним на помощь", — предположил эксперт.По мнению Джонсона, члены Североатлантического альянса не станут идти на поводу у Киева и не захотят помогать в случае прямого конфликта Украины с северным соседом.Ранее начальник генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Владимир Куприянюк сообщил, что Минск на фоне военной активности на Украине в приграничье с Белоруссией усиливает южные рубежи.Он подчеркнул, что в интересах обеспечения безопасности регулярно проводятся совместные тренировки разнородных сил и средств по реагированию на возможные провокации и инциденты.
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В мире, Белоруссия, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО
В США раскрыли, почему Украина стягивает войска к границе с Белоруссией
Джонсон: ВСУ стягивают к границам Белоруссии для провокаций и вовлечения НАТО