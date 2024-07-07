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В США раскрыли, почему Украина стягивает войска к границе с Белоруссией - РИА Новости, 07.07.2024
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20:29 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/ukraina-1958083569.html
В США раскрыли, почему Украина стягивает войска к границе с Белоруссией
В США раскрыли, почему Украина стягивает войска к границе с Белоруссией - РИА Новости, 07.07.2024
В США раскрыли, почему Украина стягивает войска к границе с Белоруссией
ВСУ стягивают силы к границе с Белоруссией для военных провокаций, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T20:29
2024-07-07T20:29
в мире
белоруссия
украина
киев
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
нато
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. ВСУ стягивают силы к границе с Белоруссией для военных провокаций, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Они (украинцы. — Прим. ред.), вероятнее всего, пытаются спровоцировать Белоруссию, чтобы та атаковала. Таким образом они надеются на то, что страны НАТО придут к ним на помощь", — предположил эксперт.По мнению Джонсона, члены Североатлантического альянса не станут идти на поводу у Киева и не захотят помогать в случае прямого конфликта Украины с северным соседом.Ранее начальник генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Владимир Куприянюк сообщил, что Минск на фоне военной активности на Украине в приграничье с Белоруссией усиливает южные рубежи.Он подчеркнул, что в интересах обеспечения безопасности регулярно проводятся совместные тренировки разнородных сил и средств по реагированию на возможные провокации и инциденты.
https://ria.ru/20240707/udar-1958065612.html
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в мире, белоруссия, украина, киев, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), нато
В мире, Белоруссия, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО
В США раскрыли, почему Украина стягивает войска к границе с Белоруссией

Джонсон: ВСУ стягивают к границам Белоруссии для провокаций и вовлечения НАТО

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие рядом с предоставленной США гаубицей M777
Украинские военнослужащие рядом с предоставленной США гаубицей M777 - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие рядом с предоставленной США гаубицей M777. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. ВСУ стягивают силы к границе с Белоруссией для военных провокаций, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"Они (украинцы. — Прим. ред.), вероятнее всего, пытаются спровоцировать Белоруссию, чтобы та атаковала. Таким образом они надеются на то, что страны НАТО придут к ним на помощь", — предположил эксперт.
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По мнению Джонсона, члены Североатлантического альянса не станут идти на поводу у Киева и не захотят помогать в случае прямого конфликта Украины с северным соседом.
Ранее начальник генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Владимир Куприянюк сообщил, что Минск на фоне военной активности на Украине в приграничье с Белоруссией усиливает южные рубежи.
Он подчеркнул, что в интересах обеспечения безопасности регулярно проводятся совместные тренировки разнородных сил и средств по реагированию на возможные провокации и инциденты.
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В миреБелоруссияУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)НАТО
 
 
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