https://ria.ru/20240707/ukraina-1958083569.html

В США раскрыли, почему Украина стягивает войска к границе с Белоруссией

В США раскрыли, почему Украина стягивает войска к границе с Белоруссией - РИА Новости, 07.07.2024

В США раскрыли, почему Украина стягивает войска к границе с Белоруссией

ВСУ стягивают силы к границе с Белоруссией для военных провокаций, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works. РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T20:29

2024-07-07T20:29

2024-07-07T20:29

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вооруженные силы украины

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нато

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. ВСУ стягивают силы к границе с Белоруссией для военных провокаций, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Они (украинцы. — Прим. ред.), вероятнее всего, пытаются спровоцировать Белоруссию, чтобы та атаковала. Таким образом они надеются на то, что страны НАТО придут к ним на помощь", — предположил эксперт.По мнению Джонсона, члены Североатлантического альянса не станут идти на поводу у Киева и не захотят помогать в случае прямого конфликта Украины с северным соседом.Ранее начальник генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Владимир Куприянюк сообщил, что Минск на фоне военной активности на Украине в приграничье с Белоруссией усиливает южные рубежи.Он подчеркнул, что в интересах обеспечения безопасности регулярно проводятся совместные тренировки разнородных сил и средств по реагированию на возможные провокации и инциденты.

https://ria.ru/20240707/udar-1958065612.html

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белоруссия

украина

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в мире, белоруссия, украина, киев, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), нато