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Глава Минобороны Нидерландов совершил первый визит на Украину - РИА Новости, 07.07.2024
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19:43 07.07.2024 (обновлено: 19:58 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/ukraina-1958075592.html
Глава Минобороны Нидерландов совершил первый визит на Украину
Глава Минобороны Нидерландов совершил первый визит на Украину - РИА Новости, 07.07.2024
Глава Минобороны Нидерландов совершил первый визит на Украину
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс и глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп сообщили, что совершили первый визит на Украину в новых должностях, чтобы... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T19:43
2024-07-07T19:58
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ГААГА, 7 июл - РИА Новости. Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс и глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп сообщили, что совершили первый визит на Украину в новых должностях, чтобы лично заверить Киев в продолжении поддержки со стороны Гааги. "В свою первую неделю на посту министра обороны я хотел лично подчеркнуть, что правительство Нидерландов продолжает полностью поддерживать Украину. Вот почему мы с (главой МИД Нидерландов Каспаром - ред.) Велдкампом как можно быстрее отправились на Украину", - написал министр обороны Брекелманс в соцсети Х. Как отметил Велдкамп, они совершили в эти выходные первый визит в новом качестве с важным посланием о том, что "Украина может продолжать рассчитывать на Нидерланды". "Нидерланды внесут свой вклад поставками истребителей F-16 и систем Patriot", - добавил глава нидерландского МИД. Новый кабинет министров Нидерландов во главе с премьер-министром Диком Схофом во вторник, 2 июля, принес присягу королю страны Виллему-Александру и официально приступил к исполнению своих обязанностей. В своем первом выступлении в парламенте в среду Схоф подтвердил, что Украина может рассчитывать на финансовую, военную и политическую поддержку его страны, несмотря на то, что выигравшая выборы в Нидерландах партия изначально выступала против поставок оружия Киеву. Лидер выигравшей парламентские выборы Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс всегда выступал против поставок оружия Украине и антироссийских санкций. Однако ради формирования правительства ему пришлось пойти на уступки и согласиться на продолжение помощи Киеву под давлением других участников правящей коалиции. Бывшая глава минобороны Нидерландов сообщила, что власти выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16, первые из них скоро отправят на Украину. Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин заявил РИА Новости, что Москва рассматривает выданное разрешение на экспорт F-16 на Украину как сознательное движение Гааги в сторону эскалации конфликта и дестабилизации обстановки, ответственность за последствия которой несут западные страны.
https://ria.ru/20240703/evropa-1957028405.html
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в мире, москва, украина, гаага, герт вилдерс, владимир тарабрин, f-16, нидерланды
В мире, Москва, Украина, Гаага, Герт Вилдерс, Владимир Тарабрин, F-16, Нидерланды
Глава Минобороны Нидерландов совершил первый визит на Украину

Глава Минобороны Нидерландов Брекелманс и глава МИД Велдкамп посетили Украину

© Фото : Ruben Brekelmans/XМинистр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс и глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп во время визита на Украину. 7 июля 2024
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс и глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп во время визита на Украину. 7 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© Фото : Ruben Brekelmans/X
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс и глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп во время визита на Украину. 7 июля 2024
Читать ria.ru в
ГААГА, 7 июл - РИА Новости. Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс и глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп сообщили, что совершили первый визит на Украину в новых должностях, чтобы лично заверить Киев в продолжении поддержки со стороны Гааги.
"В свою первую неделю на посту министра обороны я хотел лично подчеркнуть, что правительство Нидерландов продолжает полностью поддерживать Украину. Вот почему мы с (главой МИД Нидерландов Каспаром - ред.) Велдкампом как можно быстрее отправились на Украину", - написал министр обороны Брекелманс в соцсети Х.
Французские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
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3 июля, 10:06
Как отметил Велдкамп, они совершили в эти выходные первый визит в новом качестве с важным посланием о том, что "Украина может продолжать рассчитывать на Нидерланды".
«
"Нидерланды внесут свой вклад поставками истребителей F-16 и систем Patriot", - добавил глава нидерландского МИД.
Новый кабинет министров Нидерландов во главе с премьер-министром Диком Схофом во вторник, 2 июля, принес присягу королю страны Виллему-Александру и официально приступил к исполнению своих обязанностей.
В своем первом выступлении в парламенте в среду Схоф подтвердил, что Украина может рассчитывать на финансовую, военную и политическую поддержку его страны, несмотря на то, что выигравшая выборы в Нидерландах партия изначально выступала против поставок оружия Киеву.
Киев - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Новый премьер Нидерландов пообещал Украине военную поддержку
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Лидер выигравшей парламентские выборы Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс всегда выступал против поставок оружия Украине и антироссийских санкций. Однако ради формирования правительства ему пришлось пойти на уступки и согласиться на продолжение помощи Киеву под давлением других участников правящей коалиции.
Бывшая глава минобороны Нидерландов сообщила, что власти выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16, первые из них скоро отправят на Украину. Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин заявил РИА Новости, что Москва рассматривает выданное разрешение на экспорт F-16 на Украину как сознательное движение Гааги в сторону эскалации конфликта и дестабилизации обстановки, ответственность за последствия которой несут западные страны.
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
В Нидерландах выступили за продолжение военной помощи Киеву
27 июня, 15:05
 
В миреМоскваУкраинаГаагаГерт ВилдерсВладимир ТарабринF-16Нидерланды
 
 
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