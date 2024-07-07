https://ria.ru/20240707/ukraina-1958075592.html

Глава Минобороны Нидерландов совершил первый визит на Украину

Глава Минобороны Нидерландов совершил первый визит на Украину - РИА Новости, 07.07.2024

Глава Минобороны Нидерландов совершил первый визит на Украину

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс и глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп сообщили, что совершили первый визит на Украину в новых должностях, чтобы... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T19:43

2024-07-07T19:43

2024-07-07T19:58

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ГААГА, 7 июл - РИА Новости. Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс и глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп сообщили, что совершили первый визит на Украину в новых должностях, чтобы лично заверить Киев в продолжении поддержки со стороны Гааги. "В свою первую неделю на посту министра обороны я хотел лично подчеркнуть, что правительство Нидерландов продолжает полностью поддерживать Украину. Вот почему мы с (главой МИД Нидерландов Каспаром - ред.) Велдкампом как можно быстрее отправились на Украину", - написал министр обороны Брекелманс в соцсети Х. Как отметил Велдкамп, они совершили в эти выходные первый визит в новом качестве с важным посланием о том, что "Украина может продолжать рассчитывать на Нидерланды". "Нидерланды внесут свой вклад поставками истребителей F-16 и систем Patriot", - добавил глава нидерландского МИД. Новый кабинет министров Нидерландов во главе с премьер-министром Диком Схофом во вторник, 2 июля, принес присягу королю страны Виллему-Александру и официально приступил к исполнению своих обязанностей. В своем первом выступлении в парламенте в среду Схоф подтвердил, что Украина может рассчитывать на финансовую, военную и политическую поддержку его страны, несмотря на то, что выигравшая выборы в Нидерландах партия изначально выступала против поставок оружия Киеву. Лидер выигравшей парламентские выборы Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс всегда выступал против поставок оружия Украине и антироссийских санкций. Однако ради формирования правительства ему пришлось пойти на уступки и согласиться на продолжение помощи Киеву под давлением других участников правящей коалиции. Бывшая глава минобороны Нидерландов сообщила, что власти выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16, первые из них скоро отправят на Украину. Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин заявил РИА Новости, что Москва рассматривает выданное разрешение на экспорт F-16 на Украину как сознательное движение Гааги в сторону эскалации конфликта и дестабилизации обстановки, ответственность за последствия которой несут западные страны.

https://ria.ru/20240703/evropa-1957028405.html

https://ria.ru/20240703/podderzhka-1957155970.html

https://ria.ru/20240627/ukraina-1955869624.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, москва, украина, гаага, герт вилдерс, владимир тарабрин, f-16, нидерланды