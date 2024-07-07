https://ria.ru/20240707/ukraina-1958038995.html
В подполье рассказали, как Киев командирует военкомов в регионы
В подполье рассказали, как Киев командирует военкомов в регионы - РИА Новости, 07.07.2024
В подполье рассказали, как Киев командирует военкомов в регионы
Киев командирует военкомов (на Украине их называют сотрудниками территориальных центров комплектования - ТЦК) в регионы, к жителям которых они плохо относятся,... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T15:40
2024-07-07T15:40
2024-07-07T15:40
в мире
украина
киев
николаев (украина)
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Киев командирует военкомов (на Украине их называют сотрудниками территориальных центров комплектования - ТЦК) в регионы, к жителям которых они плохо относятся, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Они по большей части не местные. Как пример - Николаев. В город завезли ТЦКашников с западной Украины. Они не любят местных "москалей". Николаевских ТЦКашников отправили в Ивано-Франковск, они не любят местных западенцев", - сказал Лебедев. Также он отметил, что после перевода сотрудники ТЦК в основном живут в военкоматах, после первых премий за отлов людей они снимают квартиры.
https://ria.ru/20240108/ukraina-1920174439.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, николаев (украина), сергей лебедев
В мире, Украина, Киев, Николаев (Украина), Сергей Лебедев
В подполье рассказали, как Киев командирует военкомов в регионы
Подполье: Киев командирует военкомов в регионы, к которым они плохо относятся
ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Киев командирует военкомов (на Украине их называют сотрудниками территориальных центров комплектования - ТЦК) в регионы, к жителям которых они плохо относятся, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"Они по большей части не местные. Как пример - Николаев. В город завезли ТЦКашников с западной Украины. Они не любят местных "москалей". Николаевских ТЦКашников отправили в Ивано-Франковск, они не любят местных западенцев", - сказал Лебедев.
Также он отметил, что после перевода сотрудники ТЦК в основном живут в военкоматах, после первых премий за отлов людей они снимают квартиры.