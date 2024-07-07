Рейтинг@Mail.ru
В подполье рассказали, как Киев командирует военкомов в регионы - РИА Новости, 07.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:40 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/ukraina-1958038995.html
В подполье рассказали, как Киев командирует военкомов в регионы
В подполье рассказали, как Киев командирует военкомов в регионы - РИА Новости, 07.07.2024
В подполье рассказали, как Киев командирует военкомов в регионы
Киев командирует военкомов (на Украине их называют сотрудниками территориальных центров комплектования - ТЦК) в регионы, к жителям которых они плохо относятся,... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T15:40
2024-07-07T15:40
в мире
украина
киев
николаев (украина)
сергей лебедев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_63fb290b4a0ecf14653e557634288e83.jpg
ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Киев командирует военкомов (на Украине их называют сотрудниками территориальных центров комплектования - ТЦК) в регионы, к жителям которых они плохо относятся, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Они по большей части не местные. Как пример - Николаев. В город завезли ТЦКашников с западной Украины. Они не любят местных "москалей". Николаевских ТЦКашников отправили в Ивано-Франковск, они не любят местных западенцев", - сказал Лебедев. Также он отметил, что после перевода сотрудники ТЦК в основном живут в военкоматах, после первых премий за отлов людей они снимают квартиры.
https://ria.ru/20240108/ukraina-1920174439.html
украина
киев
николаев (украина)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_1d29ef132d5ab41f3f1fe223aef3e052.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, николаев (украина), сергей лебедев
В мире, Украина, Киев, Николаев (Украина), Сергей Лебедев
В подполье рассказали, как Киев командирует военкомов в регионы

Подполье: Киев командирует военкомов в регионы, к которым они плохо относятся

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Киев командирует военкомов (на Украине их называют сотрудниками территориальных центров комплектования - ТЦК) в регионы, к жителям которых они плохо относятся, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"Они по большей части не местные. Как пример - Николаев. В город завезли ТЦКашников с западной Украины. Они не любят местных "москалей". Николаевских ТЦКашников отправили в Ивано-Франковск, они не любят местных западенцев", - сказал Лебедев.
Также он отметил, что после перевода сотрудники ТЦК в основном живут в военкоматах, после первых премий за отлов людей они снимают квартиры.
Неосвещенная улица в центре Киева, Украина - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
На Украине рассказали о насильственной мобилизации в ночное время
8 января, 17:35
 
В миреУкраинаКиевНиколаев (Украина)Сергей Лебедев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала