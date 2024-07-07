https://ria.ru/20240707/ukraina-1958038995.html

В подполье рассказали, как Киев командирует военкомов в регионы

В подполье рассказали, как Киев командирует военкомов в регионы - РИА Новости, 07.07.2024

В подполье рассказали, как Киев командирует военкомов в регионы

Киев командирует военкомов (на Украине их называют сотрудниками территориальных центров комплектования - ТЦК) в регионы, к жителям которых они плохо относятся,... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T15:40

2024-07-07T15:40

2024-07-07T15:40

в мире

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киев

николаев (украина)

сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Киев командирует военкомов (на Украине их называют сотрудниками территориальных центров комплектования - ТЦК) в регионы, к жителям которых они плохо относятся, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Они по большей части не местные. Как пример - Николаев. В город завезли ТЦКашников с западной Украины. Они не любят местных "москалей". Николаевских ТЦКашников отправили в Ивано-Франковск, они не любят местных западенцев", - сказал Лебедев. Также он отметил, что после перевода сотрудники ТЦК в основном живут в военкоматах, после первых премий за отлов людей они снимают квартиры.

https://ria.ru/20240108/ukraina-1920174439.html

украина

киев

николаев (украина)

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Дарья Буймова

в мире, украина, киев, николаев (украина), сергей лебедев