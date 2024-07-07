https://ria.ru/20240707/ukraina-1958036522.html

В Киеве не исключили полного падения энергетики уже этой зимой

В Киеве не исключили полного падения энергетики уже этой зимой - РИА Новости, 07.07.2024

В Киеве не исключили полного падения энергетики уже этой зимой

Энергосистема Украины при неблагоприятном развитии событий и сильных холодах этой зимой может не выдержать, что приведет к ее полному падению, считает эксперт... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T15:29

2024-07-07T15:29

2024-07-07T15:29

жкх

украина

юрий корольчук

герман галущенко

укрэнерго

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758646509_0:0:1739:978_1920x0_80_0_0_3f8840cc47900be09b80e4966101dbd7.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Энергосистема Украины при неблагоприятном развитии событий и сильных холодах этой зимой может не выдержать, что приведет к ее полному падению, считает эксперт Института энергетических стратегий страны Юрий Корольчук. По словам Корольчука, которые приводит украинское агентство УНИАН, на зиму существует ряд сценариев. Так, по базовому ожидается, что удастся восстановить 3 ГВт генерации и обеспечить стабильную работу 8 или 9 блоков АЭС, а погода зимой будет без сильных холодов. В таком случае отключения света могут длиться до 12 часов в сутки. При негативном сценарии удастся восстановить до 2 ГВт генерации и обеспечить работу 6-7 блоков АЭС. И если будут сильные холода, это приведет к "определенным кризисным ситуациям, а именно падению энергосистемы", - подчеркивает Корольчук. Как заявил 30 июня исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк, каждое украинское домохозяйство для обеспечения себя электричеством должно купить приборы стоимостью до 3-4 тысяч долларов. Он объяснил это тем, что потребители не доплачивали за электроэнергию в течение прошлых лет. Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.

https://ria.ru/20240703/ukraine-1957171590.html

https://ria.ru/20240703/udary-1957003064.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жкх, украина, юрий корольчук, герман галущенко, укрэнерго, киев