https://ria.ru/20240707/ukraina-1958036522.html
В Киеве не исключили полного падения энергетики уже этой зимой
В Киеве не исключили полного падения энергетики уже этой зимой - РИА Новости, 07.07.2024
В Киеве не исключили полного падения энергетики уже этой зимой
Энергосистема Украины при неблагоприятном развитии событий и сильных холодах этой зимой может не выдержать, что приведет к ее полному падению, считает эксперт... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T15:29
2024-07-07T15:29
2024-07-07T15:29
жкх
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юрий корольчук
герман галущенко
укрэнерго
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Энергосистема Украины при неблагоприятном развитии событий и сильных холодах этой зимой может не выдержать, что приведет к ее полному падению, считает эксперт Института энергетических стратегий страны Юрий Корольчук. По словам Корольчука, которые приводит украинское агентство УНИАН, на зиму существует ряд сценариев. Так, по базовому ожидается, что удастся восстановить 3 ГВт генерации и обеспечить стабильную работу 8 или 9 блоков АЭС, а погода зимой будет без сильных холодов. В таком случае отключения света могут длиться до 12 часов в сутки. При негативном сценарии удастся восстановить до 2 ГВт генерации и обеспечить работу 6-7 блоков АЭС. И если будут сильные холода, это приведет к "определенным кризисным ситуациям, а именно падению энергосистемы", - подчеркивает Корольчук. Как заявил 30 июня исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк, каждое украинское домохозяйство для обеспечения себя электричеством должно купить приборы стоимостью до 3-4 тысяч долларов. Он объяснил это тем, что потребители не доплачивали за электроэнергию в течение прошлых лет. Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.
https://ria.ru/20240703/ukraine-1957171590.html
https://ria.ru/20240703/udary-1957003064.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, украина, юрий корольчук, герман галущенко, укрэнерго, киев
ЖКХ, Украина, Юрий Корольчук, Герман Галущенко, Укрэнерго, Киев
В Киеве не исключили полного падения энергетики уже этой зимой
Эксперт Корольчук: энергосистема Украины может не выдержать холодов этой зимой
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Энергосистема Украины при неблагоприятном развитии событий и сильных холодах этой зимой может не выдержать, что приведет к ее полному падению, считает эксперт Института энергетических стратегий страны Юрий Корольчук.
По словам Корольчука, которые приводит украинское агентство УНИАН, на зиму существует ряд сценариев. Так, по базовому ожидается, что удастся восстановить 3 ГВт генерации и обеспечить стабильную работу 8 или 9 блоков АЭС, а погода зимой будет без сильных холодов. В таком случае отключения света могут длиться до 12 часов в сутки.
При негативном сценарии удастся восстановить до 2 ГВт генерации и обеспечить работу 6-7 блоков АЭС. И если будут сильные холода, это приведет к "определенным кризисным ситуациям, а именно падению энергосистемы", - подчеркивает Корольчук.
Как заявил 30 июня исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк, каждое украинское домохозяйство для обеспечения себя электричеством должно купить приборы стоимостью до 3-4 тысяч долларов. Он объяснил это тем, что потребители не доплачивали за электроэнергию в течение прошлых лет.
Глава правления компании "Укрэнерго
" Владимир Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко
12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.