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Экс-депутат Рады оценил готовность Киева к диалогу через посредников - РИА Новости, 07.07.2024
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12:31 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/ukraina-1958007151.html
Экс-депутат Рады оценил готовность Киева к диалогу через посредников
Экс-депутат Рады оценил готовность Киева к диалогу через посредников - РИА Новости, 07.07.2024
Экс-депутат Рады оценил готовность Киева к диалогу через посредников
Декларируемая Киевом готовность передать Москве предложения по урегулированию конфликта через посредников свидетельствует о неудачах Украины на поле боя,... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T12:31
2024-07-07T12:31
в мире
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Декларируемая Киевом готовность передать Москве предложения по урегулированию конфликта через посредников свидетельствует о неудачах Украины на поле боя, вынуждающих ее перейти к дипломатии, отказаться от категорического неприятия переговоров ее заставили на саммите в Швейцарии, заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина", экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина готова передавать России свои предложения по урегулированию конфликта через другие страны. "Это всё политические игры, чтобы попытаться как-то свое поражение на поле боя конвертировать в политико-дипломатическую победу. Не уверен в том, что эта схема рабочая", - сказал Килинкаров в беседе с агентством. По его словам, без прямого диалога с Российской Федерацией урегулирования кризиса быть не может. "Этот перелом произошел после глобального саммита. Главный итог этого саммита заключается в том, что Зеленского там принудили к тому, чтобы он отказался от своего категоричного "нет переговорам". Это единственное достижение этого глобального саммита. Сейчас идет поиск вариантов того, как можно вести переговоры с Россией не напрямую", - подчеркнул экс-депутат Рады. Он отметил, что Киев не хочет вести диалог непосредственно с Москвой, так как это будет восприниматься как предательство собственной позиции и поражение. "Поэтому они пытаются найти формулу, чтобы не вести переговоры напрямую с Российской Федерацией, действовать через третьи страны", - сказал Килинкаров. Ранее Зеленский заявлял, что видит возможную модель переговоров с Москвой в формате трехстороннего соглашения наподобие зерновой сделки, когда в процессе участвовали посредники - ООН и Турция. Президент РФ Владимир Путин в четверг отметил, что Москва в целом приветствует усилия посредников, но подчеркнул, что завершить конфликт на Украине только через них невозможно. Путин пояснил, что никакой посредник не будет наделен полномочиями подписывать окончательные документы между Россией и Украиной. Ранее Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Президент России также отметил тогда, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на диалог и отверг мирные предложения Москвы. Киевские власти обсуждали свои предложения на конференции по Украине в Швейцарии 15-16 июня, однако, как заявили в МИД РФ, этот саммит был провальным.
https://ria.ru/20240617/kiev-1953469632.html
https://ria.ru/20240511/ukraina-1945229345.html
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в мире, украина, россия, москва, владимир зеленский, владимир путин, михаил подоляк, оон, киев
В мире, Украина, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Михаил Подоляк, ООН, Киев
Экс-депутат Рады оценил готовность Киева к диалогу через посредников

Экс-депутат Рады: Киев заявляет о готовности к диалогу вследствие военных неудач

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Декларируемая Киевом готовность передать Москве предложения по урегулированию конфликта через посредников свидетельствует о неудачах Украины на поле боя, вынуждающих ее перейти к дипломатии, отказаться от категорического неприятия переговоров ее заставили на саммите в Швейцарии, заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина", экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина готова передавать России свои предложения по урегулированию конфликта через другие страны.
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"Это всё политические игры, чтобы попытаться как-то свое поражение на поле боя конвертировать в политико-дипломатическую победу. Не уверен в том, что эта схема рабочая", - сказал Килинкаров в беседе с агентством.
По его словам, без прямого диалога с Российской Федерацией урегулирования кризиса быть не может.
"Этот перелом произошел после глобального саммита. Главный итог этого саммита заключается в том, что Зеленского там принудили к тому, чтобы он отказался от своего категоричного "нет переговорам". Это единственное достижение этого глобального саммита. Сейчас идет поиск вариантов того, как можно вести переговоры с Россией не напрямую", - подчеркнул экс-депутат Рады.
Он отметил, что Киев не хочет вести диалог непосредственно с Москвой, так как это будет восприниматься как предательство собственной позиции и поражение.
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"Поэтому они пытаются найти формулу, чтобы не вести переговоры напрямую с Российской Федерацией, действовать через третьи страны", - сказал Килинкаров.
Ранее Зеленский заявлял, что видит возможную модель переговоров с Москвой в формате трехстороннего соглашения наподобие зерновой сделки, когда в процессе участвовали посредники - ООН и Турция.
Президент РФ Владимир Путин в четверг отметил, что Москва в целом приветствует усилия посредников, но подчеркнул, что завершить конфликт на Украине только через них невозможно. Путин пояснил, что никакой посредник не будет наделен полномочиями подписывать окончательные документы между Россией и Украиной.
Ранее Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Президент России также отметил тогда, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на диалог и отверг мирные предложения Москвы. Киевские власти обсуждали свои предложения на конференции по Украине в Швейцарии 15-16 июня, однако, как заявили в МИД РФ, этот саммит был провальным.
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