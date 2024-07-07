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На Украине прекратили выплаты внутренним переселенцам, заявил Азаров - РИА Новости, 07.07.2024
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12:17 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/ukraina-1958005766.html
На Украине прекратили выплаты внутренним переселенцам, заявил Азаров
На Украине прекратили выплаты внутренним переселенцам, заявил Азаров - РИА Новости, 07.07.2024
На Украине прекратили выплаты внутренним переселенцам, заявил Азаров
Выплаты денежной помощи внутренним переселенцам прекращены на Украине на фоне возросших зарплат чиновников, заявил в воскресенье бывший украинский... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T12:17
2024-07-07T12:17
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Выплаты денежной помощи внутренним переселенцам прекращены на Украине на фоне возросших зарплат чиновников, заявил в воскресенье бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в своем Telegram-канале. Украинское издание "Страна" в конце июня сообщало, что средняя зарплата чиновников на Украине за четыре месяца 2024 года выросла на 32%, превысив отметку в 1,2 тысячи долларов. "С сегодняшнего дня киевский режим останавливает выплаты денежной помощи внутренним переселенцам, эвакуированным из опасных регионов. Каждый такой переселенец получал 3,6 тысячи гривен (около 90 долларов), что позволяло хоть как-то выживать на новом месте. За 6 месяцев текущего года такие выплаты получили более 16 тысяч. Зато зарплаты чиновникам… киевский режим не забыл повысить", - написал Азаров. Вице-премьер Украины Ирина Верещук в январе сообщала, что правительство по требованию западных партнеров в ближайшее время планирует отменить выплаты на проживание ряду категорий вынужденных переселенцев. Как писала в марте газета Financial Times со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оборудование призывников. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
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в мире, украина, сша, николай азаров (политик), ирина верещук, александр устинов, верховная рада украины, g7
В мире, Украина, США, Николай Азаров (политик), Ирина Верещук, Александр Устинов, Верховная Рада Украины, G7
На Украине прекратили выплаты внутренним переселенцам, заявил Азаров

Азаров: на Украине растут зарплаты чиновников, а выплаты переселенцам запрещены

© РИА НовостиУлица Киева
Улица Киева - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости
Улица Киева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Выплаты денежной помощи внутренним переселенцам прекращены на Украине на фоне возросших зарплат чиновников, заявил в воскресенье бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в своем Telegram-канале.
Украинское издание "Страна" в конце июня сообщало, что средняя зарплата чиновников на Украине за четыре месяца 2024 года выросла на 32%, превысив отметку в 1,2 тысячи долларов.
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"С сегодняшнего дня киевский режим останавливает выплаты денежной помощи внутренним переселенцам, эвакуированным из опасных регионов. Каждый такой переселенец получал 3,6 тысячи гривен (около 90 долларов), что позволяло хоть как-то выживать на новом месте. За 6 месяцев текущего года такие выплаты получили более 16 тысяч. Зато зарплаты чиновникам… киевский режим не забыл повысить", - написал Азаров.
Вице-премьер Украины Ирина Верещук в январе сообщала, что правительство по требованию западных партнеров в ближайшее время планирует отменить выплаты на проживание ряду категорий вынужденных переселенцев.
Как писала в марте газета Financial Times со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оборудование призывников.
Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
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В миреУкраинаСШАНиколай Азаров (политик)Ирина ВерещукАлександр УстиновВерховная Рада УкраиныG7
 
 
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