На Украине прекратили выплаты внутренним переселенцам, заявил Азаров
Азаров: на Украине растут зарплаты чиновников, а выплаты переселенцам запрещены
Улица Киева. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Выплаты денежной помощи внутренним переселенцам прекращены на Украине на фоне возросших зарплат чиновников, заявил в воскресенье бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в своем Telegram-канале.
Украинское издание "Страна" в конце июня сообщало, что средняя зарплата чиновников на Украине за четыре месяца 2024 года выросла на 32%, превысив отметку в 1,2 тысячи долларов.
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"С сегодняшнего дня киевский режим останавливает выплаты денежной помощи внутренним переселенцам, эвакуированным из опасных регионов. Каждый такой переселенец получал 3,6 тысячи гривен (около 90 долларов), что позволяло хоть как-то выживать на новом месте. За 6 месяцев текущего года такие выплаты получили более 16 тысяч. Зато зарплаты чиновникам… киевский режим не забыл повысить", - написал Азаров.
Вице-премьер Украины Ирина Верещук в январе сообщала, что правительство по требованию западных партнеров в ближайшее время планирует отменить выплаты на проживание ряду категорий вынужденных переселенцев.
Как писала в марте газета Financial Times со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оборудование призывников.
Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.