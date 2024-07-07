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"Они испарились". На Западе ужаснулись после удара России по Patriot - РИА Новости, 07.07.2024
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18:34 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/udar-1958065612.html
"Они испарились". На Западе ужаснулись после удара России по Patriot
"Они испарились". На Западе ужаснулись после удара России по Patriot - РИА Новости, 07.07.2024
"Они испарились". На Западе ужаснулись после удара России по Patriot
Нужно прекратить поставки зенитных ракетных комплексов Patriot ВСУ, поскольку они оказались беззащитны против российских гиперзвуковых ракет, заявил бизнесмен и РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T18:34
2024-07-07T18:34
в мире
россия
одесская область
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Нужно прекратить поставки зенитных ракетных комплексов Patriot ВСУ, поскольку они оказались беззащитны против российских гиперзвуковых ракет, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X."Два миллиарда долларов американских налогоплательщиков испарились в результате одного удара. Американские системы Patriot являются приоритетными целями для россиян и беззащитны против гиперзвуковых ракет", — отметил он.По словам Доткома, в Евросоюзе осталось меньше ста таких установок."Может быть, хватит бросать миллиарды в черную дыру?" — спросил предприниматель.Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении расчетом "Искандера" двух пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot в Одесской области.Российские военные регулярно бьют по этим стоящим на вооружении ВСУ комплексам. Так, весной этого года Министерство обороны сообщало об уничтожении сразу нескольких этих американских систем ПВО на Украине.
https://ria.ru/20240707/otvet-1958062027.html
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в мире, россия, одесская область, украина, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Одесская область, Украина, Вооруженные силы Украины
"Они испарились". На Западе ужаснулись после удара России по Patriot

Дотком назвал ЗРК Patriot беззащитными против гиперзвуковых ракет после удара РФ

© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra SheaРакетные системы ПВО Patriot армии США во время учений Astral Knight
Ракетные системы ПВО Patriot армии США во время учений Astral Knight - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra Shea
Ракетные системы ПВО Patriot армии США во время учений Astral Knight. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Нужно прекратить поставки зенитных ракетных комплексов Patriot ВСУ, поскольку они оказались беззащитны против российских гиперзвуковых ракет, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X.
"Два миллиарда долларов американских налогоплательщиков испарились в результате одного удара. Американские системы Patriot являются приоритетными целями для россиян и беззащитны против гиперзвуковых ракет", — отметил он.
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По словам Доткома, в Евросоюзе осталось меньше ста таких установок.
«
"Может быть, хватит бросать миллиарды в черную дыру?" — спросил предприниматель.
Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении расчетом "Искандера" двух пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot в Одесской области.
Российские военные регулярно бьют по этим стоящим на вооружении ВСУ комплексам. Так, весной этого года Министерство обороны сообщало об уничтожении сразу нескольких этих американских систем ПВО на Украине.
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