https://ria.ru/20240707/udar-1958065612.html

"Они испарились". На Западе ужаснулись после удара России по Patriot

"Они испарились". На Западе ужаснулись после удара России по Patriot - РИА Новости, 07.07.2024

"Они испарились". На Западе ужаснулись после удара России по Patriot

Нужно прекратить поставки зенитных ракетных комплексов Patriot ВСУ, поскольку они оказались беззащитны против российских гиперзвуковых ракет, заявил бизнесмен и РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T18:34

2024-07-07T18:34

2024-07-07T18:34

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Нужно прекратить поставки зенитных ракетных комплексов Patriot ВСУ, поскольку они оказались беззащитны против российских гиперзвуковых ракет, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X."Два миллиарда долларов американских налогоплательщиков испарились в результате одного удара. Американские системы Patriot являются приоритетными целями для россиян и беззащитны против гиперзвуковых ракет", — отметил он.По словам Доткома, в Евросоюзе осталось меньше ста таких установок."Может быть, хватит бросать миллиарды в черную дыру?" — спросил предприниматель.Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении расчетом "Искандера" двух пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot в Одесской области.Российские военные регулярно бьют по этим стоящим на вооружении ВСУ комплексам. Так, весной этого года Министерство обороны сообщало об уничтожении сразу нескольких этих американских систем ПВО на Украине.

https://ria.ru/20240707/otvet-1958062027.html

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в мире, россия, одесская область, украина, вооруженные силы украины