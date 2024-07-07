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В Заполярье появился первый самоходный дом на воде - РИА Новости, 07.07.2024
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Туризм
 
10:43 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/turizm-1957990703.html
В Заполярье появился первый самоходный дом на воде
В Заполярье появился первый самоходный дом на воде - РИА Новости, 07.07.2024
В Заполярье появился первый самоходный дом на воде
Первый самоходный дом на воде (хаусбот), функционирующий в условиях Крайнего Севера, начал принимать туристов в Заполярье, проект планируется масштабировать,... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T10:43
2024-07-07T10:43
туризм
мончегорск
россия
мурманская область
туризм
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Первый самоходный дом на воде (хаусбот), функционирующий в условиях Крайнего Севера, начал принимать туристов в Заполярье, проект планируется масштабировать, сообщил РИА Новости руководитель направления "Бизнес и инвестиции" Агентства развития Мончегорска Александр Поленков. Хаусбот - это комфортный жилой дом, который может ходить по воде и использоваться для круглогодичного проживания. Это направление набирает популярность не только в России, но и во всем мире. Так, в Германии есть целая коммуна со своей плавающей церковью, в Амстердаме - дома, отели и цветочный магазин на воде, а в Лондоне - студия звукозаписи. "Проект самого северного хаусбота был успешно реализован в Заполярье на озере Лумболка в Мончегорске Мурманской области. На сегодняшний день он является первым подобным объектом, который функционирует в условиях Крайнего Севера. В ближайшие годы количество хаусботов в Мончегорске может увеличиться в разы", - сказал Поленков. Он уточнил, что разработан инвестиционный лот комплекса "Озерный край", который подразумевает строительство группы из трех самоходных домов на воде. Сейчас ведется поиск инвесторов, готовых реализовать проект. Ожидается, что общие инвестиции в "Озерный край" составят 36,5 миллиона рублей. "Каждый хаусбот "Озерного края" будет иметь собственное электричество, отопление и водоснабжение, открытую зону отдыха на носовой палубе и кают-компанию с панорамным остеклением", - добавил он. "Хаусботы - это популярное направление в средней полосе России, в других регионах тренд только зарождается, но Мончегорск как город, окруженный озерами, имеет все шансы стать заметной точкой на карте этого туристического направления. С палубы хаусбота зимой можно наблюдать северное сияние, в теплое время года заниматься рыбалкой, а в августе – самом теплом месяце для Мурманской области – можно даже поставить шезлонг и позагорать", - добавил Поленков.
https://ria.ru/20240120/murmansk-1921886493.html
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мончегорск, россия, мурманская область, туризм
Туризм, Мончегорск, Россия, Мурманская область, Туризм
В Заполярье появился первый самоходный дом на воде

В Заполярье начал принимать туристов первый самоходный дом на воде

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВид на город Мончегорск
Вид на город Мончегорск - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Вид на город Мончегорск. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Первый самоходный дом на воде (хаусбот), функционирующий в условиях Крайнего Севера, начал принимать туристов в Заполярье, проект планируется масштабировать, сообщил РИА Новости руководитель направления "Бизнес и инвестиции" Агентства развития Мончегорска Александр Поленков.
Хаусбот - это комфортный жилой дом, который может ходить по воде и использоваться для круглогодичного проживания. Это направление набирает популярность не только в России, но и во всем мире. Так, в Германии есть целая коммуна со своей плавающей церковью, в Амстердаме - дома, отели и цветочный магазин на воде, а в Лондоне - студия звукозаписи.
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"Проект самого северного хаусбота был успешно реализован в Заполярье на озере Лумболка в Мончегорске Мурманской области. На сегодняшний день он является первым подобным объектом, который функционирует в условиях Крайнего Севера. В ближайшие годы количество хаусботов в Мончегорске может увеличиться в разы", - сказал Поленков.
Он уточнил, что разработан инвестиционный лот комплекса "Озерный край", который подразумевает строительство группы из трех самоходных домов на воде. Сейчас ведется поиск инвесторов, готовых реализовать проект. Ожидается, что общие инвестиции в "Озерный край" составят 36,5 миллиона рублей. "Каждый хаусбот "Озерного края" будет иметь собственное электричество, отопление и водоснабжение, открытую зону отдыха на носовой палубе и кают-компанию с панорамным остеклением", - добавил он.
"Хаусботы - это популярное направление в средней полосе России, в других регионах тренд только зарождается, но Мончегорск как город, окруженный озерами, имеет все шансы стать заметной точкой на карте этого туристического направления. С палубы хаусбота зимой можно наблюдать северное сияние, в теплое время года заниматься рыбалкой, а в августе – самом теплом месяце для Мурманской области – можно даже поставить шезлонг и позагорать", - добавил Поленков.
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