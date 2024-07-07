https://ria.ru/20240707/tsiklon-1958075871.html

В Петербурге рассказали о последствиях циклона "Делия"

В Петербурге рассказали о последствиях циклона "Делия" - РИА Новости, 07.07.2024

В Петербурге рассказали о последствиях циклона "Делия"

"Циклон "Делия" принес максимум осадков в шесть районов Санкт-Петербурга, включая Центральный и Калининский, сообщил городской "Водоканал". РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T19:45

2024-07-07T19:45

2024-07-07T19:45

санкт-петербург

калининский район

выборгский район

водоканал санкт-петербурга

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл – РИА Новости. "Циклон "Делия" принес максимум осадков в шесть районов Санкт-Петербурга, включая Центральный и Калининский, сообщил городской "Водоканал". "Циклон "Делия" накрыл весь город. Максимальное количество осадков зафиксировано в Центральном районе – 16,34 миллиметра, с интенсивностью 15,09 миллиметра за 20 минут; в Калининском районе – 16,9 миллиметра, с интенсивностью 14,04 миллиметра за 20 минут", – говорится в сообщении. Также сильные ливни прошли во Фрунзенском, Красногвардейском, Московском и Выборгском районах. Как информирует "Водоканал Санкт-Петербурга", городская система водоотведения работает в штатном режиме. Однако при такой интенсивности осадков канализации требуется время, чтобы принять весь объем воды, и во время дождей она может скапливаться на улицах. "После окончания дождя вся дождевая вода полностью уходит в систему водоотведения", – пояснили в "Водоканале". Дежурные бригады предприятия в настоящее время контролируют состояние ливневки.

https://ria.ru/20240707/samolety-1958073404.html

https://ria.ru/20240707/sinoptik-1958044913.html

санкт-петербург

калининский район

выборгский район

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