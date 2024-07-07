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В Петербурге рассказали о последствиях циклона "Делия" - РИА Новости, 07.07.2024
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19:45 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/tsiklon-1958075871.html
В Петербурге рассказали о последствиях циклона "Делия"
В Петербурге рассказали о последствиях циклона "Делия" - РИА Новости, 07.07.2024
В Петербурге рассказали о последствиях циклона "Делия"
"Циклон "Делия" принес максимум осадков в шесть районов Санкт-Петербурга, включая Центральный и Калининский, сообщил городской "Водоканал". РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T19:45
2024-07-07T19:45
санкт-петербург
калининский район
выборгский район
водоканал санкт-петербурга
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл – РИА Новости. "Циклон "Делия" принес максимум осадков в шесть районов Санкт-Петербурга, включая Центральный и Калининский, сообщил городской "Водоканал". "Циклон "Делия" накрыл весь город. Максимальное количество осадков зафиксировано в Центральном районе – 16,34 миллиметра, с интенсивностью 15,09 миллиметра за 20 минут; в Калининском районе – 16,9 миллиметра, с интенсивностью 14,04 миллиметра за 20 минут", – говорится в сообщении. Также сильные ливни прошли во Фрунзенском, Красногвардейском, Московском и Выборгском районах. Как информирует "Водоканал Санкт-Петербурга", городская система водоотведения работает в штатном режиме. Однако при такой интенсивности осадков канализации требуется время, чтобы принять весь объем воды, и во время дождей она может скапливаться на улицах. "После окончания дождя вся дождевая вода полностью уходит в систему водоотведения", – пояснили в "Водоканале". Дежурные бригады предприятия в настоящее время контролируют состояние ливневки.
https://ria.ru/20240707/samolety-1958073404.html
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санкт-петербург
калининский район
выборгский район
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санкт-петербург, калининский район, выборгский район, водоканал санкт-петербурга
Санкт-Петербург, Калининский район, Выборгский район, Водоканал Санкт-Петербурга
В Петербурге рассказали о последствиях циклона "Делия"

Циклон "Делия" принес максимум осадков в шесть районов Петербурга

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк Санкт-Петербург
 Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл – РИА Новости. "Циклон "Делия" принес максимум осадков в шесть районов Санкт-Петербурга, включая Центральный и Калининский, сообщил городской "Водоканал".
«
"Циклон "Делия" накрыл весь город. Максимальное количество осадков зафиксировано в Центральном районе – 16,34 миллиметра, с интенсивностью 15,09 миллиметра за 20 минут; в Калининском районе – 16,9 миллиметра, с интенсивностью 14,04 миллиметра за 20 минут", – говорится в сообщении.
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Также сильные ливни прошли во Фрунзенском, Красногвардейском, Московском и Выборгском районах.
Как информирует "Водоканал Санкт-Петербурга", городская система водоотведения работает в штатном режиме. Однако при такой интенсивности осадков канализации требуется время, чтобы принять весь объем воды, и во время дождей она может скапливаться на улицах.
«
"После окончания дождя вся дождевая вода полностью уходит в систему водоотведения", – пояснили в "Водоканале".
Дежурные бригады предприятия в настоящее время контролируют состояние ливневки.
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Санкт-ПетербургКалининский районВыборгский районВодоканал Санкт-Петербурга
 
 
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