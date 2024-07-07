https://ria.ru/20240707/tsiklon-1958075871.html
В Петербурге рассказали о последствиях циклона "Делия"
В Петербурге рассказали о последствиях циклона "Делия" - РИА Новости, 07.07.2024
В Петербурге рассказали о последствиях циклона "Делия"
"Циклон "Делия" принес максимум осадков в шесть районов Санкт-Петербурга, включая Центральный и Калининский, сообщил городской "Водоканал". РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T19:45
2024-07-07T19:45
2024-07-07T19:45
санкт-петербург
калининский район
выборгский район
водоканал санкт-петербурга
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802058986_0:0:3004:1689_1920x0_80_0_0_def87bc55cc5b4c19d50992a60bec1c5.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл – РИА Новости. "Циклон "Делия" принес максимум осадков в шесть районов Санкт-Петербурга, включая Центральный и Калининский, сообщил городской "Водоканал". "Циклон "Делия" накрыл весь город. Максимальное количество осадков зафиксировано в Центральном районе – 16,34 миллиметра, с интенсивностью 15,09 миллиметра за 20 минут; в Калининском районе – 16,9 миллиметра, с интенсивностью 14,04 миллиметра за 20 минут", – говорится в сообщении. Также сильные ливни прошли во Фрунзенском, Красногвардейском, Московском и Выборгском районах. Как информирует "Водоканал Санкт-Петербурга", городская система водоотведения работает в штатном режиме. Однако при такой интенсивности осадков канализации требуется время, чтобы принять весь объем воды, и во время дождей она может скапливаться на улицах. "После окончания дождя вся дождевая вода полностью уходит в систему водоотведения", – пояснили в "Водоканале". Дежурные бригады предприятия в настоящее время контролируют состояние ливневки.
https://ria.ru/20240707/samolety-1958073404.html
https://ria.ru/20240707/sinoptik-1958044913.html
санкт-петербург
калининский район
выборгский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802058986_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1c7efe15a32d84edfcb200476a7260d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, калининский район, выборгский район, водоканал санкт-петербурга
Санкт-Петербург, Калининский район, Выборгский район, Водоканал Санкт-Петербурга
В Петербурге рассказали о последствиях циклона "Делия"
Циклон "Делия" принес максимум осадков в шесть районов Петербурга