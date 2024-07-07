Раскрыто, что подешевеет даже при росте цен на все подряд
Аналитик Гондусова: некоторые товары и продукты дешевеют, несмотря на инфляцию
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей
Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Несмотря на ускорение инфляции некоторые товары и продукты дешевеют, рассказала агентству “Прайм” директор по работе с клиентами УК "Альфа-Капитал" Анна Гондусова.
Прежде всего, это касается сезонных овощей и фруктов. “Сейчас самый разгар летнего предложения, поэтому глобальное давление на инфляцию со стороны продовольственного компонента может сокращаться. Речь идет о снижении на 0,1-0,2% в среднем”, - говорит она.
Во-вторых, летом можно сравнительно недорого обновить гардероб. На фоне низкого спроса и смены коллекций продавцы готовы снижать цены на имеющийся ассортимент. После начала делового и учебного сезона этого уже не будет.
В-третьих, из-за прекращения программы льготной ипотеки может начать дешеветь недвижимость, но пока лишь некоторые объекты.
Так или иначе, летом традиционно нет оснований ждать особого роста цен на товары и услуги. Если, как рассчитывает Банк России, к августу-сентябрю удастся обуздать инфляцию, резких ценовых скачков не будет и осенью, заключила Гондусова.