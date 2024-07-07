Рейтинг@Mail.ru
Раскрыто, что подешевеет даже при росте цен на все подряд - РИА Новости, 07.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/tseny-1957952313.html
Раскрыто, что подешевеет даже при росте цен на все подряд
Раскрыто, что подешевеет даже при росте цен на все подряд - РИА Новости, 07.07.2024
Раскрыто, что подешевеет даже при росте цен на все подряд
Несмотря на ускорение инфляции некоторые товары и продукты дешевеют, рассказала агентству “Прайм” директор по работе с клиентами УК "Альфа-Капитал" Анна... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T02:17
2024-07-07T02:17
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905631706_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_ac994223aaa2831a55ef05382be1149c.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Несмотря на ускорение инфляции некоторые товары и продукты дешевеют, рассказала агентству “Прайм” директор по работе с клиентами УК "Альфа-Капитал" Анна Гондусова.Прежде всего, это касается сезонных овощей и фруктов. “Сейчас самый разгар летнего предложения, поэтому глобальное давление на инфляцию со стороны продовольственного компонента может сокращаться. Речь идет о снижении на 0,1-0,2% в среднем”, - говорит она.Во-вторых, летом можно сравнительно недорого обновить гардероб. На фоне низкого спроса и смены коллекций продавцы готовы снижать цены на имеющийся ассортимент. После начала делового и учебного сезона этого уже не будет.В-третьих, из-за прекращения программы льготной ипотеки может начать дешеветь недвижимость, но пока лишь некоторые объекты.Так или иначе, летом традиционно нет оснований ждать особого роста цен на товары и услуги. Если, как рассчитывает Банк России, к августу-сентябрю удастся обуздать инфляцию, резких ценовых скачков не будет и осенью, заключила Гондусова.
https://ria.ru/20240704/inflyatsiya-1957278475.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905631706_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_295faff607783eff2b00a27e98598855.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Раскрыто, что подешевеет даже при росте цен на все подряд

Аналитик Гондусова: некоторые товары и продукты дешевеют, несмотря на инфляцию

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей
Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Несмотря на ускорение инфляции некоторые товары и продукты дешевеют, рассказала агентству “Прайм” директор по работе с клиентами УК "Альфа-Капитал" Анна Гондусова.
Прежде всего, это касается сезонных овощей и фруктов. “Сейчас самый разгар летнего предложения, поэтому глобальное давление на инфляцию со стороны продовольственного компонента может сокращаться. Речь идет о снижении на 0,1-0,2% в среднем”, - говорит она.
Во-вторых, летом можно сравнительно недорого обновить гардероб. На фоне низкого спроса и смены коллекций продавцы готовы снижать цены на имеющийся ассортимент. После начала делового и учебного сезона этого уже не будет.
В-третьих, из-за прекращения программы льготной ипотеки может начать дешеветь недвижимость, но пока лишь некоторые объекты.
Так или иначе, летом традиционно нет оснований ждать особого роста цен на товары и услуги. Если, как рассчитывает Банк России, к августу-сентябрю удастся обуздать инфляцию, резких ценовых скачков не будет и осенью, заключила Гондусова.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Цель по годовой инфляции в четыре процента планируется достичь в 2025 году
4 июля, 10:00
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала